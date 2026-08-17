Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda

·18·Jamiyat
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qisqacha

Qashqadaryolik yosh hunarmand oddiy temir bo'laklari va simlardan inson qiyofasi, haykalchalar hamda kreativ kompozitsiyalar yaratmoqda. U temir simlarni turli shakllarda egib, ortiqcha bezak va murakkab detallarsiz harakat hamda hissiyotni ifodalovchi obrazlar hosil qilmoqda. Uning asarlarida minimalizm, o'ziga xoslik va fantaziya uyg'unlashgan. Bu ijod namunalari temirdan ham ta'sirchan san'at asarlari yaratish mumkinligini ko'rsatmoqda.

Oddiy temir bo‘laklari va simlardan ham haqiqiy san’at asari yaratish mumkin. Buni o‘zining noodatiy ijod namunalari bilan namoyish etayotgan qashqadaryolik yosh hunarmand ishlarida ko‘rish mumkin.

U temir simlarni turli shakllarda egib, inson qiyofasi, haykalchalar va turli kreativ kompozitsiyalarni yaratmoqda. Har bir asarda hunarmandning tasavvuri, didi va temir bilan ishlash mahorati yaqqol namoyon bo‘ladi.

Ijod namunalarining eng qiziq jihati — ularda ortiqcha bezak yoki murakkab detallar deyarli yo‘q. Shunga qaramay, asarlarga bir qarashdayoq ular qanday obrazni ifoda etayotganini anglash mumkin.

Ayniqsa, inson qo‘llari va oyoqlarining harakati, gavdasi hamda bosh qismining nozik chiziqlar orqali ifodalanishi e’tiborni tortadi. Bir qarashda oddiy sim bo‘lib ko‘ringan material hunarmand qo‘lida harakat va hissiyotni ifodalovchi obrazga aylanmoqda.

Uning ishlari temirga faqat qurilish yoki maishiy buyum sifatida emas, balki ijod uchun imkoniyat sifatida qarash mumkinligini ko‘rsatadi. Yosh hunarmandning har bir asarida minimalizm, o‘ziga xoslik va fantaziya uyg‘unlashgan.

Ushbu ijod namunalari esa oddiy materialdan ham o‘ziga xos va ta’sirchan san’at asari yaratish mumkinligining yorqin namunasidir.

Kashkadarya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)Bugun, 11:38Tomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldiTomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldiBugun, 10:31Oyoqlari yo‘q bo‘lsa-da yer haydayotgan filippinlik yigit dunyoni larzaga soldi!Oyoqlari yo‘q bo‘lsa-da yer haydayotgan filippinlik yigit dunyoni larzaga soldi!Bugun, 09:59Toshkentda ko‘p qavatli uy tomida yong‘in chiqdiToshkentda ko‘p qavatli uy tomida yong‘in chiqdiBugun, 09:39Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabariToshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabariKecha, 12:21Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Kecha, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi