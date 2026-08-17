18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
18 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 30–31 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurs Anorbankda 11 885 so‘mni tashkil etadi. Dollarni banklardan sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurs Asakabankda 11 920 so‘m, NBU, Poytaxtbank va Tengebankda esa 11 940 so‘mdan belgilangan. Kurs kun davomida o‘zgarishi mumkin, aniq ma'lumot uchun banklarning rasmiy saytlariga murojaat qilish tavsiya etilgan.
18 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 30–31 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Anorbank — 11 885 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 880 so‘m.
• Kapitalbank — 11 880 so‘m.
• NBU — 11 880 so‘m.
• Universalbank — 11 880 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asakabank — 11 920 so‘m.
• NBU — 11 940 so‘m.
• Poytaxtbank — 11 940 so‘m.
• Tengebank — 11 940 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…