Angliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradi
Angliya milliy terma jamoasining Kongo DRga qarshi kechgan bahsi katta hakamlik mojarosi bilan yodda qoladigan boʻldi. Uchrashuvning birinchi boʻlimi yakunlanishi arafasida yuzaga kelgan bahsli vaziyat nafaqat maydondagi futbolchilar, balki futbol jamoatchiligi va taniqli ekspertlar oʻrtasida ham qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Jamoa sardori Harry Kane raqib jarima maydonchasi ichida yiqilgan boʻlsa-da, uchrashuv hakami buni simulyatsiya deb baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Voqealar rivoji Angliya uchun noxush tarzda boshlangan edi. Yoane Wissa darvoza ustunini poylaganidan soʻng, inglizlar qarshi hujumga oʻtishdi. Harry Kane raqib posboni Lionel Mpasi bilan toʻqnashuvdan soʻng maydonga yiqildi. Angliya terma jamoasi aʼzolari va muxlislar darhol penalti talab qilishdi, biroq bosh hakam oʻyinni toʻxtatmadi. VAR tizimi vaziyatni koʻrib chiqqan boʻlsa-da, maydondagi qarorni oʻz kuchida qoldirdi va 11 metrlik jarima zarbasi belgilanmadi.
Ekspertlar fikri: Penaltimi yoki simulyatsiya?Mazkur vaziyat Angliya futboli afsonalari oʻrtasida ham ixtilof keltirib chiqardi. Alan Shearer BBC One efirida hakamning qarorini keskin tanqid qilib, bu yaqqol penalti ekanini taʼkidladi. "Toʻqnashuv borligiga shubha yoʻq. Men uchun bu — penalti. Kane vaziyatdan unumli foydalanishga harakat qilgan boʻlishi mumkin, lekin darvozabon qoʻllari bilan unga tegdi. Agar posbon shunday tajovuzkor chiqib kelsa, hujumchida yiqilishga toʻla asos boʻladi", — dedi Shearer.
Sobiq darvozabon Paul Robinson ham ushbu fikrga qoʻshildi. Uning soʻzlariga koʻra, hakamlar jiddiy xatoga yoʻl qoʻygan va bu yerda vatanparvarlik hissi emas, balki aniq qoidabuzarlik mavjud edi. Biroq, Angliya terma jamoasi va Manchester Yunayted afsonasi Wayne Rooney butunlay boshqacha pozitsiyani egalladi.
Rooneyning fikricha, Harry Kane bu vaziyatda biroz sunʼiylikka yoʻl qoʻygan. "Men har doim hujumchilar tarafidaman, lekin bu vaziyatda Kane oʻzini darvozabon tomon tashlagandek koʻrindi. U oʻz-oʻzidan qoqilib ketdi va kontaktni qidirdi. Menimcha, bu penalti emas edi", — deya taʼkidladi Rooney.
Ushbu holat Angliya terma jamoasi uchun ruhan ogʻir zarba boʻldi, chunki jamoa tanaffusga 1-0 hisobida magʻlub boʻlib yoʻl oldi. Oʻyindan soʻng ijtimoiy tarmoqlarda hakamning qarori va VAR tizimining samaradorligi boʻyicha bahslar davom etdi. Hozircha UEFA yoki tegishli tashkilotlar hakamlik boʻyicha rasmiy bayonot bergani yoʻq.
…