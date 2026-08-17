Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadi
Real Madrid Gelzenkirchendagi Veltins-Arena stadionida Shalke 04ni 3:0 hisobida mag'lub etib, 2026/27 yilgi mavsumoldi tayyorgarligini yakunladi. Joze Mourinyo jamoaning umumiy o'sishi va yangi futbolchilarning moslashuvidan mamnunligini bildirib, tarkibda faqat yaxshi, juda yaxshi hamda o'ta yuqori darajadagi futbolchilar jamlanganini ta'kidladi.
Madridning Real klubi mavsumoldi tayyorgarlik bosqichini Gelzenkirchen shahridagi Veltins-Arena stadionida Shalke 04 ustidan qozonilgan ishonchli gʻalaba bilan yakunladi. Realmadrid TV xabar berishicha, uchrashuv Ispaniya grandining 2026/27 yilgi mavsum oldidan toʻgʻri yoʻldan borayotganini koʻrsatdi va bosh murabbiy Joze Mourinyo shogirdlarining oʻyinidan mamnunligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin taqdirini hal qilgan vaziyatlar uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq mezbonlarning ustunligini taʼminladi. Bellashuvning oltinchi daqiqasidayoq raqib himoyasidagi xatodan unumli foydalangan Kylian Mbappe hisobni ochdi va bu uning joriy mavsumoldi yigʻinidagi ilk maydonga tushishi boʻldi.
Tez orada ustunlik yanada mustahkamlandi. Arda Güler tomonidan burchakdan uzatib berilgan toʻpni Dean Huijsen 20-daqiqada bosh bilan darvozaga aniq yoʻllab, farqni ikkitaga oshirdi. Ikkinchi boʻlimda esa zaxiradan maydonga tushgan Carlos Espí Carrerasning uzatmasini golga aylantirib, uchrashuv nuqtasini qoʻydi va yakuniy 3:0 hisobini oʻrnatdi.
Murabbiyning tarkib va yangi futbolchilar haqidagi fikrlariMavsumoldi doirasidagi toʻrtta oʻrtoqlik uchrashuvida uchta gʻalaba va bitta durang qayd etgan Real Madrid oʻyinida ijobiy oʻzgarishlar koʻzga tashlanmoqda. Uchrashuvdan soʻng Realmadrid TV kanaliga intervyu bergan Joze Mourinyo jamoaning umumiy oʻsishi va yangi kelganlarning moslashuvi haqida alohida toʻxtalib oʻtdi.
Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, jamoada individual baholardan koʻra jamoaviy rivojlanish muhimroq. «Hozirgi paytda birma-bir baholash qiyin, chunki biz jamoa sifatida oʻsib boryapmiz», — deya taʼkidladi murabbiy va klub safida faqat yaxshi, juda yaxshi hamda oʻta yuqori darajadagi futbolchilar jamlanganini qoʻshimcha qildi.
Jismoniy yuklamalar va ilmiy yondashuvShuningdek, uchrashuv davomida Marc Cucurella va Yan Diomande kabi yangi futbolchilar ham oʻz debyutini nishonlashdi. Murabbiy ularning ogʻir sharoitlar va yuqori haroratdagi ikki martalik mashgʻulotlarga qaramay, eng yaxshi mentalitet bilan jamoaga qoʻshilganini eʼtirof etdi.
Joze Mourinyo futbolchilarning maydondagi vaqtini qatʼiy nazorat qilganini tushuntirdi. Xususan, Mbappe va Konate 45 daqiqa, Jud Bellingem, Cucurella hamda Diomande esa 30 daqiqa harakat qildi. Ushbu qarorlar tasodifiy boʻlmay, toʻplangan maʼlumotlar asosida ilmiy jihatdan tahlil qilingan holda qabul qilingani bildirildi.
…