Noni Madueke Jud Bellingem haqida: “Uning darajasi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak”
Angliya terma jamoasi va Londonning Arsenal klubi vingeri Noni Madueke oʻz jamoadoshi Jud Bellingem atrofidagi tanqidlarga munosabat bildirdi. U Real Madrid yarim himoyachisining jahon darajasidagi iqtidor ekanini ta’kidlab, uning maydondagi harakatlaridan shubhalanish mantiqsizlik ekanini qayd etdi. Maduekening fikricha, Bellingham har doim eng muhim pallalarda jamoani qutqara oladigan kam sonli futbolchilardan biridir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionati doirasida Panama terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda (2:0) Jud Bellingem uchrashuv qahramoniga aylandi. Tomas Tuxel shogirdlari raqib himoyasini yorib oʻtishga qiynalayotgan bir vaqtda, aynan Bellingham vaziyatni oʻzgartirdi. U Bukayo Saka tomonidan yetkazib berilgan burchak toʻpidan soʻng hisobni ochdi va jamoasiga ruhan ustunlik taqdim etdi.
Koʻp oʻtmay, Bellingham oʻzining pleymeykerlik qobiliyatini ham namoyish etdi. Uning aniq uzatmasidan soʻng Harry Kane boshi bilan darvozani ishgʻol qilib, hisobni ishonchli koʻrinishga keltirdi. Ikkala golda ham bevosita ishtirok etgan Jude ketma-ket ikkinchi oʻyinda uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Goal.com nashrining yozishicha, bu natija uning tanqidchilariga munosib javob boʻldi.
Barqarorlik va yuqori savolGana bilan oʻyindagi nursiz durangdan soʻng Bellinghamning oʻzi ham oʻz oʻyinidan qoniqmaganini aytgan edi. Biroq Noni Madueke ESPN nashriga bergan intervyusida ushbu fikrlarga qoʻshilmasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Bellingham yillar davomida bir xil yuqori saviyani saqlab kelmoqda va uning Panama bilan bahsdagi oʻyini kutilmagan holat emas.
“Men uni jahon darajasidagi oʻyinchi deb bilaman. Har safar uni kuzatganimda deyarli bir xil, yuqori saviyadagi harakatlarni koʻraman. Oxirgi oʻyin kimnidir hayratda qoldirgan boʻlsa, men buni tushunmayman. U bir necha yildan beri shunday oʻynamoqda va bu uning uchun oddiy holat”, — dedi Arsenal vingeri.
Hozirgi vaqtda Bellingham mazkur Jahon chempionatida uchta golda bevosita ishtirok etib turibdi. Bu koʻrsatkich boʻyicha u jamoa sardori Harry Kane bilan tenglashib oldi. Madueke har ikki futbolchining jamoa uchun ahamiyati beqiyos ekanini, ayniqsa qiyin vaziyatlarda ular mas’uliyatni oʻz zimmasiga olishini alohida e’tirof etdi.
Angliya terma jamoasi pley-off bosqichiga tayyorgarlik koʻrar ekan, muxlislar va mutaxassislar asosiy umidni aynan Bellingham-Kane tandemiga bogʻlashmoqda. Madueke ushbu yetakchilarning sport formasi turnir yakuniga qadar saqlanib qolishiga umid bildirdi, zero chempionlik yoʻlida ularning mahorati hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi shubhasiz.
…