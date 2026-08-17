O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)

·45·Jamiyat
O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)
Qisqacha

Niderlandiyalik Mariya va o'zbek yigiti Husniddin turmush qurib, ikki madaniyat uyg'unlashgan o'zbekona to'y o'tkazdi. Marosimda kelin-kuyov milliy liboslarda bo'lib, xorijlik mehmonlarga o'zbek kiyimlari, taqinchoqlari, raqslari va an'analari namoyish etildi. To'yda kelin-kuyovning valsi hamda Shahloxonim boshchiligidagi "kelin salom" marosimi mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Marosim yakunida "Yor-yor" qo'shig'i ijro etilib, mehmonlar raqsga tushishdi.

Ba’zi uchrashuvlar tasodif emas, balki taqdirning chiroyli rejasi bo‘ladi. Tug‘ilgan kun munosabati bilan tasodifan uchrashib, bir-birini sevib qolgan niderlandiyalik Mariya va o‘zbek yigiti Husniddin endi hayot yo‘llarini birga davom ettirishga qaror qildi.

Ularning to‘yi esa ikki madaniyat uyg‘unlashgan, o‘zbekona an’analarga boy bayramga aylandi. Marosim milliy urf-odatlar asosida boshlandi.

Kelin ham, kuyov ham to‘yda milliy liboslarda namoyon bo‘lib, mehmonlarning e’tiborini tortdi. Ayniqsa, xorijdan tashrif buyurgan mehmonlar o‘zbek milliy kiyimlari, taqinchoqlari va an’analarini katta qiziqish bilan qarshi oldi. Ular bunday to‘yni avval hech qachon ko‘rmaganini ta’kidlashdi.

Xorijlik mehmonlar uchun esa o‘zbek milliy raqslari namoyish etildi. Kuyovning o‘zbek do‘stlari ularga raqs harakatlarini o‘rgatib, mehmonlarni ham bayramga faol jalb qildi.

To‘y davomida ortiqcha marosimlar ko‘p bo‘lmadi. Biroq kelin-kuyovning birgalikdagi valsi mehmonlar uchun eng ta’sirli lahzalardan biriga aylandi.

Marosimning yana bir esda qolarli qismi — Shahloxonim boshchiligida o‘tkazilgan "kelin salom" bo‘ldi. Xorijlik mehmonlar uchun bu an’ana o‘ziga xos va qiziqarli taassurot qoldirdi.

To‘y yakunida esa «Yor-yor» qo‘shig‘i ijro etildi. Mehmonlar qo‘shiqqa jo‘r bo‘lib, raqsga tushishdi, kelin-kuyov esa o‘zlariga atalgan bu go‘zal onlarni zavq bilan kuzatdi.

Shu tariqa, ikki xil madaniyat va ikki yurt vakillarini birlashtirgan to‘y o‘zbekona mehmondo‘stlik, milliy an’analar va samimiy muhabbat muhitida o‘tdi.

MariyaHusniddinShahloxonim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqdaQashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqdaBugun, 11:54Tomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldiTomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldiBugun, 10:31Oyoqlari yo‘q bo‘lsa-da yer haydayotgan filippinlik yigit dunyoni larzaga soldi!Oyoqlari yo‘q bo‘lsa-da yer haydayotgan filippinlik yigit dunyoni larzaga soldi!Bugun, 09:59Toshkentda ko‘p qavatli uy tomida yong‘in chiqdiToshkentda ko‘p qavatli uy tomida yong‘in chiqdiBugun, 09:39Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabariToshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabariKecha, 12:21Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Kecha, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi