Qashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldi
Qashqadaryo viloyatidagi 3 ta ta’lim muassasasining barcha bitiruvchilari bu yil oliy ta’lim yo‘nalishlariga o‘qishga qabul qilindi. 100 foizlik natijani Qarshi shahridagi Prezident maktabi, Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi hamda Qarshi tumani ixtisoslashtirilgan maktabi qayd etdi. Bu ko‘rsatkich o‘quvchilarning puxta tayyorgarligi va ustozlarning mehnati samarasi sifatida baholanmoqda.
Qashqadaryo viloyatidagi 3 ta ta’lim muassasasi bitiruvchilari oliy ta’lim muassasalariga kirishda 100 foizlik natijani qayd etdi. Bu ko‘rsatkich mazkur maktablarda ta’lim sifati va o‘quvchilarning puxta tayyorgarligi samarasi sifatida baholanmoqda.
Kuchli uchlikdan Qarshi shahridagi Prezident maktabi, Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi hamda Qarshi tumani ixtisoslashtirilgan maktabi o‘rin oldi.
Ma’lum qilinishicha, ushbu ta’lim muassasalarining barcha bitiruvchilari bu yil oliy ta’lim yo‘nalishlariga o‘qishga qabul qilingan. Bu natija nafaqat o‘quvchilarning yillar davomidagi mehnati, balki ustozlarning fidokorona sa’y-harakatlari samarasi hamdir.
Bitiruvchilar o‘z oldiga katta maqsad va orzular qo‘yib, yangi bosqich sari yo‘l olmoqda. Endi ular tanlagan sohalari bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini yanada oshirib, kelajakda yurt taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shishi kutilmoqda.
Barcha talaba bo‘lgan yoshlarni ushbu quvonchli natija bilan muborakbod etib, ularga o‘qish va kelgusi faoliyatida omad, ulkan zafarlar tilaymiz!
…