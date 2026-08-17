Martin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdi
Arsenal jamoasi mavsumoldi ilk sovrinini qoʻlga kiritib, Angliya futbolida oʻzining jiddiy niyatlarini yana bir bor namoyish etdi. Kardiff shahridagi Principality stadionida boʻlib oʻtgan Angliya Superkubogi – Community Shield bahsida Mikel Arteta shogirdlari raqiblarini ishonchli tarzda taslim etib, yangi mavsum oldidan oʻz darajasini koʻrsatib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, mazkur uchrashuvda London klubi oʻta intizomli va mazmunli oʻyin namoyish etdi. Riccardo Calafiori, Kai Havertz hamda jamoa sardori Martin Edegor tomonidan kiritilgan gollar evaziga Emirates stadioni tomon navbatdagi kubok yoʻl oldi.
Chempionona oldidan jiddiy bayonotUchrashuvdan soʻng fikr bildirar ekan, jamoa sardori Martin Edegor raqiblarga keskin ogohlantirish yoʻlladi va Arsenal barcha turnirlarda gʻalaba qozonishni maqsad qilganini taʼkidladi. Norvegiyalik yarimhimoyachi jamoa oʻtgan davr mobaynida gʻalaba qozonish lazzatini totib koʻrgani va bu tuygʻuni yana qaytarishga tayyor ekanini bildirdi.
«Biz ajoyib futbol namoyish etdik va oʻz darajamizni koʻrsatdik. Tayyor ekanimizni, jiddiy ekanimizni hamda yana gʻalaba qozonishni istashimizni isbotladik. Gʻalaba nima ekanini his qilganingizdan keyin, uni yana takrorlashni xohlaysiz. Biz barcha musobaqalarda gʻalaba qozonmoqchimiz», — dedi Edegor sovrinni qoʻlga kiritgach.
Yangi futbolchilarning debyutiUshbu uchrashuvda maydonga tushgan yangi oʻyinchilar ham jamoa oʻyiniga tezda singib ketganini koʻrsatdi. Xususan, Bruno Gimarays maydon markazidagi faolligi bilan sardorning olqishiga sazovor boʻldi. Edegor braziliyalik futbolchi jamoaga ilk kunlardanoq tabiiy bir qismdek qoʻshilib ketganini alohida eʼtirof etdi.
Shuningdek, qanotda harakat qilgan Christos Tzolis ham oʻzini koʻrsatib, ikkita golli uzatmaga mualliflik qildi. Murabbiy Mikel Arteta shogirdlarining mavsumoldi tayyorgarligi va koʻrsatgan oʻyinidan mamnunligini yashirmadi.
Mazkur gʻalaba Arsenal uchun tarixdagi 18-Superkubok boʻldi. Ayni damda londonliklar bu koʻrsatkich boʻyicha rekordchi Manchester Yunayteddan (21 ta) uchta sovrin ortda qolmoqda. Bosh murabbiy Mikel Arteta esa mazkur gʻalaba jamoa uchun yangi standart ekanini va oldinda oʻta raqobatbardosh mavsum kutib turganini taʼkidladi.
…