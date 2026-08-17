Hal qiluvchi palla: Javohir Sindarov turnir jadvalida nechanchi o‘rinda bormoqda?
Javohir Sindarov Sinquefield Cup 2026 turnirida 6 turdan so'ng 2,5 ochko bilan qo'shimcha ko'rsatkichlarga ko'ra 8-o'rinda bormoqda. U 5 ta durang va 1 ta mag'lubiyat qayd etgan, 6-turda Fabiano Karuana bilan durang o'ynagan. 7-turda, 17 avgust kuni soat 22:00 da Sindarov qora donalarda Vinsent Keymerga qarshi bahs olib boradi.
AQSHning Sent-Luis shahrida jahon shaxmat elitasi ishtirokida nufuzli Grand Chess Tour seriyasining hal qiluvchi bosqichi — Sinquefield Cup 2026 musobaqasi qizg‘in davom etmoqda.
Klassik shaxmat yo‘nalishida 9 turdan iborat aylanma tizimda o‘tkazilayotgan ushbu nufuzli superturnirda dunyoning 10 nafar kuchli grossmeysteri bosh sovrin uchun kurash olib bormoqda. Turnirda O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan yosh grossmeysterimiz Javohir Sindarov 6-turda navbatdagi murakkab sinovdan o‘tdi.
6-tur: Karuanaga qarshi durang va Girining yagona g‘alabasi
Oltinchi tur uchrashuvlarida keskin va murosasiz kurashlar kuzatildi:
Sindarov – Karuana to‘qnashuvi: Javohir Sindarov oq donalarda musobaqa peshqadamlaridan biri, jahon shaxmat yulduzi amerikalik Fabiano Karuanaga qarshi bahs olib bordi va tashabbusni saqlagan holda durang natija qayd etdi;
Turdagi yagona g‘alaba: 6-turning yagona natijali partiyasida niderlandiyalik Anish Giri o‘z vatandoshi Yorden van Forest ustidan g‘alaba qozondi. Qolgan barcha juftliklardagi bellashuvlar durang bilan yakunlandi.
Ortda qolgan 6 tur yakuniga ko‘ra, Sindarov hisobida 5 ta durang va 1 ta mag‘lubiyat mavjud bo‘lib, u hozircha g‘alabasiz odimlamoqda.
7-tur oldidan turnir jadvalidagi holat
Musobaqaning hal qiluvchi qismi boshlanishi arafasida jadvalda quyidagicha ko‘rinish yuzaga kelgan:
1-o‘rin: Uesli So (AQSH) — 4 ochko (yakka peshqadam);
2–5-o‘rinlar: Fabiano Karuana (AQSH), Vinsent Keymer (Germaniya), Rameshbabu Praggnanandha (Hindiston) va Maksim Vashe-Lagrav (Fransiya) — 3,5 ochkodan;
6–7-o‘rinlar: Levon Aronyan (AQSH), Sem Sevyan (AQSH) — 3 ochkodan;
8–9-o‘rinlar: Javohir Sindarov (O‘zbekiston) — 2,5 ochko (qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra 8-o‘rin), Anish Giri (Niderlandiya) — 2,5 ochko;
10-o‘rin: Yorden van Forest (Niderlandiya) — 1 ochko.
Bugun: Sindarov qora donalarda Vinsent Keymerga qarshi
Bugun, 17 avgust kuni turnirning 7-tur uchrashuvlari bo‘lib o‘tadi:
Kun bahsi: Javohir Sindarov qora donalarda musobaqa peshqadamlari safida borayotgan germaniyalik kuchli grossmeyster Vinsent Keymerga qarshi dona suradi;
Boshlanish vaqti: Uchrashuvlar Toshkent vaqti bilan soat 22:00da start oladi.
Ushbu bahs Sindarov uchun turnir jadvalining yuqori qismiga ko‘tarilish va dastlabki g‘alabani qo‘lga kiritish yo‘lida muhim ahamiyat kasb etadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…