Hal qiluvchi palla: Javohir Sindarov turnir jadvalida nechanchi o‘rinda bormoqda?

·34·Sport
Hal qiluvchi palla: Javohir Sindarov turnir jadvalida nechanchi o‘rinda bormoqda?
Qisqacha

Javohir Sindarov Sinquefield Cup 2026 turnirida 6 turdan so'ng 2,5 ochko bilan qo'shimcha ko'rsatkichlarga ko'ra 8-o'rinda bormoqda. U 5 ta durang va 1 ta mag'lubiyat qayd etgan, 6-turda Fabiano Karuana bilan durang o'ynagan. 7-turda, 17 avgust kuni soat 22:00 da Sindarov qora donalarda Vinsent Keymerga qarshi bahs olib boradi.

AQSHning Sent-Luis shahrida jahon shaxmat elitasi ishtirokida nufuzli Grand Chess Tour seriyasining hal qiluvchi bosqichi — Sinquefield Cup 2026 musobaqasi qizg‘in davom etmoqda.

Klassik shaxmat yo‘nalishida 9 turdan iborat aylanma tizimda o‘tkazilayotgan ushbu nufuzli superturnirda dunyoning 10 nafar kuchli grossmeysteri bosh sovrin uchun kurash olib bormoqda. Turnirda O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan yosh grossmeysterimiz Javohir Sindarov 6-turda navbatdagi murakkab sinovdan o‘tdi.

6-tur: Karuanaga qarshi durang va Girining yagona g‘alabasi

Oltinchi tur uchrashuvlarida keskin va murosasiz kurashlar kuzatildi:

  • Sindarov – Karuana to‘qnashuvi: Javohir Sindarov oq donalarda musobaqa peshqadamlaridan biri, jahon shaxmat yulduzi amerikalik Fabiano Karuanaga qarshi bahs olib bordi va tashabbusni saqlagan holda durang natija qayd etdi;

  • Turdagi yagona g‘alaba: 6-turning yagona natijali partiyasida niderlandiyalik Anish Giri o‘z vatandoshi Yorden van Forest ustidan g‘alaba qozondi. Qolgan barcha juftliklardagi bellashuvlar durang bilan yakunlandi.

Ortda qolgan 6 tur yakuniga ko‘ra, Sindarov hisobida 5 ta durang va 1 ta mag‘lubiyat mavjud bo‘lib, u hozircha g‘alabasiz odimlamoqda.

7-tur oldidan turnir jadvalidagi holat

Musobaqaning hal qiluvchi qismi boshlanishi arafasida jadvalda quyidagicha ko‘rinish yuzaga kelgan:

  • 1-o‘rin: Uesli So (AQSH) — 4 ochko (yakka peshqadam);

  • 2–5-o‘rinlar: Fabiano Karuana (AQSH), Vinsent Keymer (Germaniya), Rameshbabu Praggnanandha (Hindiston) va Maksim Vashe-Lagrav (Fransiya) — 3,5 ochkodan;

  • 6–7-o‘rinlar: Levon Aronyan (AQSH), Sem Sevyan (AQSH) — 3 ochkodan;

  • 8–9-o‘rinlar: Javohir Sindarov (O‘zbekiston)2,5 ochko (qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra 8-o‘rin), Anish Giri (Niderlandiya) — 2,5 ochko;

  • 10-o‘rin: Yorden van Forest (Niderlandiya) — 1 ochko.

Hal qiluvchi palla: Javohir Sindarov turnir jadvalida nechanchi o‘rinda bormoqda?

Bugun: Sindarov qora donalarda Vinsent Keymerga qarshi

Bugun, 17 avgust kuni turnirning 7-tur uchrashuvlari bo‘lib o‘tadi:

  • Kun bahsi: Javohir Sindarov qora donalarda musobaqa peshqadamlari safida borayotgan germaniyalik kuchli grossmeyster Vinsent Keymerga qarshi dona suradi;

  • Boshlanish vaqti: Uchrashuvlar Toshkent vaqti bilan soat 22:00da start oladi.

Ushbu bahs Sindarov uchun turnir jadvalining yuqori qismiga ko‘tarilish va dastlabki g‘alabani qo‘lga kiritish yo‘lida muhim ahamiyat kasb etadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladiLiverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladiBugun, 12:34Martin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiMartin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiBugun, 12:19Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Bugun, 12:06Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Bugun, 12:02Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiJoze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiBugun, 11:58Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaKomo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaBugun, 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi