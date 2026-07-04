Lisandro Martinez ogʻir jarohat tufayli faoliyatini yakunlash haqida oʻylaganini tan oldi
Manchester Yunayted va Argentina terma jamoasining yetakchi himoyachisi Lisandro Martinez oʻzining futboldagi kelajagi soʻroq ostida qolgan qiyin davrlar haqida ochiq-oydin gapirib berdi. Futbolchi uzoq davom etgan jarohatlar va ruhiy tushkunlik sababli professional faoliyatini yakunlash haqida jiddiy oʻylaganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
28 yoshli markaziy himoyachi Angliya Premer-ligasi doirasida Kristal Pelas jamoasiga qarshi oʻyinda tizzasining oldingi xochsimon bogʻlamlaridan ogʻir jarohat olgan edi. Ushbu jarohat uni uzoq muddatga safdan chiqardi va reabilitatsiya jarayoni kutilganidan ancha murakkab kechdi. Futbolchining soʻzlariga koʻra, aynan oʻsha paytda u ruhan charchagan va katta futboldan butunlay ketish arafasida boʻlgan.
Oilaviy baxt va ruhiy tiklanishMartinezning taʼkidlashicha, uning qizi Auroraning dunyoga kelishi hayotidagi eng muhim burilish nuqtasi boʻlgan. Agar farzandi aynan oʻsha qiyin pallada tugʻilmaganida, u bugun yashil maydonlarda toʻp surmayotgan boʻlishi mumkinligini tan oldi. Qizining tugʻilishi unga nafaqat yangi motivatsiya, balki ogʻir jarohatdan tiklanish uchun zarur boʻlgan ruhiy kuch bagʻishlagan.
"Jarohatim bilan nimalar sodir boʻlganini oʻylasam, yigʻlagim keladi. Agar jarohat olgan paytimda qizim dunyoga kelmaganida, bugun bu yerda oʻynayotgan boʻlarmidim, yoʻqmi, bilmayman. Bugun esa men Jahon chempionatida gol urdim", — deya oʻz his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashgan futbolchi Argentina va Kabo-Verde oʻrtasidagi uchrashuvdan soʻng.
Lisandro Martinezning turmush oʻrtogʻi Muri Lopez Benitez ham ijtimoiy tarmoqlarda farzandlarining dunyoga kelishi oila uchun naqadar muhim boʻlganini yozib qoldirgan. Uning soʻzlariga koʻra, Aurora ularning hayotiga yangi maʼno olib kirgan va futbolchining oʻziga boʻlgan ishonchini qaytarishga yordam bergan. Bu jarayon nafaqat jismoniy mashqlar, balki ruhiy xotirjamlik va oʻzaro muhabbat bilan kechgan.
Maydonga qaytish va yangi zafarlarHozirda Lisandro Martinez yana oʻzining eng yaxshi sport formasiga qaytmoqda. Argentina terma jamoasi tarkibida Mayamida oʻtgan muhim bahsda u nafaqat himoyada ishonchli harakat qildi, balki gol urib, golli uzatmani ham amalga oshirdi. Bu uning nafaqat Manchester Yunayted, balki milliy terma jamoa uchun ham oʻrnini toʻldirib boʻlmas ekanligini yana bir bor isbotladi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Martinezning maydonga qaytishi quvonarli hol, chunki u oʻzining jangovar xarakteri bilan "Qassob" laqabini olgan va dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri hisoblanadi. Uning bu hikoyasi koʻplab jarohat olgan sportchilar uchun haqiqiy oʻrnak boʻla oladi.
Xulosa qilib aytganda, Lisandro Martinezning faoliyatidagi ushbu inqirozli davr uning oilasi koʻmagi bilan ortda qoldi. Endilikda u Manchester Yunayted safida yangi mavsumda oʻzining eng yuqori darajasini namoyish etishga va jamoasiga sovrinlar yutishda yordam berishga tayyor.
…