Tottenxem Sandro Tonali transferi uchun rekord mablagʻ sarflashga tayyor
Londonning Tottenxem klubi Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Sandro Tonali transferi boʻyicha muzokaralarda katta qadam tashladi. Italiyalik futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlari kelishib olingani va transfer summasi boʻyicha kelishuvga yaqinlashilayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu transfer nafaqat Tottenxem, balki butun Angliya Premer-ligasi uchun yozgi mavsumning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport nashrining maʼlumotiga koʻra, Tottenxem rahbariyati Nyukasl tomonidan qoʻyilgan qatʼiy talablarni bajarishga qaror qilgan. Dastlabki 80 million funt sterlinglik taklif rad etilganidan soʻng, London klubi narxni 100 million funtga yaqinlashtirishga tayyorligini bildirgan. Agar kelishuv amalga oshsa, Nyukasl 2023-yilda Milan klubidan 60 million funtga sotib olgan futbolchisi ortidan ulkan foyda koʻradi.
Shaxsiy shartnoma tafsilotlari va De Zerbi omiliSandro Tonali Tottenxem bilan olti yillik shartnoma borasida kelishuvga erishgan. Unga koʻra, italiyalik yarim himoyachi haftasiga 275 000 funt sterling maosh oladi. Bu koʻrsatkich uni klubning eng koʻp maosh oluvchi futbolchilaridan biriga aylantiradi. Shuningdek, bitim doirasida futbolchining agentlik kompaniyasi GR Sports transfer summasining 10 foizi miqdorida komissiya olishi koʻzda tutilgan.
Ushbu transferning asosiy tashabbuskori Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi hisoblanadi. Italiyalik mutaxassis oʻz hamyurtini jamoaning yangi mavsumdagi "dvigateli" sifatida koʻrmoqda. De Zerbi va Tonalining agenti Juzeppe Riso oʻrtasidagi yaqin munosabatlar muzokaralarning muvaffaqiyatli kechishida muhim rol oʻynadi.
Manchester Siti bilan raqobatBiroq Tottenxem uchun bu yoʻl oson boʻlmaydi. Chronicle Live xabariga koʻra, poygaga Manchester Siti klubi ham qoʻshilgan. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca Tonalini Real Madridga oʻtib ketgan Bernardo Silva oʻrniga munosib nomzod deb hisoblamoqda. Shuningdek, italiyalik futbolchi Rodri uchun ishonchli oʻrinbosar yoki markazdagi sherik boʻlishi mumkin.
Manchester Siti moliyaviy jihatdan juda qudratli boʻlib, ular Tottenxemning har qanday taklifini takrorlash imkoniyatiga ega. Shu yozning oʻzida Elliot Anderson uchun 116 million funt sarflagan "shaharliklar" Sandro Tonali uchun ham katta mablagʻdan voz kechishga tayyor. Futbolchining oʻzi uchun esa Chempionlar ligasining doimiy ishtirokchisi safida toʻp surish istiqboli London klubi taklifidan ustunroq kelishi mumkin.
Hozirda har ikki klub ham Nyukasl bilan yakuniy muzokaralarni davom ettirmoqda. Sandro Tonali oʻtgan mavsumdagi diskvalifikatsiyadan soʻng maydonga qaytishga va oʻzining eng yaxshi sport formasini namoyish etishga chanqoq. Uning Angliyaning top-klublaridan biriga oʻtishi uning karyerasida yangi sahifa ochishi shubhasiz.
…