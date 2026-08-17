Martin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdi

·2·Sport
Martin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdi

Arsenal jamoasi mavsumoldi ilk sovrinini qoʻlga kiritib, Angliya futbolida oʻzining jiddiy niyatlarini yana bir bor namoyish etdi. Kardiff shahridagi Principality stadionida boʻlib oʻtgan Angliya Superkubogi – Community Shield bahsida Mikel Arteta shogirdlari raqiblarini ishonchli tarzda taslim etib, yangi mavsum oldidan oʻz darajasini koʻrsatib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, mazkur uchrashuvda London klubi oʻta intizomli va mazmunli oʻyin namoyish etdi. Riccardo Calafiori, Kai Havertz hamda jamoa sardori Martin Edegor tomonidan kiritilgan gollar evaziga Emirates stadioni tomon navbatdagi kubok yoʻl oldi.

Chempionona oldidan jiddiy bayonot

Uchrashuvdan soʻng fikr bildirar ekan, jamoa sardori Martin Edegor raqiblarga keskin ogohlantirish yoʻlladi va Arsenal barcha turnirlarda gʻalaba qozonishni maqsad qilganini taʼkidladi. Norvegiyalik yarimhimoyachi jamoa oʻtgan davr mobaynida gʻalaba qozonish lazzatini totib koʻrgani va bu tuygʻuni yana qaytarishga tayyor ekanini bildirdi.

«Biz ajoyib futbol namoyish etdik va oʻz darajamizni koʻrsatdik. Tayyor ekanimizni, jiddiy ekanimizni hamda yana gʻalaba qozonishni istashimizni isbotladik. Gʻalaba nima ekanini his qilganingizdan keyin, uni yana takrorlashni xohlaysiz. Biz barcha musobaqalarda gʻalaba qozonmoqchimiz», — dedi Edegor sovrinni qoʻlga kiritgach.

Yangi futbolchilarning debyuti

Ushbu uchrashuvda maydonga tushgan yangi oʻyinchilar ham jamoa oʻyiniga tezda singib ketganini koʻrsatdi. Xususan, Bruno Gimarays maydon markazidagi faolligi bilan sardorning olqishiga sazovor boʻldi. Edegor braziliyalik futbolchi jamoaga ilk kunlardanoq tabiiy bir qismdek qoʻshilib ketganini alohida eʼtirof etdi.

Shuningdek, qanotda harakat qilgan Christos Tzolis ham oʻzini koʻrsatib, ikkita golli uzatmaga mualliflik qildi. Murabbiy Mikel Arteta shogirdlarining mavsumoldi tayyorgarligi va koʻrsatgan oʻyinidan mamnunligini yashirmadi.

Mazkur gʻalaba Arsenal uchun tarixdagi 18-Superkubok boʻldi. Ayni damda londonliklar bu koʻrsatkich boʻyicha rekordchi Manchester Yunayteddan (21 ta) uchta sovrin ortda qolmoqda. Bosh murabbiy Mikel Arteta esa mazkur gʻalaba jamoa uchun yangi standart ekanini va oldinda oʻta raqobatbardosh mavsum kutib turganini taʼkidladi.

ArsenalMartin EdegorMikel ArtetaCommunity ShieldAngliya Superkubogi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Bugun, 12:06Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Bugun, 12:02Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiJoze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiBugun, 11:58Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaKomo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaBugun, 11:58Alan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdiAlan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdiBugun, 11:39Hal qiluvchi palla: Javohir Sindarov turnir jadvalida nechanchi o‘rinda bormoqda?Hal qiluvchi palla: Javohir Sindarov turnir jadvalida nechanchi o‘rinda bormoqda?Bugun, 11:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi