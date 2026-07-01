Tottenxem Sandro Tonali transferi uchun rekord mablagʻ sarflashga tayyor

·0·Sport
Tottenxem Sandro Tonali transferi uchun rekord mablagʻ sarflashga tayyor

Londonning Tottenxem klubi Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Sandro Tonali transferi boʻyicha muzokaralarda katta qadam tashladi. Italiyalik futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlari kelishib olingani va transfer summasi boʻyicha kelishuvga yaqinlashilayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu transfer nafaqat Tottenxem, balki butun Angliya Premer-ligasi uchun yozgi mavsumning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport nashrining maʼlumotiga koʻra, Tottenxem rahbariyati Nyukasl tomonidan qoʻyilgan qatʼiy talablarni bajarishga qaror qilgan. Dastlabki 80 million funt sterlinglik taklif rad etilganidan soʻng, London klubi narxni 100 million funtga yaqinlashtirishga tayyorligini bildirgan. Agar kelishuv amalga oshsa, Nyukasl 2023-yilda Milan klubidan 60 million funtga sotib olgan futbolchisi ortidan ulkan foyda koʻradi.

Shaxsiy shartnoma tafsilotlari va De Zerbi omili

Sandro Tonali Tottenxem bilan olti yillik shartnoma borasida kelishuvga erishgan. Unga koʻra, italiyalik yarim himoyachi haftasiga 275 000 funt sterling maosh oladi. Bu koʻrsatkich uni klubning eng koʻp maosh oluvchi futbolchilaridan biriga aylantiradi. Shuningdek, bitim doirasida futbolchining agentlik kompaniyasi GR Sports transfer summasining 10 foizi miqdorida komissiya olishi koʻzda tutilgan.

Ushbu transferning asosiy tashabbuskori Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi hisoblanadi. Italiyalik mutaxassis oʻz hamyurtini jamoaning yangi mavsumdagi "dvigateli" sifatida koʻrmoqda. De Zerbi va Tonalining agenti Juzeppe Riso oʻrtasidagi yaqin munosabatlar muzokaralarning muvaffaqiyatli kechishida muhim rol oʻynadi.

Manchester Siti bilan raqobat

Biroq Tottenxem uchun bu yoʻl oson boʻlmaydi. Chronicle Live xabariga koʻra, poygaga Manchester Siti klubi ham qoʻshilgan. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca Tonalini Real Madridga oʻtib ketgan Bernardo Silva oʻrniga munosib nomzod deb hisoblamoqda. Shuningdek, italiyalik futbolchi Rodri uchun ishonchli oʻrinbosar yoki markazdagi sherik boʻlishi mumkin.

Manchester Siti moliyaviy jihatdan juda qudratli boʻlib, ular Tottenxemning har qanday taklifini takrorlash imkoniyatiga ega. Shu yozning oʻzida Elliot Anderson uchun 116 million funt sarflagan "shaharliklar" Sandro Tonali uchun ham katta mablagʻdan voz kechishga tayyor. Futbolchining oʻzi uchun esa Chempionlar ligasining doimiy ishtirokchisi safida toʻp surish istiqboli London klubi taklifidan ustunroq kelishi mumkin.

Hozirda har ikki klub ham Nyukasl bilan yakuniy muzokaralarni davom ettirmoqda. Sandro Tonali oʻtgan mavsumdagi diskvalifikatsiyadan soʻng maydonga qaytishga va oʻzining eng yaxshi sport formasini namoyish etishga chanqoq. Uning Angliyaning top-klublaridan biriga oʻtishi uning karyerasida yangi sahifa ochishi shubhasiz.

TottenxemSandro TonaliNyukaslManchester SitiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibrahimovich JCH-2026dagi eng yaxshi terma jamoani aytdiZlatan Ibrahimovich JCH-2026dagi eng yaxshi terma jamoani aytdiBugun, 20:48Angliya — Kongo DR: asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiAngliya — Kongo DR: asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:36Joan Laporta tasdiqladi: Barselona Julian Alvarez uchun rasmiy taklif yubordiJoan Laporta tasdiqladi: Barselona Julian Alvarez uchun rasmiy taklif yubordiBugun, 19:54Arsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorArsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorBugun, 18:57Chelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiChelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiBugun, 18:52Jorj Vea Kilian Mbappe va Lamin Yamal oʻrtasidagi farqni tushuntirib berdiJorj Vea Kilian Mbappe va Lamin Yamal oʻrtasidagi farqni tushuntirib berdiBugun, 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi