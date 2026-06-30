Jud Bellingem oʻzini yangi Jeyms Bond rolida sinab koʻrmoqchi
Real Madrid va Angliya terma jamoasi yulduzi Jud Bellingem futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan soʻng kutilmagan sohada oʻzini sinab koʻrmoqchi ekanini maʼlum qildi. 2026-yilgi Jahon chempionatida yorqin oʻyin koʻrsatayotgan 23 yoshli yarim himoyachi kelajakda mashhur josus Jeyms Bond rolini ijro etish niyatida ekanini ochiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Angliya terma jamoasi safida AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan mundialda ishtirok etayotgan Bellingham turnirning haqiqiy kashfiyotlaridan biriga aylandi. U Xorvatiyaga qarshi kechgan va 4:2 hisobida yakunlangan bahsda gol urishdan tashqari, Gana hamda Panamaga qarshi oʻyinlarda ketma-ket "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi" deb topildi. Angliya terma jamoasi pley-off bosqichiga yoʻllanma olib, nimchorak finalda Kongo DR jamoasiga qarshi maydonga tushishga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Fox telekanalining "Jahon chempionati After Hours" koʻrsatuvida ishtirok etgan futbolchi oʻzining futboldan tashqaridagi qiziqishlari haqida gapirar ekan, aktyorlik mahorati uni hamisha oʻziga jalb qilganini taʼkidladi. Mashhur boshlovchi James Corden bilan suhbatda Bellingham barcha "Bondiana" filmlarini tomosha qilganini va ushbu personajning ashaddiy muxlisi ekanini bildirdi.
Kino olamidagi ambitsiyalar"Mendan koʻpincha futboldan keyin nima bilan shugʻullanishim haqida soʻrashadi. Men bu haqda uzoq oʻylaganman va har safar bitta javobga kelaman: men filmda suratga tushishni istardim. Ayniqsa, Jeyms Bond rolini ijro etish — mening orzum. Men Sean Connery va Roger Moore ishtirokidagi barcha qismlarni koʻrib chiqqanman. Hali yangi Bondni topishmadi, shunday emasmi?" — deya hazillashdi futbolchi.
Koʻrsatuv davomida Bellingham oʻzining aktyorlik qobiliyatini namoyish etib, mashhur "Mening ismim Bond, Jeyms Bond" iborasini mahorat bilan ijro etdi. Shuningdek, u boshlovchi bilan birgalikda "A Few Good Men" filmidagi sud zalida kechgan mashhur sahnani ham qayta jonlantirdi. Uning kamera qarshisidagi oʻzini tutishi va erkinligi muxlislar hamda mutaxassislar eʼtiborini tortdi.
Biroq, Goal.com nashrining xabar berishicha, kasting boʻyicha mutaxassislar futbolchining bu boradagi imkoniyatlarini biroz boshqacha baholamoqda. Jeyms Bond filmlari uchun kasting direktori Debbie McWilliamsning fikricha, Bellinghamning jahon miqyosidagi mashhurligi unga xalaqit berishi mumkin. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, josus rolini ijro etuvchi aktyor sirli boʻlishi va uning shaxsiy hayoti haqida odamlar kamroq bilishi lozim.
Shunga qaramay, Jud Bellingem hozircha bor eʼtiborini Jahon chempionatidagi gʻalaba va Real Madrid safidagi muvaffaqiyatlariga qaratgan. Futbolchining aktyorlik borasidagi orzulari esa uning faoliyati yakunlangach amalga oshishi mumkin boʻlgan qiziqarli rejalar sifatida qolmoqda.
…