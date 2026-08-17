Elektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandi

·18·Avto
Elektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandi
Qisqacha

So'nggi ikki yil davomida sinovdan o'tkazilgan 55 ta yangi elektromobildan faqat o'ta kuchli Lotus Evija kundalik sinovda magistral yo'l sinoviga qaraganda yomonroq natija ko'rsatdi. Horiba MIRA poligonida o'tkazilgan kundalik tejamkorlik sinovi 20 dan 50 milyagacha tezlik oralig'i va har bir aylanadagi ikkita to'liq to'xtashni o'z ichiga oldi. Eng sara to'qqizta elektromobil 5.0 mpkWh yoki undan yuqori natija qayd etdi.

Avtomobil bozorida elektromobillar soni ortib borayotgan bir paytda, ixbt.com nashri soʻnggi ikki yil davomida sinovdan oʻtkazilgan 55 ta yangi elektromobilning real sharoitdagi samaradorligi va energiya sarfi boʻyicha qiziqarli maʼlumotlarni eʼlon qildi. Ushbu keng qamrovli tadqiqot zamonaviy elektr transport vositalarining haqiqiy imkoniyatlarini va ularning kundalik hayotdagi tejamkorligini koʻrsatib berdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, bundan ikki yil oldin yoʻl sinovlari tizimi sezilarli darajada yangilanib, ayniqsa elektromobillar va gidridlar uchun maxsus energiya samaradorligi sinovlari qoʻshilgan edi. Ilgari qoʻllanilgan anʼanaviy usullar, jumladan yuqori tezlikdagi magistral yoʻl sinovlari elektr mashinalarning asosiy ustunligini toʻliq ochib bera olmagan. Chunki elektromobillar pastroq tezlikda harakatlanganda va tormozlanish paytida energiya qayta tiklanganda ancha tejamkor boʻladi.

Kundalik sinov va uning natijalari

Yangi joriy etilgan «kundalik» tejamkorlik sinovi Horiba MIRA poligoni trassasida oʻtkazilib, u 20 dan 50 milyagacha boʻlgan tezlik oraligʻini va har bir aylanmada ikkita toʻliq toʻxtashni oʻz ichiga oladi. Ushbu jarayon avtomobilning energiya yigʻish va qayta taqsimlash qobiliyatini adolatli baholash imkonini berdi.

Sinovdan oʻtgan 55 ta yangi elektromobildan faqatgina bittasi — oʻta kuchli Lotus Evija bundan mustasno — kundalik sinovda magistral yoʻl sinoviga qaraganda yomonroq natija koʻrsatdi. Qolgan barcha modellar shaharning real sharoitlariga moslashgan holda yuqori samaradorlikni namoyish etdi.

Eng tejamkor modellar

Mutaxassislar tomonidan oʻtkazilgan tahlillarga koʻra, sinovdan oʻtgan mashinalarning eng sara toʻqqiztasi 5.0 mpkWh va undan yaxshiroq natija qayd etishga muvaffaq boʻldi. Ularning orasida kutilganidek kichik va yengil elektromobillar bilan bir qatorda, bunday yuqori koʻrsatkichni unchalik ham kutishmagan baʼzi yirikroq modellar ham borligi eʼtiborga molikdir.

Mutaxassislar ushbu maʼlumotlar kelgusida xaridorlarga oʻz ehtiyojlariga mos keladigan eng tejamkor va energiya samarador elektromobilni tanlashda muhim qoʻllanma boʻlishini taʼkidlamoqda.

ElektromobilAvtomobilSinoviEnergiyaSamaradorligiAvtoYangiliklarElektrTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkinMini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkinBugun, 10:54Ferrari’ning ilk elektromobili auksionda $40 millionga sotildi: narxi kutilganidan yuz baravar yuqoriFerrari’ning ilk elektromobili auksionda $40 millionga sotildi: narxi kutilganidan yuz baravar yuqoriBugun, 06:27Noyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan insonNoyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan insonKecha, 17:54Geely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindiGeely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindiKecha, 15:56Horse kompaniyasi elektromobillar uchun metanolda ishlaydigan dvigatelni taqdim etdiHorse kompaniyasi elektromobillar uchun metanolda ishlaydigan dvigatelni taqdim etdiKecha, 11:58Alpina oʻrniga nima keldi? Bovensiepen BMW modifikatsiyalarini davom ettiradiAlpina oʻrniga nima keldi? Bovensiepen BMW modifikatsiyalarini davom ettiradiKecha, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar