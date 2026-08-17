Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqda
Komo bosh murabbiyi Sesk Fabregas Chelsi safida o'z o'rnini topa olmayotgan 23 yoshli hujumchi Liam Delapni jamoaga olib kelmoqchi. Londonliklar futbolchi uchun 40 million funt sterling talab qilmoqda, bu transfer amalga oshsa, Chelsi 10 million funt sterling sof foyda ko'rishi mumkin. Biroq Liam Delap Chempionlar ligasida o'ynash imkoniyatiga qaramay, faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettirishni afzal ko'rmoqda va Nottingem Forest ham unga qiziqish bildirmoqda.
Italiyaning Komo klubi bosh murabbiyi Sesk Fabregas Londonning Chelsi jamoasi bilan transfer bozoridagi aloqalarini yanada faollashtirmoqda. Goal.com xabar berishicha, ispaniyalik mutaxassis Trevoh Chalobah transferidan soʻng, endilikda Chelsi safida oʻz oʻrnini topa olmayotgan hujumchi Liam Delapni oʻz jamoasiga qoʻshib olishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, oʻtgan hafta Fabregas oʻzining sobiq jamoasidan himoyachi Trevoh Chalobahni Italiyaga olib kelgan edi. Dastlabki qiymati 30 million funt sterlingni tashkil etgan ushbu kelishuvga koʻra, Chelsi akademiyasi tarbiyalanuvchi boʻlgan 27 yoshli himoyachi A Seriya vakili bilan besh yillik shartnoma imzolagan edi.
Hujum chizigʻini kuchaytirish rejasiKomo rahbariyati himoya chizigʻini mustahkamlab olgach, endi hujum chizigʻini kuchaytirish harakatiga tushdi. Sesk Fabregas jamoaga yosh va istiqbolli hujumchi Liam Delapni olib kelmoqchi. 23 yoshli futbolchi uchun londonliklar 40 million funt sterling talab qilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, Chelsi bu orqali 10 million funt sterling miqdorida sof foyda koʻrishi mumkin.
Shunga qaramay, mazkur transfer yoʻlida jiddiy toʻsiqlar mavjud. TalkSPORT maʼlumotiga koʻra, Liam Delap Chempionlar ligasida oʻynash imkoniyatiga qaramamay, faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettirishni afzal koʻrmoqda. Futbolchiga shuningdek Nottingem Forest klubi ham qiziqish bildirmoqda va ular ham transfer poygasiga qoʻshilgan.
Transferning moliyaviy va sport jihatlariChelsi rahbariyati sentabr oyi oxirigacha tarkibdagi ortiqcha oʻyinchilardan qutulish va uni qisqartirish bosimi ostida qolmoqda. Shu bois klub futbolchini sotishga tayyor. Liam Delapning oʻtgan mavsumdagi debyuti jarohatlar sababli unchalik omadli chiqmadi va u Premyer-ligada atigi bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, uning Ipsvich Taun safidagi ijaradagi oʻyinlari va urgan 12 ta goli uning salohiyatini saqlab qolganini koʻrsatadi.
Futbolchining kelajagi uning xalqaro miqyosdagi faoliyati uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hozircha Angliya milliy jamoasiga chaqiruv olmagan boʻlsa-da, u otasi Rory Delap tufayli Irlandiya Respublikasi terma jamoasi sharafini ham himoya qilish huquqiga ega. Komo klubining qatʼiyati va moliyaviy takliflari bu transfer yakuniga qanday taʼsir qilishini yaqin kunlar koʻrsatadi.
…