Konor Gallaxer ilk farzandini kutayotganini eʼlon qildi

·29·Sport
Konor Gallaxer ilk farzandini kutayotganini eʼlon qildi
Qisqacha

Tottenxem yarim himoyachisi Konor Gallaxer va uning kelini Aine May Kennedi ilk farzandini kelasi yilning yanvar oyida kutayotganini ma'lum qildi. Juftlik bu xabarni Instagram'da tabiat qo'ynida olingan fotosessiya va homiladorlik ultratovush tekshiruvi natijasi aks etgan suratlar orqali e'lon qildi. Gallaxerning jamoadoshlari Mayki Mur, Pedro Porro va Kevin Danso, shuningdek, Atletiko Madrid hamda Kristal Pelasdagi sobiq jamoadoshlari ularga tabrik yo'lladi.

Tottenxem yarim himoyachisi Konor Gallaxer va uning kelini Aine May Kennedi birinchi farzandini dunyoga keltirishini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar tarqatdi. Mazkur xushxabar futbolchining muxlislari va butun futbol jamoatchiligi orasida katta qiziqish hamda iliq munosabatlarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Juftlik oʻzlarining Instagram sahifalarida maxsus fotosessiyani boʻlishib, bu muhim voqeadan xabardor qildi. Kennedi tabiat qoʻynida tushirilgan bir nechta suratlarni joylashtirib, ularga homiladorlik ultratovush tekshiruvi natijasini ham ilova qilgan. Mazkur post ostida kelasi yilning yanvar oyida dunyoga kelishi kutilayotgan chaqaloq haqida yozilgan.

Futbol olamidan tabriklar oqimi

Mazhum eʼlondan soʻng darhol koʻplab futbolchilar, klublar va tanishlar oʻzlarining samimiy tilaklarini yoʻllay boshladi. Xususan, Tottenxem safidagi jamoadoshlari Mayki Mur, Pedro Porro va Kevin Danso izohlar boʻlimida oʻz tabriklarini qoldirdi. Shuningdek, Atletiko Madrid va Kristal Pelas klublaridagi sobiq jamoadoshlari ham bu quvonchga sherik boʻldi.

Ayniqsa, Atletiko Madrid klubining rasmiy sahifasi ham yosh oilaga oʻzining samimiy tilaklarini yoʻllagani eʼtiborga molik. Bu holat futbolchining sobiq jamoasi bilan ham iliq munosabatlarni saqlab qolganidan dalolat beradi. Angliya terma jamoasi futbolchilarining turmush oʻrtoqlari ham tabrik yoʻllaganlar qatorida boʻldi.

Maydondagi yangi vazifalar va mavsumoldi tayyorgarlik

Shaxsiy hayotidagi muhim oʻzgarishlar bilan bir qatorda, Konor Gallaxer professional faoliyatiga ham alohida eʼtibor qaratmoqda. U yanvar oyida jamoaga kelib qoʻshilgach, Tottenxem safidagi ilk toʻlaqonli mavsumiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Futbolchi bosh murabbiy Roberto De Zerbi qoʻl ostidagi yangi tizimga moslashish jarayoni haqida ham toʻxtalib oʻtdi.

Gallaxerning taʼkidlashicha, jamoada yangi muhit, yangi yuzlar va oʻyin uslubi shakllanmoqda. Mavsumoldi yigʻinlarida murabbiyning talablarini toʻgʻri tushunish va maydonda bir xil tilda gaplashish asosiy vazifa boʻlgan. Endilikda yarim himoyachi otasizlik maqomiga tayyorgarlik koʻrish bilan birga, Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumida Tottenxem tarkibida muhim rol oʻynashi kutilmoqda.

Konor GallaxerTottenxemPremyer-ligaFutbol yangiliklariTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiRodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiBugun, 23:31Rodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdiRodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdiBugun, 23:11Barselona Rodri transferini eʼlon qildiBarselona Rodri transferini eʼlon qildiBugun, 22:37Joe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdiJoe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdiBugun, 21:58Manchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradiManchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradiBugun, 21:56Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?Bugun, 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi