Alan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdi
Alan Pardew Arsenal yangi mavsum oldidan Angliya chempionatidagi barcha raqiblaridan yaqqol ustun holatda ekanini bildirdi. Mikel Arteta shogirdlari Principality stadionida Manchester Siti ustidan 3:0 hisobida g'alaba qozonib, mavsumoldi Superkubogini qo'lga kiritdi. Riccardo Calafiori 23 soniyada hisobni ochgan bo'lsa, Kai Havertz va Martin Odegaard gollar urdi, Christos Tzolis esa har ikki golga assistentlik qildi.
Angliya futbolining taniqli mutaxassisi Alan Pardew fikricha, Londonning Arsenal jamoasi yangi mavsum oldidan ichki chempionatdagi barcha raqiblaridan boshqa bosqichda, yaqqol ustun holatda ko'rinmoqda. talkSPORT nashri xabar berishicha, Mikel Arteta shogirdlari Kardiff shahridagi Principality stadionida Manchester Siti ustidan 3:0 hisobida ishonchli g'alaba qozonib, mavsumoldi Superkubogini qo'lga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning dastlabki soniyalaridayoq maydon egalari o'yin taqdiriga ta'sir o'tkaza boshladi. Riccardo Calafiori o'yin boshlanganiga atigi 23 soniya bo'lganida hisobni ochib, uchrashuv ruhini belgilab berdi. Shundan so'ng Kai Havertz hamda Martin Odegaard raqib darvozasini ishg'ol qildi. Har ikki golga debyutant Christos Tzolis uzatma berib, o'zining ilk o'yiniyoq jamoaga foyda keltirishi mumkinligini ko'rsatdi.
Ushbu yorqin g'alaba klub tarixidagi 18-Superkubok titulini taqdim etdi. Shuningdek, mazkur bahsda maydonga tushgan Bruno Guimaraes o'zining 75 million funt sterlinglik transfer narxini to'la oqlagan holda ishonchli debyut o'tkazdi. Markaziy chiziqdagi bu kabi harakatlar mutaxassislarning e'tirofiga sazovor bo'ldi.
Alan Pardew va mutaxassislarning bahosiAlan Pardew Bruno Guimaraesning transferini yuqori baholab, u Premyer-ligani yaxshi biladigan, ijodiy imkoniyatlari yuqori bo'lgan va kerak paytda jamoaga yordam bera oladigan futbolchi ekanligini alohida ta'kidladi. Uning fikricha, bunday saviyadagi o'yinchining tarkibga qo'shilishi London klubining imkoniyatlarini yanada oshiradi.
Shuningdek, sobiq murabbiy Arsenalning asosiy ustunligi bu — jamoadagi barqarorlik va taktik uzluksizlik ekanini qayd etdi. Boshqa yetakchi klublar hozirda murabbiylar o'zgarishi va yangi tizimlarga moslashish davrini boshdan kechirayotgan bir paytda, Arteta jamoasida bu jarayon ancha oldin yakunlangan va bu joriy mavsumda katta ustunlik beradi.
Kelajakdagi rejalar va psixologik ustunlikGarchi chempionlik unvonini himoya qilish har doim qiyin kechsa-da, Alan Pardew Arsenal futbolchilarining ruhiy holati va g'alabalarga bo'lgan ishtiyoqi yuqoriligini bildirdi. Klub transfer oynasining yopilishiga qadar yana bir yulduz futbolchini o'z safiga qo'shib olishi mumkin, garchi avvalroq Vinicius Junior Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirgani sababli bu transfer amalga oshmagan bo'lsa-da.
Manbaga ko'ra, chempionlik lazzatini totib ko'rgan futbolchilar o'zgacha o'ziga ishonch bilan harakat qilmoqda. Manchester Siti esa o'yin davomida o'zining odatiy e'tibor va konsentratsiyasini ko'rsata olmadi. Arsenal jamoasi esa maydonda ancha faol va ruhiy jihatdan tayyor ekanini namoyish etib, yangi mavsumga qanday niyatlar bilan kirib kelayotganini yaqqol ko'rsatib qo'ydi.
…