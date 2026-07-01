Cristiano Ronaldo va Jahon chempionati pley-offidagi tilsilsa: Afsona noxush anʼanaga chek qoʻya oladimi
Futbol tarixidagi eng buyuk toʻpurarlardan biri Cristiano Ronaldo oʻzining aqlbovar qilmas faoliyati davomida deyarli barcha choʻqqilarni zabt etgan boʻlsa-da, Jahon chempionatlarining hal qiluvchi pallalarida hamon kutilgan natijani koʻrsata olmayapti. Portugaliyalik yulduz oltita turli mundialda gol urgan ilk futbolchi sifatida tarixga kirgan boʻlsa-da, uning pley-off bosqichlaridagi statistikasi hayratlanarli darajada boʻsh koʻrinishga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirga qadar Cristiano Ronaldo Jahon chempionatlari doirasida jami 10 ta gol muallifiga aylangan. Bu koʻrsatkich bilan u barcha davrlarning eng yaxshi toʻpurarlari roʻyxatida oʻn birinchi oʻrinni egallab turibdi. Biroq, eʼtiborli jihati shundaki, ushbu gollarning barchasi faqat guruh bosqichi uchrashuvlarida kiritilgan. Pley-offning sakkizta oʻyinida maydonga tushgan hujumchi biror marta ham raqib darvozasini ishgʻol qila olmagan.
Tarixiy muvaffaqiyat va pley-offdagi omadsizlikRonaldo mundialdagi debyutini 2006-yili Germaniya maydonlarida oʻtkazgan edi. Oʻshanda u Eron darvozasiga penaltidan gol urib, Portugaliya tarixidagi eng yosh gol muallifiga aylangandi. Oʻsha turnirda Portugaliya yarim finalga qadar yetib borgan boʻlsa-da, yosh Ronaldo toʻrtta pley-off bahsida jim qolgan. Oʻsha paytlarda u hali markaziy hujumchi emas, balki qanot vingeri boʻlgani sababli bu holat jamoatchilik tomonidan keskin tanqid qilinmagan.
Biroq, Germaniyadagi turnir Ronaldoning xarakteri atrofidagi bahs-munozaralar bilan yodda qolgan. Angliyaga qarshi chorak final bahsida Manchester Yunayteddagi jamoadoshi Wayne Rooney maydondan chetlatilganidan soʻng, Ronaldoning oʻz zaxira oʻrindigʻiga qarab koʻz qisib qoʻyishi ingliz matbuotida katta shov-shuvga sabab boʻlgandi. Frank Lampard va Steven Gerrard kabi yulduzlar oʻshanda Ronaldoning bu harakatini sportchiga xos emas deb baholashgan.
Yangi imkoniyat va Xorvatiyaga qarshi sinovEndilikda Portugaliya terma jamoasi Xorvatiyaga qarshi maydonga tushishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Cristiano Ronaldo uchun bu nafaqat navbatdagi oʻyin, balki oʻzining pley-offdagi "qora anʼanasi"ga chek qoʻyish uchun imkoniyatdir. Uning jismoniy holati va mehnatsevarligi hamon yuqori darajada boʻlsa-da, muxlislar va ekspertlar uni eng muhim pallalarda jamoani qutqara olishiga shubha bilan qarashmoqda.
Ronaldo faoliyati davomida koʻplab rekordlarni yangilagan. Yaqinda u oltita turli yirik turnirda gol urgan yagona futbolchi sifatida eʼtirof etildi. Ammo Jahon chempionati kubogini boshi uzra baland koʻtarish va pley-offda gol urish orzusi hamon ushalmaganicha qolmoqda. Xorvatiyaga qarshi boʻlajak uchrashuv ushbu savollarga javob berishi kutilmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Cristiano Ronaldo kabi fenomenal futbolchi uchun pley-offdagi golsiz seriya uning merosiga soya solib turibdi. Agar u ushbu tilsilsani buza olsa, nafaqat oʻz statistikasini boyitadi, balki Portugaliyaning jahon taxtiga chiqish yoʻlidagi eng katta toʻsiqni ham olib tashlagan boʻladi.
…