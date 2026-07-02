Atletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuv
Madridning Atletiko klubi yozgi transfer oynasida oʻz yarim himoya chizigʻini kuchaytirish yoʻlida muhim qadam tashladi. "Matraschilar" Portugaliyaning Sporting jamoasi sardori Morten Hjulmand bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha toʻliq kelishuvga erishdi. Daniyalik futbolchi Diego Simeone jamoasining yangi mavsumdagi tayanchi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Atletiko dastlab Vulverxempton yulduzi Joao Gomes nomzodiga qiziqish bildirgan edi. Biroq mashhur agent Jorge Mendes bilan yuzaga kelgan kelishmovchilik tufayli Madrid klubi bu transferdan voz kechishga qaror qildi. Goal.com xabariga koʻra, klub va agent oʻrtasidagi munosabatlar Bernardo Silva transferi boʻyicha muzokaralar chogʻida keskin yomonlashgan.
Jorge Mendes bilan nizo va yangi tanlovTransfer eksperti Matteo Moretto maʼlumotlariga tayanib Marca nashrining yozishicha, Mendes Bernardo Silvaning Atletiko bilan deyarli hal boʻlgan muzokaralarini toʻxtatib, futbolchini Real Madridga taklif qilgan. Bu holat Atletiko rahbariyatining gʻazabini keltirdi va ular Mendes mijozlari bilan hamkorlikni cheklashga qaror qilishdi. Natijada, eʼtibor Portugaliya chempionatida oʻzini koʻrsata olgan Morten Hjulmandga qaratildi.
Hozirda klublar oʻrtasida transfer summasi boʻyicha yakuniy muzokaralar ketmoqda. Sporting oʻz sardori uchun taxminan 35-40 million yevro atrofida mablagʻ talab qilmoqda. 27 yoshli futbolchining oʻzi allaqachon Lissabondagi jamoadoshlari va murabbiylar shtabi bilan xayrlashib ulgurgan va faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettirishga qaror qilgan.
Morten Hjulmandga Italiyaning Milan klubi ham jiddiy qiziqish bildirayotgan edi. Ayniqsa, Sporting sobiq murabbiyi Ruben Amorim uni oʻz jamoasida koʻrishni istagan. Biroq Atletiko muzokaralarda ancha ilgarilab ketgani bois, daniyalik yarim himoyachining La Liga jamoasiga oʻtish imkoniyati yuqori baholanmoqda.
Shu bilan birga, Atletiko himoya chizigʻini ham mustahkamlash niyatida. Klub Tottenxem himoyachisi Cristian Romero nomzodini koʻrib chiqmoqda. Ammo Angliya klubining moliyaviy talablari juda yuqoriligi sababli, ushbu transferni amalga oshirish Madrid klubi uchun ancha mushkul kechishi mumkin.
…