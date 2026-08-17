Alan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdi

·17·Sport
Alan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdi
Qisqacha

Alan Pardew Arsenal yangi mavsum oldidan Angliya chempionatidagi barcha raqiblaridan yaqqol ustun holatda ekanini bildirdi. Mikel Arteta shogirdlari Principality stadionida Manchester Siti ustidan 3:0 hisobida g'alaba qozonib, mavsumoldi Superkubogini qo'lga kiritdi. Riccardo Calafiori 23 soniyada hisobni ochgan bo'lsa, Kai Havertz va Martin Odegaard gollar urdi, Christos Tzolis esa har ikki golga assistentlik qildi.

Angliya futbolining taniqli mutaxassisi Alan Pardew fikricha, Londonning Arsenal jamoasi yangi mavsum oldidan ichki chempionatdagi barcha raqiblaridan boshqa bosqichda, yaqqol ustun holatda ko'rinmoqda. talkSPORT nashri xabar berishicha, Mikel Arteta shogirdlari Kardiff shahridagi Principality stadionida Manchester Siti ustidan 3:0 hisobida ishonchli g'alaba qozonib, mavsumoldi Superkubogini qo'lga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning dastlabki soniyalaridayoq maydon egalari o'yin taqdiriga ta'sir o'tkaza boshladi. Riccardo Calafiori o'yin boshlanganiga atigi 23 soniya bo'lganida hisobni ochib, uchrashuv ruhini belgilab berdi. Shundan so'ng Kai Havertz hamda Martin Odegaard raqib darvozasini ishg'ol qildi. Har ikki golga debyutant Christos Tzolis uzatma berib, o'zining ilk o'yiniyoq jamoaga foyda keltirishi mumkinligini ko'rsatdi.

Ushbu yorqin g'alaba klub tarixidagi 18-Superkubok titulini taqdim etdi. Shuningdek, mazkur bahsda maydonga tushgan Bruno Guimaraes o'zining 75 million funt sterlinglik transfer narxini to'la oqlagan holda ishonchli debyut o'tkazdi. Markaziy chiziqdagi bu kabi harakatlar mutaxassislarning e'tirofiga sazovor bo'ldi.

Alan Pardew va mutaxassislarning bahosi

Alan Pardew Bruno Guimaraesning transferini yuqori baholab, u Premyer-ligani yaxshi biladigan, ijodiy imkoniyatlari yuqori bo'lgan va kerak paytda jamoaga yordam bera oladigan futbolchi ekanligini alohida ta'kidladi. Uning fikricha, bunday saviyadagi o'yinchining tarkibga qo'shilishi London klubining imkoniyatlarini yanada oshiradi.

Shuningdek, sobiq murabbiy Arsenalning asosiy ustunligi bu — jamoadagi barqarorlik va taktik uzluksizlik ekanini qayd etdi. Boshqa yetakchi klublar hozirda murabbiylar o'zgarishi va yangi tizimlarga moslashish davrini boshdan kechirayotgan bir paytda, Arteta jamoasida bu jarayon ancha oldin yakunlangan va bu joriy mavsumda katta ustunlik beradi.

Kelajakdagi rejalar va psixologik ustunlik

Garchi chempionlik unvonini himoya qilish har doim qiyin kechsa-da, Alan Pardew Arsenal futbolchilarining ruhiy holati va g'alabalarga bo'lgan ishtiyoqi yuqoriligini bildirdi. Klub transfer oynasining yopilishiga qadar yana bir yulduz futbolchini o'z safiga qo'shib olishi mumkin, garchi avvalroq Vinicius Junior Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirgani sababli bu transfer amalga oshmagan bo'lsa-da.

Manbaga ko'ra, chempionlik lazzatini totib ko'rgan futbolchilar o'zgacha o'ziga ishonch bilan harakat qilmoqda. Manchester Siti esa o'yin davomida o'zining odatiy e'tibor va konsentratsiyasini ko'rsata olmadi. Arsenal jamoasi esa maydonda ancha faol va ruhiy jihatdan tayyor ekanini namoyish etib, yangi mavsumga qanday niyatlar bilan kirib kelayotganini yaqqol ko'rsatib qo'ydi.

ArsenalAlan PardewSuperkubokManchester SitiPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiMartin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiBugun, 12:19Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Bugun, 12:06Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Bugun, 12:02Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiJoze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiBugun, 11:58Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaKomo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaBugun, 11:58Hal qiluvchi palla: Javohir Sindarov turnir jadvalida nechanchi o‘rinda bormoqda?Hal qiluvchi palla: Javohir Sindarov turnir jadvalida nechanchi o‘rinda bormoqda?Bugun, 11:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi