Elektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandi
So'nggi ikki yil davomida sinovdan o'tkazilgan 55 ta yangi elektromobildan faqat o'ta kuchli Lotus Evija kundalik sinovda magistral yo'l sinoviga qaraganda yomonroq natija ko'rsatdi. Horiba MIRA poligonida o'tkazilgan kundalik tejamkorlik sinovi 20 dan 50 milyagacha tezlik oralig'i va har bir aylanadagi ikkita to'liq to'xtashni o'z ichiga oldi. Eng sara to'qqizta elektromobil 5.0 mpkWh yoki undan yuqori natija qayd etdi.
Avtomobil bozorida elektromobillar soni ortib borayotgan bir paytda, ixbt.com nashri soʻnggi ikki yil davomida sinovdan oʻtkazilgan 55 ta yangi elektromobilning real sharoitdagi samaradorligi va energiya sarfi boʻyicha qiziqarli maʼlumotlarni eʼlon qildi. Ushbu keng qamrovli tadqiqot zamonaviy elektr transport vositalarining haqiqiy imkoniyatlarini va ularning kundalik hayotdagi tejamkorligini koʻrsatib berdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, bundan ikki yil oldin yoʻl sinovlari tizimi sezilarli darajada yangilanib, ayniqsa elektromobillar va gidridlar uchun maxsus energiya samaradorligi sinovlari qoʻshilgan edi. Ilgari qoʻllanilgan anʼanaviy usullar, jumladan yuqori tezlikdagi magistral yoʻl sinovlari elektr mashinalarning asosiy ustunligini toʻliq ochib bera olmagan. Chunki elektromobillar pastroq tezlikda harakatlanganda va tormozlanish paytida energiya qayta tiklanganda ancha tejamkor boʻladi.
Kundalik sinov va uning natijalariYangi joriy etilgan «kundalik» tejamkorlik sinovi Horiba MIRA poligoni trassasida oʻtkazilib, u 20 dan 50 milyagacha boʻlgan tezlik oraligʻini va har bir aylanmada ikkita toʻliq toʻxtashni oʻz ichiga oladi. Ushbu jarayon avtomobilning energiya yigʻish va qayta taqsimlash qobiliyatini adolatli baholash imkonini berdi.
Sinovdan oʻtgan 55 ta yangi elektromobildan faqatgina bittasi — oʻta kuchli Lotus Evija bundan mustasno — kundalik sinovda magistral yoʻl sinoviga qaraganda yomonroq natija koʻrsatdi. Qolgan barcha modellar shaharning real sharoitlariga moslashgan holda yuqori samaradorlikni namoyish etdi.
Eng tejamkor modellarMutaxassislar tomonidan oʻtkazilgan tahlillarga koʻra, sinovdan oʻtgan mashinalarning eng sara toʻqqiztasi 5.0 mpkWh va undan yaxshiroq natija qayd etishga muvaffaq boʻldi. Ularning orasida kutilganidek kichik va yengil elektromobillar bilan bir qatorda, bunday yuqori koʻrsatkichni unchalik ham kutishmagan baʼzi yirikroq modellar ham borligi eʼtiborga molikdir.
Mutaxassislar ushbu maʼlumotlar kelgusida xaridorlarga oʻz ehtiyojlariga mos keladigan eng tejamkor va energiya samarador elektromobilni tanlashda muhim qoʻllanma boʻlishini taʼkidlamoqda.
…