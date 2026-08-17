Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadi

·26·Sport
Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadi
Qisqacha

Real Madrid Gelzenkirchendagi Veltins-Arena stadionida Shalke 04ni 3:0 hisobida mag'lub etib, 2026/27 yilgi mavsumoldi tayyorgarligini yakunladi. Joze Mourinyo jamoaning umumiy o'sishi va yangi futbolchilarning moslashuvidan mamnunligini bildirib, tarkibda faqat yaxshi, juda yaxshi hamda o'ta yuqori darajadagi futbolchilar jamlanganini ta'kidladi.

Madridning Real klubi mavsumoldi tayyorgarlik bosqichini Gelzenkirchen shahridagi Veltins-Arena stadionida Shalke 04 ustidan qozonilgan ishonchli gʻalaba bilan yakunladi. Realmadrid TV xabar berishicha, uchrashuv Ispaniya grandining 2026/27 yilgi mavsum oldidan toʻgʻri yoʻldan borayotganini koʻrsatdi va bosh murabbiy Joze Mourinyo shogirdlarining oʻyinidan mamnunligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin taqdirini hal qilgan vaziyatlar uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq mezbonlarning ustunligini taʼminladi. Bellashuvning oltinchi daqiqasidayoq raqib himoyasidagi xatodan unumli foydalangan Kylian Mbappe hisobni ochdi va bu uning joriy mavsumoldi yigʻinidagi ilk maydonga tushishi boʻldi.

Tez orada ustunlik yanada mustahkamlandi. Arda Güler tomonidan burchakdan uzatib berilgan toʻpni Dean Huijsen 20-daqiqada bosh bilan darvozaga aniq yoʻllab, farqni ikkitaga oshirdi. Ikkinchi boʻlimda esa zaxiradan maydonga tushgan Carlos Espí Carrerasning uzatmasini golga aylantirib, uchrashuv nuqtasini qoʻydi va yakuniy 3:0 hisobini oʻrnatdi.

Murabbiyning tarkib va yangi futbolchilar haqidagi fikrlari

Mavsumoldi doirasidagi toʻrtta oʻrtoqlik uchrashuvida uchta gʻalaba va bitta durang qayd etgan Real Madrid oʻyinida ijobiy oʻzgarishlar koʻzga tashlanmoqda. Uchrashuvdan soʻng Realmadrid TV kanaliga intervyu bergan Joze Mourinyo jamoaning umumiy oʻsishi va yangi kelganlarning moslashuvi haqida alohida toʻxtalib oʻtdi.

Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, jamoada individual baholardan koʻra jamoaviy rivojlanish muhimroq. «Hozirgi paytda birma-bir baholash qiyin, chunki biz jamoa sifatida oʻsib boryapmiz», — deya taʼkidladi murabbiy va klub safida faqat yaxshi, juda yaxshi hamda oʻta yuqori darajadagi futbolchilar jamlanganini qoʻshimcha qildi.

Jismoniy yuklamalar va ilmiy yondashuv

Shuningdek, uchrashuv davomida Marc Cucurella va Yan Diomande kabi yangi futbolchilar ham oʻz debyutini nishonlashdi. Murabbiy ularning ogʻir sharoitlar va yuqori haroratdagi ikki martalik mashgʻulotlarga qaramay, eng yaxshi mentalitet bilan jamoaga qoʻshilganini eʼtirof etdi.

Joze Mourinyo futbolchilarning maydondagi vaqtini qatʼiy nazorat qilganini tushuntirdi. Xususan, Mbappe va Konate 45 daqiqa, Jud Bellingem, Cucurella hamda Diomande esa 30 daqiqa harakat qildi. Ushbu qarorlar tasodifiy boʻlmay, toʻplangan maʼlumotlar asosida ilmiy jihatdan tahlil qilingan holda qabul qilingani bildirildi.

Real MadridJose MourinhoKylian MbappeShalke 04Futbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladiLiverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladiBugun, 12:34Martin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiMartin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiBugun, 12:19Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Bugun, 12:06Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Bugun, 12:02Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaKomo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaBugun, 11:58Alan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdiAlan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdiBugun, 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi