Alejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqda

·41·Sport
Alejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqda

Londonning Chelsi klubi oʻz safida kutilgan oʻyinni namoyish eta olmayotgan argentinalik vinger Alejandro Garnacho bilan xayrlashish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bir paytlar Manchester Yunayted akademiyasining eng yorqin vakillaridan biri hisoblangan futbolchi London klubiga oʻtgach, oʻzining avvalgi darajasiga qayta olmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, klub rahbariyati 2026-yilgi yozgi transfer oynasida 40 million funt sterlingga baholangan futbolchi boʻyicha takliflarni tinglashga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Garnacho Stamford Bridge stadioniga koʻchib oʻtganiga bor-yoʻgʻi 12 oy boʻlgan boʻlsa-da, uning kelajagi borasidagi savollar kundan-kunga koʻpayib bormoqda. 22 yoshli hujumchi Gʻarbiy Londonda oʻzidan kutilgan natijani koʻrsata olmadi. Manchester Yunayted safidan shov-shuvli tarzda ketganidan soʻng, u yangi jamoasida barqarorlikni yoʻqotib qoʻydi. 2025-26-yilgi mavsum davomida u barcha musobaqalarda 43 ta oʻyinda maydonga tushib, bor-yoʻgʻi 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

Oʻyin uslubidagi muammolar va tanqidlar

Chelsi sobiq hujumchisi Tony Cascarino futbolchining hozirgi holatini Nyukasl vingeri Anthony Gordon bilan qiyosladi. Uning fikricha, har ikki futbolchi ham oʻz imkoniyatlari borasida maʼlum cheklovlarga ega va raqib himoyachilari ularning oʻyin uslubini oʻrganib olishgan. Garnacho Old Trafford maydonida koʻrsatgan tezkor reydlari va texnik harakatlarini Londonda namoyish eta olmayapti, bu esa uning oʻziga boʻlgan ishonchi pasayishiga olib keldi.

Cascarino futbolchining Manchester Yunayteddan ketish jarayoniga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Erik ten Hag va keyinchalik Ruben Amorim bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar Garnachoning ruhiy holatiga salbiy taʼsir qilgan. Futbolchi Manchesterda qolishdan koʻra, boshqa joyda baxtini sinab koʻrishni afzal koʻrgan, ammo bu qaror uning faoliyati uchun foydali boʻlmadi. Hatto u Argentinaning 2026-yilgi Jahon chempionati uchun qaydnomasidan ham chetda qoldi.

London hayoti va transfer ehtimoli

Mutaxassisning taʼkidlashicha, koʻplab xorijlik futbolchilar uchun London hayoti sport natijalaridan koʻra jozibaliroq koʻrinishi mumkin. Garnacho ham Manchesterdan koʻra poytaxtning qulayliklarini afzal koʻrgan boʻlishi ehtimoldan xoli emas. Biroq professional nuqtayi nazardan, Chelsi kabi tarkibi haddan tashqari kengayib ketgan klubda oʻz oʻrnini topish qiyin kechmoqda.

Hozirda Chelsi rahbariyati tarkibni tozalash va moliyaviy muvozanatni saqlash maqsadida Garnachoni sotib yuborishga moyil boʻlib turibdi. Agar yaqin haftalar ichida munosib taklif tushsa, klub oʻz zararlarini kamaytirish uchun argentinalik vinger bilan shartnomani bekor qilishi mumkin. Bu esa jamoada boshqa iqtidorli yoshlar uchun joy ochilishiga xizmat qiladi.

ChelsiAlejandro GarnachoTransferlarAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 13:20Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinBugun, 13:18Maykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiMaykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiBugun, 13:02Ashley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiAshley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiBugun, 12:53Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiMontella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiBugun, 12:47Nepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiNepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiBugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi