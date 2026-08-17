Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqda

·16·Sport
Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqda
Qisqacha

Komo bosh murabbiyi Sesk Fabregas Chelsi safida o'z o'rnini topa olmayotgan 23 yoshli hujumchi Liam Delapni jamoaga olib kelmoqchi. Londonliklar futbolchi uchun 40 million funt sterling talab qilmoqda, bu transfer amalga oshsa, Chelsi 10 million funt sterling sof foyda ko'rishi mumkin. Biroq Liam Delap Chempionlar ligasida o'ynash imkoniyatiga qaramay, faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettirishni afzal ko'rmoqda va Nottingem Forest ham unga qiziqish bildirmoqda.

Italiyaning Komo klubi bosh murabbiyi Sesk Fabregas Londonning Chelsi jamoasi bilan transfer bozoridagi aloqalarini yanada faollashtirmoqda. Goal.com xabar berishicha, ispaniyalik mutaxassis Trevoh Chalobah transferidan soʻng, endilikda Chelsi safida oʻz oʻrnini topa olmayotgan hujumchi Liam Delapni oʻz jamoasiga qoʻshib olishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, oʻtgan hafta Fabregas oʻzining sobiq jamoasidan himoyachi Trevoh Chalobahni Italiyaga olib kelgan edi. Dastlabki qiymati 30 million funt sterlingni tashkil etgan ushbu kelishuvga koʻra, Chelsi akademiyasi tarbiyalanuvchi boʻlgan 27 yoshli himoyachi A Seriya vakili bilan besh yillik shartnoma imzolagan edi.

Hujum chizigʻini kuchaytirish rejasi

Komo rahbariyati himoya chizigʻini mustahkamlab olgach, endi hujum chizigʻini kuchaytirish harakatiga tushdi. Sesk Fabregas jamoaga yosh va istiqbolli hujumchi Liam Delapni olib kelmoqchi. 23 yoshli futbolchi uchun londonliklar 40 million funt sterling talab qilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, Chelsi bu orqali 10 million funt sterling miqdorida sof foyda koʻrishi mumkin.

Shunga qaramay, mazkur transfer yoʻlida jiddiy toʻsiqlar mavjud. TalkSPORT maʼlumotiga koʻra, Liam Delap Chempionlar ligasida oʻynash imkoniyatiga qaramamay, faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettirishni afzal koʻrmoqda. Futbolchiga shuningdek Nottingem Forest klubi ham qiziqish bildirmoqda va ular ham transfer poygasiga qoʻshilgan.

Transferning moliyaviy va sport jihatlari

Chelsi rahbariyati sentabr oyi oxirigacha tarkibdagi ortiqcha oʻyinchilardan qutulish va uni qisqartirish bosimi ostida qolmoqda. Shu bois klub futbolchini sotishga tayyor. Liam Delapning oʻtgan mavsumdagi debyuti jarohatlar sababli unchalik omadli chiqmadi va u Premyer-ligada atigi bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, uning Ipsvich Taun safidagi ijaradagi oʻyinlari va urgan 12 ta goli uning salohiyatini saqlab qolganini koʻrsatadi.

Futbolchining kelajagi uning xalqaro miqyosdagi faoliyati uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hozircha Angliya milliy jamoasiga chaqiruv olmagan boʻlsa-da, u otasi Rory Delap tufayli Irlandiya Respublikasi terma jamoasi sharafini ham himoya qilish huquqiga ega. Komo klubining qatʼiyati va moliyaviy takliflari bu transfer yakuniga qanday taʼsir qilishini yaqin kunlar koʻrsatadi.

KomoChelsiSesk FabregasLiam DelapA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladiLiverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladiBugun, 12:34Martin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiMartin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiBugun, 12:19Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Bugun, 12:06Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Bugun, 12:02Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiJoze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiBugun, 11:58Alan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdiAlan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdiBugun, 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi