Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...

·21·Sport
Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...
Qisqacha

AQSHning Filadelfiya shahrida yakunlangan «UFC 330» turnirining markaziy jangida Ien Machado Gerri 5 raundlik bahsda Islom Maxachevga ochkolar hisobiga ko'ra imkoniyatni boy berdi. 27 yoshli irlandiyalik jangchi mag'lubiyatini bahonalarsiz tan olib, Islom Maxachevni g'alaba bilan tabrikladi va uning chempionlik kamariga munosib ekanini aytdi.

AQSHning Filadelfiya shahrida yakunlangan nufuzli «UFC 330» raqamli turnirining markaziy to‘qnashuvida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islom Maxachevga qarshi 5 raundlik shiddatli jang olib borgan irlandiyalik yulduz Ien Machado Gerri ochkolar hisobiga ko‘ra imkoniyatni boy berdi.

Oktagondagi keskin kurashdan so‘ng 27 yoshli jangchi ochiq va mardonavor bayonot berib, mag‘lubiyat sabablarini bahonalarsiz tan oldi hamda raqibining tarixiy maqomini alohida e’tirof etdi.

«Islom, siz ajoyib insonsiz»: Gerrining chempionga ehtiromi

Irlandiyalik atlet o‘zining ijtimoiy tarmoqlari va OAV orqali Islom Maxachevga samimiy tabrik yo‘lladi:

«Islom, siz ajoyib insonsiz va men sizni juda hurmat qilaman. G‘alaba bilan chin dildan tabriklayman! Jangga kelsak, meni hech narsa ajablantirmadi. Maxachev bu kamarga to‘liq munosib edi.

Rossiyalik jangchi bizning vazn toifamizga ko‘tarilganidayoq, unga darhol ikkinchi kamar uchun kurashishga imkon berish kerakligini aytgandim. Garchi butun qalbim bilan undan yaxshiroq ekanimga ishongan bo‘lsam-da, bugun u haqli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mendan hech qanday shikoyat va bahona bo‘lmaydi».

«Bir qadam orqaga, keyin 10 qadam oldinga»: Muxlislarga murojaat

Ien Gerri faoliyatidagi eng yaxshi o‘quv-mashg‘ulot yig‘inini o‘tkazganini ta’kidlab, kelajakka katta ishonch bilan qarashini bildirdi:

  • Eng kuchli raqibga qarshi sinov: «Bu hayotimdagi eng yaxshi mashg‘ulot lageri edi. Men sayyoradagi eng yaxshi P4P (vazn toifasidan qat’i nazar) jangchisiga, haqiqiy tarix yaratgan insonga qarshi og‘ir va murosasiz jang olib bordim»;

  • Muxlislardan uzr: «Ehtimol, ushbu mag‘lubiyat meni bir qadam orqaga uloqtirar, lekin bundan keyin mendan o‘nta sakrash oldinga bo‘ladi. Barcha muxlislarimdan kutilgan natija bo‘lmagani uchun uzr so‘rayman. Hammangizni yaxshi ko‘raman!».

Ma’lumot o‘rnida, «UFC 330»dagi ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng Islom Maxachev promoushen tarixida ketma-ket 17 ta g‘alabaga erishgan ilk jangchiga aylanib, afsonaviy Anderson Silvaning ko‘p yillik rekordini yangiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Islam MakhachevIan Machado GarryUFCPhiladelphiaUSA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiMartin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiBugun, 12:19Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Bugun, 12:06Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiJoze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiBugun, 11:58Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaKomo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaBugun, 11:58Alan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdiAlan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdiBugun, 11:39Hal qiluvchi palla: Javohir Sindarov turnir jadvalida nechanchi o‘rinda bormoqda?Hal qiluvchi palla: Javohir Sindarov turnir jadvalida nechanchi o‘rinda bormoqda?Bugun, 11:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi