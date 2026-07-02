Atletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuv

·0·Sport
Atletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuv

Madridning Atletiko klubi yozgi transfer oynasida oʻz yarim himoya chizigʻini kuchaytirish yoʻlida muhim qadam tashladi. "Matraschilar" Portugaliyaning Sporting jamoasi sardori Morten Hjulmand bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha toʻliq kelishuvga erishdi. Daniyalik futbolchi Diego Simeone jamoasining yangi mavsumdagi tayanchi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Atletiko dastlab Vulverxempton yulduzi Joao Gomes nomzodiga qiziqish bildirgan edi. Biroq mashhur agent Jorge Mendes bilan yuzaga kelgan kelishmovchilik tufayli Madrid klubi bu transferdan voz kechishga qaror qildi. Goal.com xabariga koʻra, klub va agent oʻrtasidagi munosabatlar Bernardo Silva transferi boʻyicha muzokaralar chogʻida keskin yomonlashgan.

Jorge Mendes bilan nizo va yangi tanlov

Transfer eksperti Matteo Moretto maʼlumotlariga tayanib Marca nashrining yozishicha, Mendes Bernardo Silvaning Atletiko bilan deyarli hal boʻlgan muzokaralarini toʻxtatib, futbolchini Real Madridga taklif qilgan. Bu holat Atletiko rahbariyatining gʻazabini keltirdi va ular Mendes mijozlari bilan hamkorlikni cheklashga qaror qilishdi. Natijada, eʼtibor Portugaliya chempionatida oʻzini koʻrsata olgan Morten Hjulmandga qaratildi.

Hozirda klublar oʻrtasida transfer summasi boʻyicha yakuniy muzokaralar ketmoqda. Sporting oʻz sardori uchun taxminan 35-40 million yevro atrofida mablagʻ talab qilmoqda. 27 yoshli futbolchining oʻzi allaqachon Lissabondagi jamoadoshlari va murabbiylar shtabi bilan xayrlashib ulgurgan va faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettirishga qaror qilgan.

Morten Hjulmandga Italiyaning Milan klubi ham jiddiy qiziqish bildirayotgan edi. Ayniqsa, Sporting sobiq murabbiyi Ruben Amorim uni oʻz jamoasida koʻrishni istagan. Biroq Atletiko muzokaralarda ancha ilgarilab ketgani bois, daniyalik yarim himoyachining La Liga jamoasiga oʻtish imkoniyati yuqori baholanmoqda.

Shu bilan birga, Atletiko himoya chizigʻini ham mustahkamlash niyatida. Klub Tottenxem himoyachisi Cristian Romero nomzodini koʻrib chiqmoqda. Ammo Angliya klubining moliyaviy talablari juda yuqoriligi sababli, ushbu transferni amalga oshirish Madrid klubi uchun ancha mushkul kechishi mumkin.

Atletiko MadridSportingMorten HjulmandTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:44Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Bugun, 13:35JCH-2026: bugungi uch bahsda kimlar maydonga tushadi?JCH-2026: bugungi uch bahsda kimlar maydonga tushadi?Bugun, 13:07JCH-2026 to‘purarlar poygasida vaziyat qanday?JCH-2026 to‘purarlar poygasida vaziyat qanday?Bugun, 12:56Lamin Yamal JCH-2026da unga yoqqan uch futbolchini aytdi...Lamin Yamal JCH-2026da unga yoqqan uch futbolchini aytdi...Bugun, 12:48«Manchester Siti» yangi mavsumga tayyorgarlik rejasini e’lon qildi«Manchester Siti» yangi mavsumga tayyorgarlik rejasini e’lon qildiBugun, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi