Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...
AQSHning Filadelfiya shahrida yakunlangan «UFC 330» turnirining markaziy jangida Ien Machado Gerri 5 raundlik bahsda Islom Maxachevga ochkolar hisobiga ko'ra imkoniyatni boy berdi. 27 yoshli irlandiyalik jangchi mag'lubiyatini bahonalarsiz tan olib, Islom Maxachevni g'alaba bilan tabrikladi va uning chempionlik kamariga munosib ekanini aytdi.
AQSHning Filadelfiya shahrida yakunlangan nufuzli «UFC 330» raqamli turnirining markaziy to‘qnashuvida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islom Maxachevga qarshi 5 raundlik shiddatli jang olib borgan irlandiyalik yulduz Ien Machado Gerri ochkolar hisobiga ko‘ra imkoniyatni boy berdi.
Oktagondagi keskin kurashdan so‘ng 27 yoshli jangchi ochiq va mardonavor bayonot berib, mag‘lubiyat sabablarini bahonalarsiz tan oldi hamda raqibining tarixiy maqomini alohida e’tirof etdi.
«Islom, siz ajoyib insonsiz»: Gerrining chempionga ehtiromi
Irlandiyalik atlet o‘zining ijtimoiy tarmoqlari va OAV orqali Islom Maxachevga samimiy tabrik yo‘lladi:
«Islom, siz ajoyib insonsiz va men sizni juda hurmat qilaman. G‘alaba bilan chin dildan tabriklayman! Jangga kelsak, meni hech narsa ajablantirmadi. Maxachev bu kamarga to‘liq munosib edi.
Rossiyalik jangchi bizning vazn toifamizga ko‘tarilganidayoq, unga darhol ikkinchi kamar uchun kurashishga imkon berish kerakligini aytgandim. Garchi butun qalbim bilan undan yaxshiroq ekanimga ishongan bo‘lsam-da, bugun u haqli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mendan hech qanday shikoyat va bahona bo‘lmaydi».
«Bir qadam orqaga, keyin 10 qadam oldinga»: Muxlislarga murojaat
Ien Gerri faoliyatidagi eng yaxshi o‘quv-mashg‘ulot yig‘inini o‘tkazganini ta’kidlab, kelajakka katta ishonch bilan qarashini bildirdi:
Eng kuchli raqibga qarshi sinov: «Bu hayotimdagi eng yaxshi mashg‘ulot lageri edi. Men sayyoradagi eng yaxshi P4P (vazn toifasidan qat’i nazar) jangchisiga, haqiqiy tarix yaratgan insonga qarshi og‘ir va murosasiz jang olib bordim»;
Muxlislardan uzr: «Ehtimol, ushbu mag‘lubiyat meni bir qadam orqaga uloqtirar, lekin bundan keyin mendan o‘nta sakrash oldinga bo‘ladi. Barcha muxlislarimdan kutilgan natija bo‘lmagani uchun uzr so‘rayman. Hammangizni yaxshi ko‘raman!».
Ma’lumot o‘rnida, «UFC 330»dagi ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng Islom Maxachev promoushen tarixida ketma-ket 17 ta g‘alabaga erishgan ilk jangchiga aylanib, afsonaviy Anderson Silvaning ko‘p yillik rekordini yangiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…