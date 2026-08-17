Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik yosh hunarmand oddiy temir bo'laklari va simlardan inson qiyofasi, haykalchalar hamda kreativ kompozitsiyalar yaratmoqda. U temir simlarni turli shakllarda egib, ortiqcha bezak va murakkab detallarsiz harakat hamda hissiyotni ifodalovchi obrazlar hosil qilmoqda. Uning asarlarida minimalizm, o'ziga xoslik va fantaziya uyg'unlashgan. Bu ijod namunalari temirdan ham ta'sirchan san'at asarlari yaratish mumkinligini ko'rsatmoqda.
Oddiy temir bo‘laklari va simlardan ham haqiqiy san’at asari yaratish mumkin. Buni o‘zining noodatiy ijod namunalari bilan namoyish etayotgan qashqadaryolik yosh hunarmand ishlarida ko‘rish mumkin.
U temir simlarni turli shakllarda egib, inson qiyofasi, haykalchalar va turli kreativ kompozitsiyalarni yaratmoqda. Har bir asarda hunarmandning tasavvuri, didi va temir bilan ishlash mahorati yaqqol namoyon bo‘ladi.
Ijod namunalarining eng qiziq jihati — ularda ortiqcha bezak yoki murakkab detallar deyarli yo‘q. Shunga qaramay, asarlarga bir qarashdayoq ular qanday obrazni ifoda etayotganini anglash mumkin.
Ayniqsa, inson qo‘llari va oyoqlarining harakati, gavdasi hamda bosh qismining nozik chiziqlar orqali ifodalanishi e’tiborni tortadi. Bir qarashda oddiy sim bo‘lib ko‘ringan material hunarmand qo‘lida harakat va hissiyotni ifodalovchi obrazga aylanmoqda.
Uning ishlari temirga faqat qurilish yoki maishiy buyum sifatida emas, balki ijod uchun imkoniyat sifatida qarash mumkinligini ko‘rsatadi. Yosh hunarmandning har bir asarida minimalizm, o‘ziga xoslik va fantaziya uyg‘unlashgan.
Ushbu ijod namunalari esa oddiy materialdan ham o‘ziga xos va ta’sirchan san’at asari yaratish mumkinligining yorqin namunasidir.
…