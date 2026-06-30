Jud Bellingem oʻzini yangi Jeyms Bond rolida sinab koʻrmoqchi

·0·Sport
Jud Bellingem oʻzini yangi Jeyms Bond rolida sinab koʻrmoqchi

Real Madrid va Angliya terma jamoasi yulduzi Jud Bellingem futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan soʻng kutilmagan sohada oʻzini sinab koʻrmoqchi ekanini maʼlum qildi. 2026-yilgi Jahon chempionatida yorqin oʻyin koʻrsatayotgan 23 yoshli yarim himoyachi kelajakda mashhur josus Jeyms Bond rolini ijro etish niyatida ekanini ochiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Angliya terma jamoasi safida AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan mundialda ishtirok etayotgan Bellingham turnirning haqiqiy kashfiyotlaridan biriga aylandi. U Xorvatiyaga qarshi kechgan va 4:2 hisobida yakunlangan bahsda gol urishdan tashqari, Gana hamda Panamaga qarshi oʻyinlarda ketma-ket "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi" deb topildi. Angliya terma jamoasi pley-off bosqichiga yoʻllanma olib, nimchorak finalda Kongo DR jamoasiga qarshi maydonga tushishga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Fox telekanalining "Jahon chempionati After Hours" koʻrsatuvida ishtirok etgan futbolchi oʻzining futboldan tashqaridagi qiziqishlari haqida gapirar ekan, aktyorlik mahorati uni hamisha oʻziga jalb qilganini taʼkidladi. Mashhur boshlovchi James Corden bilan suhbatda Bellingham barcha "Bondiana" filmlarini tomosha qilganini va ushbu personajning ashaddiy muxlisi ekanini bildirdi.

Kino olamidagi ambitsiyalar

"Mendan koʻpincha futboldan keyin nima bilan shugʻullanishim haqida soʻrashadi. Men bu haqda uzoq oʻylaganman va har safar bitta javobga kelaman: men filmda suratga tushishni istardim. Ayniqsa, Jeyms Bond rolini ijro etish — mening orzum. Men Sean Connery va Roger Moore ishtirokidagi barcha qismlarni koʻrib chiqqanman. Hali yangi Bondni topishmadi, shunday emasmi?" — deya hazillashdi futbolchi.

Koʻrsatuv davomida Bellingham oʻzining aktyorlik qobiliyatini namoyish etib, mashhur "Mening ismim Bond, Jeyms Bond" iborasini mahorat bilan ijro etdi. Shuningdek, u boshlovchi bilan birgalikda "A Few Good Men" filmidagi sud zalida kechgan mashhur sahnani ham qayta jonlantirdi. Uning kamera qarshisidagi oʻzini tutishi va erkinligi muxlislar hamda mutaxassislar eʼtiborini tortdi.

Biroq, Goal.com nashrining xabar berishicha, kasting boʻyicha mutaxassislar futbolchining bu boradagi imkoniyatlarini biroz boshqacha baholamoqda. Jeyms Bond filmlari uchun kasting direktori Debbie McWilliamsning fikricha, Bellinghamning jahon miqyosidagi mashhurligi unga xalaqit berishi mumkin. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, josus rolini ijro etuvchi aktyor sirli boʻlishi va uning shaxsiy hayoti haqida odamlar kamroq bilishi lozim.

Shunga qaramay, Jud Bellingem hozircha bor eʼtiborini Jahon chempionatidagi gʻalaba va Real Madrid safidagi muvaffaqiyatlariga qaratgan. Futbolchining aktyorlik borasidagi orzulari esa uning faoliyati yakunlangach amalga oshishi mumkin boʻlgan qiziqarli rejalar sifatida qolmoqda.

Jude BellinghamReal MadridAngliyaJahon ChempionatiJeyms Bond
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Wayne Rooney Harry Kane’ni Manchester Yunaytedga qaytishga chaqirdiWayne Rooney Harry Kane’ni Manchester Yunaytedga qaytishga chaqirdiBugun, 17:34Manchester Yunayted Marcus Rashford boʻyicha yakuniy qarorga keldiManchester Yunayted Marcus Rashford boʻyicha yakuniy qarorga keldiBugun, 17:17Barselona ayollar jamoasi yulduzi Salma Paralluelo klubni tark etdiBarselona ayollar jamoasi yulduzi Salma Paralluelo klubni tark etdiBugun, 17:15Baena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdiBaena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdiBugun, 15:41Zlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdiZlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdiBugun, 15:39An’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiAn’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiBugun, 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi