Cristiano Ronaldo va Jahon chempionati pley-offidagi tilsilsa: Afsona noxush anʼanaga chek qoʻya oladimi

·41·Sport
Cristiano Ronaldo va Jahon chempionati pley-offidagi tilsilsa: Afsona noxush anʼanaga chek qoʻya oladimi

Futbol tarixidagi eng buyuk toʻpurarlardan biri Cristiano Ronaldo oʻzining aqlbovar qilmas faoliyati davomida deyarli barcha choʻqqilarni zabt etgan boʻlsa-da, Jahon chempionatlarining hal qiluvchi pallalarida hamon kutilgan natijani koʻrsata olmayapti. Portugaliyalik yulduz oltita turli mundialda gol urgan ilk futbolchi sifatida tarixga kirgan boʻlsa-da, uning pley-off bosqichlaridagi statistikasi hayratlanarli darajada boʻsh koʻrinishga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirga qadar Cristiano Ronaldo Jahon chempionatlari doirasida jami 10 ta gol muallifiga aylangan. Bu koʻrsatkich bilan u barcha davrlarning eng yaxshi toʻpurarlari roʻyxatida oʻn birinchi oʻrinni egallab turibdi. Biroq, eʼtiborli jihati shundaki, ushbu gollarning barchasi faqat guruh bosqichi uchrashuvlarida kiritilgan. Pley-offning sakkizta oʻyinida maydonga tushgan hujumchi biror marta ham raqib darvozasini ishgʻol qila olmagan.

Tarixiy muvaffaqiyat va pley-offdagi omadsizlik

Ronaldo mundialdagi debyutini 2006-yili Germaniya maydonlarida oʻtkazgan edi. Oʻshanda u Eron darvozasiga penaltidan gol urib, Portugaliya tarixidagi eng yosh gol muallifiga aylangandi. Oʻsha turnirda Portugaliya yarim finalga qadar yetib borgan boʻlsa-da, yosh Ronaldo toʻrtta pley-off bahsida jim qolgan. Oʻsha paytlarda u hali markaziy hujumchi emas, balki qanot vingeri boʻlgani sababli bu holat jamoatchilik tomonidan keskin tanqid qilinmagan.

Biroq, Germaniyadagi turnir Ronaldoning xarakteri atrofidagi bahs-munozaralar bilan yodda qolgan. Angliyaga qarshi chorak final bahsida Manchester Yunayteddagi jamoadoshi Wayne Rooney maydondan chetlatilganidan soʻng, Ronaldoning oʻz zaxira oʻrindigʻiga qarab koʻz qisib qoʻyishi ingliz matbuotida katta shov-shuvga sabab boʻlgandi. Frank Lampard va Steven Gerrard kabi yulduzlar oʻshanda Ronaldoning bu harakatini sportchiga xos emas deb baholashgan.

Yangi imkoniyat va Xorvatiyaga qarshi sinov

Endilikda Portugaliya terma jamoasi Xorvatiyaga qarshi maydonga tushishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Cristiano Ronaldo uchun bu nafaqat navbatdagi oʻyin, balki oʻzining pley-offdagi "qora anʼanasi"ga chek qoʻyish uchun imkoniyatdir. Uning jismoniy holati va mehnatsevarligi hamon yuqori darajada boʻlsa-da, muxlislar va ekspertlar uni eng muhim pallalarda jamoani qutqara olishiga shubha bilan qarashmoqda.

Ronaldo faoliyati davomida koʻplab rekordlarni yangilagan. Yaqinda u oltita turli yirik turnirda gol urgan yagona futbolchi sifatida eʼtirof etildi. Ammo Jahon chempionati kubogini boshi uzra baland koʻtarish va pley-offda gol urish orzusi hamon ushalmaganicha qolmoqda. Xorvatiyaga qarshi boʻlajak uchrashuv ushbu savollarga javob berishi kutilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Cristiano Ronaldo kabi fenomenal futbolchi uchun pley-offdagi golsiz seriya uning merosiga soya solib turibdi. Agar u ushbu tilsilsani buza olsa, nafaqat oʻz statistikasini boyitadi, balki Portugaliyaning jahon taxtiga chiqish yoʻlidagi eng katta toʻsiqni ham olib tashlagan boʻladi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiFutbolRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiMontella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiBugun, 12:47Nepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiNepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiBugun, 12:38Lamine Yamal: "Fransiya bizdan kuchli emas, Jahon chempionligini qoʻlga kiritamiz"Lamine Yamal: "Fransiya bizdan kuchli emas, Jahon chempionligini qoʻlga kiritamiz"Bugun, 12:35Jahongir O‘rozovga Germaniyaning «Borussiya» klubi jiddiy qiziqmoqdaJahongir O‘rozovga Germaniyaning «Borussiya» klubi jiddiy qiziqmoqdaBugun, 12:30JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarJCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarBugun, 12:19Kylian Mbappe afsonaviy Ronaldoning rekordini yangiladi: Fransiya nimchorak finaldaKylian Mbappe afsonaviy Ronaldoning rekordini yangiladi: Fransiya nimchorak finaldaBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi