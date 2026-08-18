Konor Gallaxer ilk farzandini kutayotganini eʼlon qildi
Tottenxem yarim himoyachisi Konor Gallaxer va uning kelini Aine May Kennedi ilk farzandini kelasi yilning yanvar oyida kutayotganini ma'lum qildi. Juftlik bu xabarni Instagram'da tabiat qo'ynida olingan fotosessiya va homiladorlik ultratovush tekshiruvi natijasi aks etgan suratlar orqali e'lon qildi. Gallaxerning jamoadoshlari Mayki Mur, Pedro Porro va Kevin Danso, shuningdek, Atletiko Madrid hamda Kristal Pelasdagi sobiq jamoadoshlari ularga tabrik yo'lladi.
Tottenxem yarim himoyachisi Konor Gallaxer va uning kelini Aine May Kennedi birinchi farzandini dunyoga keltirishini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar tarqatdi. Mazkur xushxabar futbolchining muxlislari va butun futbol jamoatchiligi orasida katta qiziqish hamda iliq munosabatlarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Juftlik oʻzlarining Instagram sahifalarida maxsus fotosessiyani boʻlishib, bu muhim voqeadan xabardor qildi. Kennedi tabiat qoʻynida tushirilgan bir nechta suratlarni joylashtirib, ularga homiladorlik ultratovush tekshiruvi natijasini ham ilova qilgan. Mazkur post ostida kelasi yilning yanvar oyida dunyoga kelishi kutilayotgan chaqaloq haqida yozilgan.
Futbol olamidan tabriklar oqimiMazhum eʼlondan soʻng darhol koʻplab futbolchilar, klublar va tanishlar oʻzlarining samimiy tilaklarini yoʻllay boshladi. Xususan, Tottenxem safidagi jamoadoshlari Mayki Mur, Pedro Porro va Kevin Danso izohlar boʻlimida oʻz tabriklarini qoldirdi. Shuningdek, Atletiko Madrid va Kristal Pelas klublaridagi sobiq jamoadoshlari ham bu quvonchga sherik boʻldi.
Ayniqsa, Atletiko Madrid klubining rasmiy sahifasi ham yosh oilaga oʻzining samimiy tilaklarini yoʻllagani eʼtiborga molik. Bu holat futbolchining sobiq jamoasi bilan ham iliq munosabatlarni saqlab qolganidan dalolat beradi. Angliya terma jamoasi futbolchilarining turmush oʻrtoqlari ham tabrik yoʻllaganlar qatorida boʻldi.
Maydondagi yangi vazifalar va mavsumoldi tayyorgarlikShaxsiy hayotidagi muhim oʻzgarishlar bilan bir qatorda, Konor Gallaxer professional faoliyatiga ham alohida eʼtibor qaratmoqda. U yanvar oyida jamoaga kelib qoʻshilgach, Tottenxem safidagi ilk toʻlaqonli mavsumiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Futbolchi bosh murabbiy Roberto De Zerbi qoʻl ostidagi yangi tizimga moslashish jarayoni haqida ham toʻxtalib oʻtdi.
Gallaxerning taʼkidlashicha, jamoada yangi muhit, yangi yuzlar va oʻyin uslubi shakllanmoqda. Mavsumoldi yigʻinlarida murabbiyning talablarini toʻgʻri tushunish va maydonda bir xil tilda gaplashish asosiy vazifa boʻlgan. Endilikda yarim himoyachi otasizlik maqomiga tayyorgarlik koʻrish bilan birga, Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumida Tottenxem tarkibida muhim rol oʻynashi kutilmoqda.
…