Noni Madueke Jud Bellingem haqida: “Uning darajasi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak”

·19·Sport
Noni Madueke Jud Bellingem haqida: “Uning darajasi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak”

Angliya terma jamoasi va Londonning Arsenal klubi vingeri Noni Madueke oʻz jamoadoshi Jud Bellingem atrofidagi tanqidlarga munosabat bildirdi. U Real Madrid yarim himoyachisining jahon darajasidagi iqtidor ekanini ta’kidlab, uning maydondagi harakatlaridan shubhalanish mantiqsizlik ekanini qayd etdi. Maduekening fikricha, Bellingham har doim eng muhim pallalarda jamoani qutqara oladigan kam sonli futbolchilardan biridir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati doirasida Panama terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda (2:0) Jud Bellingem uchrashuv qahramoniga aylandi. Tomas Tuxel shogirdlari raqib himoyasini yorib oʻtishga qiynalayotgan bir vaqtda, aynan Bellingham vaziyatni oʻzgartirdi. U Bukayo Saka tomonidan yetkazib berilgan burchak toʻpidan soʻng hisobni ochdi va jamoasiga ruhan ustunlik taqdim etdi.

Koʻp oʻtmay, Bellingham oʻzining pleymeykerlik qobiliyatini ham namoyish etdi. Uning aniq uzatmasidan soʻng Harry Kane boshi bilan darvozani ishgʻol qilib, hisobni ishonchli koʻrinishga keltirdi. Ikkala golda ham bevosita ishtirok etgan Jude ketma-ket ikkinchi oʻyinda uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Goal.com nashrining yozishicha, bu natija uning tanqidchilariga munosib javob boʻldi.

Barqarorlik va yuqori savol

Gana bilan oʻyindagi nursiz durangdan soʻng Bellinghamning oʻzi ham oʻz oʻyinidan qoniqmaganini aytgan edi. Biroq Noni Madueke ESPN nashriga bergan intervyusida ushbu fikrlarga qoʻshilmasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Bellingham yillar davomida bir xil yuqori saviyani saqlab kelmoqda va uning Panama bilan bahsdagi oʻyini kutilmagan holat emas.

“Men uni jahon darajasidagi oʻyinchi deb bilaman. Har safar uni kuzatganimda deyarli bir xil, yuqori saviyadagi harakatlarni koʻraman. Oxirgi oʻyin kimnidir hayratda qoldirgan boʻlsa, men buni tushunmayman. U bir necha yildan beri shunday oʻynamoqda va bu uning uchun oddiy holat”, — dedi Arsenal vingeri.

Hozirgi vaqtda Bellingham mazkur Jahon chempionatida uchta golda bevosita ishtirok etib turibdi. Bu koʻrsatkich boʻyicha u jamoa sardori Harry Kane bilan tenglashib oldi. Madueke har ikki futbolchining jamoa uchun ahamiyati beqiyos ekanini, ayniqsa qiyin vaziyatlarda ular mas’uliyatni oʻz zimmasiga olishini alohida e’tirof etdi.

Angliya terma jamoasi pley-off bosqichiga tayyorgarlik koʻrar ekan, muxlislar va mutaxassislar asosiy umidni aynan Bellingham-Kane tandemiga bogʻlashmoqda. Madueke ushbu yetakchilarning sport formasi turnir yakuniga qadar saqlanib qolishiga umid bildirdi, zero chempionlik yoʻlida ularning mahorati hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi shubhasiz.

AngliyaJude BellinghamNoni MaduekeReal MadridJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaRoberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaBugun, 01:59Barselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBarselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBugun, 01:37Mareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkinMareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkinBugun, 01:29Fransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiyaFransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 01:05Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Bugun, 00:56Fransiya va Shvetsiya o‘yini uchun tarkiblar e’lon qilindiFransiya va Shvetsiya o‘yini uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi