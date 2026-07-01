Angliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradi

·163·Sport
Angliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradi

Angliya milliy terma jamoasining Kongo DRga qarshi kechgan bahsi katta hakamlik mojarosi bilan yodda qoladigan boʻldi. Uchrashuvning birinchi boʻlimi yakunlanishi arafasida yuzaga kelgan bahsli vaziyat nafaqat maydondagi futbolchilar, balki futbol jamoatchiligi va taniqli ekspertlar oʻrtasida ham qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Jamoa sardori Harry Kane raqib jarima maydonchasi ichida yiqilgan boʻlsa-da, uchrashuv hakami buni simulyatsiya deb baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voqealar rivoji Angliya uchun noxush tarzda boshlangan edi. Yoane Wissa darvoza ustunini poylaganidan soʻng, inglizlar qarshi hujumga oʻtishdi. Harry Kane raqib posboni Lionel Mpasi bilan toʻqnashuvdan soʻng maydonga yiqildi. Angliya terma jamoasi aʼzolari va muxlislar darhol penalti talab qilishdi, biroq bosh hakam oʻyinni toʻxtatmadi. VAR tizimi vaziyatni koʻrib chiqqan boʻlsa-da, maydondagi qarorni oʻz kuchida qoldirdi va 11 metrlik jarima zarbasi belgilanmadi.

Ekspertlar fikri: Penaltimi yoki simulyatsiya?

Mazkur vaziyat Angliya futboli afsonalari oʻrtasida ham ixtilof keltirib chiqardi. Alan Shearer BBC One efirida hakamning qarorini keskin tanqid qilib, bu yaqqol penalti ekanini taʼkidladi. "Toʻqnashuv borligiga shubha yoʻq. Men uchun bu — penalti. Kane vaziyatdan unumli foydalanishga harakat qilgan boʻlishi mumkin, lekin darvozabon qoʻllari bilan unga tegdi. Agar posbon shunday tajovuzkor chiqib kelsa, hujumchida yiqilishga toʻla asos boʻladi", — dedi Shearer.

Sobiq darvozabon Paul Robinson ham ushbu fikrga qoʻshildi. Uning soʻzlariga koʻra, hakamlar jiddiy xatoga yoʻl qoʻygan va bu yerda vatanparvarlik hissi emas, balki aniq qoidabuzarlik mavjud edi. Biroq, Angliya terma jamoasi va Manchester Yunayted afsonasi Wayne Rooney butunlay boshqacha pozitsiyani egalladi.

Rooneyning fikricha, Harry Kane bu vaziyatda biroz sunʼiylikka yoʻl qoʻygan. "Men har doim hujumchilar tarafidaman, lekin bu vaziyatda Kane oʻzini darvozabon tomon tashlagandek koʻrindi. U oʻz-oʻzidan qoqilib ketdi va kontaktni qidirdi. Menimcha, bu penalti emas edi", — deya taʼkidladi Rooney.

Ushbu holat Angliya terma jamoasi uchun ruhan ogʻir zarba boʻldi, chunki jamoa tanaffusga 1-0 hisobida magʻlub boʻlib yoʻl oldi. Oʻyindan soʻng ijtimoiy tarmoqlarda hakamning qarori va VAR tizimining samaradorligi boʻyicha bahslar davom etdi. Hozircha UEFA yoki tegishli tashkilotlar hakamlik boʻyicha rasmiy bayonot bergani yoʻq.

AngliyaHarry KanePenaltiWayne RooneyAlan Shearer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...Bugun, 22:40La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?Bugun, 22:30«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdi«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdiBugun, 22:22Oliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydiOliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydiBugun, 22:19Lamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordiLamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordiBugun, 21:38Jonli efirdagi kutilmagan iqror: Danny Murphy yoʻqolgan mushugi haqidagi hikoyasi bilan hammani hayratda qoldirdiJonli efirdagi kutilmagan iqror: Danny Murphy yoʻqolgan mushugi haqidagi hikoyasi bilan hammani hayratda qoldirdiBugun, 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi