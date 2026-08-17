Qashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldi

·24·O‘zbekiston
Qashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldi
Qisqacha

Qashqadaryo viloyatidagi 3 ta ta’lim muassasasining barcha bitiruvchilari bu yil oliy ta’lim yo‘nalishlariga o‘qishga qabul qilindi. 100 foizlik natijani Qarshi shahridagi Prezident maktabi, Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi hamda Qarshi tumani ixtisoslashtirilgan maktabi qayd etdi. Bu ko‘rsatkich o‘quvchilarning puxta tayyorgarligi va ustozlarning mehnati samarasi sifatida baholanmoqda.

Qashqadaryo viloyatidagi 3 ta ta’lim muassasasi bitiruvchilari oliy ta’lim muassasalariga kirishda 100 foizlik natijani qayd etdi. Bu ko‘rsatkich mazkur maktablarda ta’lim sifati va o‘quvchilarning puxta tayyorgarligi samarasi sifatida baholanmoqda.

Kuchli uchlikdan Qarshi shahridagi Prezident maktabi, Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi hamda Qarshi tumani ixtisoslashtirilgan maktabi o‘rin oldi.

Ma’lum qilinishicha, ushbu ta’lim muassasalarining barcha bitiruvchilari bu yil oliy ta’lim yo‘nalishlariga o‘qishga qabul qilingan. Bu natija nafaqat o‘quvchilarning yillar davomidagi mehnati, balki ustozlarning fidokorona sa’y-harakatlari samarasi hamdir.

Bitiruvchilar o‘z oldiga katta maqsad va orzular qo‘yib, yangi bosqich sari yo‘l olmoqda. Endi ular tanlagan sohalari bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini yanada oshirib, kelajakda yurt taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shishi kutilmoqda.

Barcha talaba bo‘lgan yoshlarni ushbu quvonchli natija bilan muborakbod etib, ularga o‘qish va kelgusi faoliyatida omad, ulkan zafarlar tilaymiz!

QashqadaryoQarshiAbdulla Oripov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladiO‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladiBugun, 05:35Mandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat borMandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat bor15.08, 18:09O'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkinO'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkin15.08, 11:33Sud tizimida katta islohotlar davri: Qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Sud tizimida katta islohotlar davri: Qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?14.08, 21:57Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladiDam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladi14.08, 16:1415 avgust kuni O‘zbekistonda havo qanday bo‘ladi?15 avgust kuni O‘zbekistonda havo qanday bo‘ladi?14.08, 16:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin