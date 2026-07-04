Lisandro Martinez ogʻir jarohat tufayli faoliyatini yakunlash haqida oʻylaganini tan oldi

·28·Sport
Lisandro Martinez ogʻir jarohat tufayli faoliyatini yakunlash haqida oʻylaganini tan oldi

Manchester Yunayted va Argentina terma jamoasining yetakchi himoyachisi Lisandro Martinez oʻzining futboldagi kelajagi soʻroq ostida qolgan qiyin davrlar haqida ochiq-oydin gapirib berdi. Futbolchi uzoq davom etgan jarohatlar va ruhiy tushkunlik sababli professional faoliyatini yakunlash haqida jiddiy oʻylaganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

28 yoshli markaziy himoyachi Angliya Premer-ligasi doirasida Kristal Pelas jamoasiga qarshi oʻyinda tizzasining oldingi xochsimon bogʻlamlaridan ogʻir jarohat olgan edi. Ushbu jarohat uni uzoq muddatga safdan chiqardi va reabilitatsiya jarayoni kutilganidan ancha murakkab kechdi. Futbolchining soʻzlariga koʻra, aynan oʻsha paytda u ruhan charchagan va katta futboldan butunlay ketish arafasida boʻlgan.

Oilaviy baxt va ruhiy tiklanish

Martinezning taʼkidlashicha, uning qizi Auroraning dunyoga kelishi hayotidagi eng muhim burilish nuqtasi boʻlgan. Agar farzandi aynan oʻsha qiyin pallada tugʻilmaganida, u bugun yashil maydonlarda toʻp surmayotgan boʻlishi mumkinligini tan oldi. Qizining tugʻilishi unga nafaqat yangi motivatsiya, balki ogʻir jarohatdan tiklanish uchun zarur boʻlgan ruhiy kuch bagʻishlagan.

"Jarohatim bilan nimalar sodir boʻlganini oʻylasam, yigʻlagim keladi. Agar jarohat olgan paytimda qizim dunyoga kelmaganida, bugun bu yerda oʻynayotgan boʻlarmidim, yoʻqmi, bilmayman. Bugun esa men Jahon chempionatida gol urdim", — deya oʻz his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashgan futbolchi Argentina va Kabo-Verde oʻrtasidagi uchrashuvdan soʻng.

Lisandro Martinezning turmush oʻrtogʻi Muri Lopez Benitez ham ijtimoiy tarmoqlarda farzandlarining dunyoga kelishi oila uchun naqadar muhim boʻlganini yozib qoldirgan. Uning soʻzlariga koʻra, Aurora ularning hayotiga yangi maʼno olib kirgan va futbolchining oʻziga boʻlgan ishonchini qaytarishga yordam bergan. Bu jarayon nafaqat jismoniy mashqlar, balki ruhiy xotirjamlik va oʻzaro muhabbat bilan kechgan.

Maydonga qaytish va yangi zafarlar

Hozirda Lisandro Martinez yana oʻzining eng yaxshi sport formasiga qaytmoqda. Argentina terma jamoasi tarkibida Mayamida oʻtgan muhim bahsda u nafaqat himoyada ishonchli harakat qildi, balki gol urib, golli uzatmani ham amalga oshirdi. Bu uning nafaqat Manchester Yunayted, balki milliy terma jamoa uchun ham oʻrnini toʻldirib boʻlmas ekanligini yana bir bor isbotladi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Martinezning maydonga qaytishi quvonarli hol, chunki u oʻzining jangovar xarakteri bilan "Qassob" laqabini olgan va dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri hisoblanadi. Uning bu hikoyasi koʻplab jarohat olgan sportchilar uchun haqiqiy oʻrnak boʻla oladi.

Xulosa qilib aytganda, Lisandro Martinezning faoliyatidagi ushbu inqirozli davr uning oilasi koʻmagi bilan ortda qoldi. Endilikda u Manchester Yunayted safida yangi mavsumda oʻzining eng yuqori darajasini namoyish etishga va jamoasiga sovrinlar yutishda yordam berishga tayyor.

Lisandro MartinezManchester YunaytedArgentinaFutbolJarohat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abdulkarim: «Biz faqat Messiga qarshi o‘ynamaymiz»Abdulkarim: «Biz faqat Messiga qarshi o‘ynamaymiz»Bugun, 16:18Ter Stegen faoliyatini Niderlandiyada davom ettirishi kutilmoqda: Barselona va Ayaks kelishuvga erishdiTer Stegen faoliyatini Niderlandiyada davom ettirishi kutilmoqda: Barselona va Ayaks kelishuvga erishdiBugun, 15:59Fransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydiFransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydiBugun, 15:19Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»Bugun, 15:14Bornmut hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Alvaro Rodriguez transferi hal boʻldiBornmut hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Alvaro Rodriguez transferi hal boʻldiBugun, 15:13Jamoasi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlisning yuragi to‘xtab qoldiJamoasi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlisning yuragi to‘xtab qoldiBugun, 15:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi