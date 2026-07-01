Alejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqda
Londonning Chelsi klubi oʻz safida kutilgan oʻyinni namoyish eta olmayotgan argentinalik vinger Alejandro Garnacho bilan xayrlashish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bir paytlar Manchester Yunayted akademiyasining eng yorqin vakillaridan biri hisoblangan futbolchi London klubiga oʻtgach, oʻzining avvalgi darajasiga qayta olmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, klub rahbariyati 2026-yilgi yozgi transfer oynasida 40 million funt sterlingga baholangan futbolchi boʻyicha takliflarni tinglashga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Garnacho Stamford Bridge stadioniga koʻchib oʻtganiga bor-yoʻgʻi 12 oy boʻlgan boʻlsa-da, uning kelajagi borasidagi savollar kundan-kunga koʻpayib bormoqda. 22 yoshli hujumchi Gʻarbiy Londonda oʻzidan kutilgan natijani koʻrsata olmadi. Manchester Yunayted safidan shov-shuvli tarzda ketganidan soʻng, u yangi jamoasida barqarorlikni yoʻqotib qoʻydi. 2025-26-yilgi mavsum davomida u barcha musobaqalarda 43 ta oʻyinda maydonga tushib, bor-yoʻgʻi 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Oʻyin uslubidagi muammolar va tanqidlarChelsi sobiq hujumchisi Tony Cascarino futbolchining hozirgi holatini Nyukasl vingeri Anthony Gordon bilan qiyosladi. Uning fikricha, har ikki futbolchi ham oʻz imkoniyatlari borasida maʼlum cheklovlarga ega va raqib himoyachilari ularning oʻyin uslubini oʻrganib olishgan. Garnacho Old Trafford maydonida koʻrsatgan tezkor reydlari va texnik harakatlarini Londonda namoyish eta olmayapti, bu esa uning oʻziga boʻlgan ishonchi pasayishiga olib keldi.
Cascarino futbolchining Manchester Yunayteddan ketish jarayoniga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Erik ten Hag va keyinchalik Ruben Amorim bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar Garnachoning ruhiy holatiga salbiy taʼsir qilgan. Futbolchi Manchesterda qolishdan koʻra, boshqa joyda baxtini sinab koʻrishni afzal koʻrgan, ammo bu qaror uning faoliyati uchun foydali boʻlmadi. Hatto u Argentinaning 2026-yilgi Jahon chempionati uchun qaydnomasidan ham chetda qoldi.
London hayoti va transfer ehtimoliMutaxassisning taʼkidlashicha, koʻplab xorijlik futbolchilar uchun London hayoti sport natijalaridan koʻra jozibaliroq koʻrinishi mumkin. Garnacho ham Manchesterdan koʻra poytaxtning qulayliklarini afzal koʻrgan boʻlishi ehtimoldan xoli emas. Biroq professional nuqtayi nazardan, Chelsi kabi tarkibi haddan tashqari kengayib ketgan klubda oʻz oʻrnini topish qiyin kechmoqda.
Hozirda Chelsi rahbariyati tarkibni tozalash va moliyaviy muvozanatni saqlash maqsadida Garnachoni sotib yuborishga moyil boʻlib turibdi. Agar yaqin haftalar ichida munosib taklif tushsa, klub oʻz zararlarini kamaytirish uchun argentinalik vinger bilan shartnomani bekor qilishi mumkin. Bu esa jamoada boshqa iqtidorli yoshlar uchun joy ochilishiga xizmat qiladi.
…