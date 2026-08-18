Apple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdi

·15·Texno
Apple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdi
Qisqacha

Apple Yevropa Ittifoqida o'rnatishlar soniga asoslangan Core Technology Fee to'lovini bekor qilib, App Store'dan tashqarida yoki veb-sahifalarda tarqatiladigan ilovalar uchun yagona 5 foizlik komissiya joriy etdi. Ichki xaridlar komissiyasi an'anaviy 30 foizlik stavka o'rniga 26 foiz etib belgilandi, kichik biznes dasturlari, mini-ilovalar va videokontent hamkorlik dasturlaridagi aksariyat dasturchilar uchun 15 foizlik imtiyoz saqlab qolindi.

Apple kompaniyasi Yevropa komissiyasi bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarni hal qilish hamda Raqamli bozorlar to‘g‘risidagi qonun talablariga to‘liq moslashish maqsadida Yevropa Ittifoqi hududidagi ilovalar uchun komissiya to‘lovlari tuzilmasini soddalashtirilganini eʼlon qildi. Ushbu o‘zgarishlar texnologiya gigantining mintaqadagi muqobil ilovalar do‘konlari va to‘lov tizimlariga qo‘yadigan qatʼiy talablarini yumshatishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, yangi modelga muvofiq, Apple kompaniyasi o‘rnatishlar soniga asoslangan murakkab Core Technology Fee to‘lovini bekor qilib, App Store'dan tashqarida yoki veb-sahifalarda tarqatiladigan ilovalar uchun yagona 5 foizlik komissiya joriy etdi. Shuningdek, muqobil to‘lovlar va kompaniyaning o‘q-in-app xaridlari uchun stavkalar qayta ko‘rib chiqildi.

Yangi komissiya stavkalari va moliyaviy shartlar

Eslatib o‘tamiz, o‘tgan yili Yevropa Ittifoqi regulyatorlari Apple'ni qoidalarga rioya qilmagani uchun 500 million yevro miqdorida jarimaga tortgan va qo‘shimcha sanksiyalar bilan tahdid qilgan edi. Shundan so‘ng taqdim etilgan dastlabki yondashuv tanqidchilar tomonidan «g‘arazli muvofiqlik» deb atalgan va uning haddan tashqari murakkabligi noroziliklarga sabab bo‘lgan edi.

Hozirgi yangilangan shartlarga ko‘ra, anʼanaviy shartlardagi 30 foizlik stavka o‘rniga Apple ichki xaridlar komissiyasi 26 foiz qilib belgilandi. Shu bilan birga, kichik biznes dasturlari, mini-ilovalar hamda videokontent hamkorlik dasturlarida qatnashuvchi aksariyat dasturchilar uchun imtiyozli 15 foizlik stavka saqlanib qoladi. Avtomatik yangilanuvchi obunalarga ega ilovalar ham ilk yildan keyin ushbu imtiyozdan foydalanishi mumkin.

Muqobil ilovalar do‘konlari uchun talablar yumshatildi

Muqobil to‘lov protsessorlaridan foydalanadigan ilovalar uchun komissiya miqdori 20 foizni tashkil etadi, maxsus dasturlardagi ishtirokchilar uchun esa bu ko‘rsatkich 10 foizgacha pasayadi. Shu bilan birге, dasturchilar tanlagan to‘lov usuliga 12 oy davomida sodiq qolishi shart qilib qo‘yildi.

Yangi qoidalar muqobil ilovalar do‘konini ochishni istagan dasturchilar uchun talablarni sezilarli darajada yumshatdi. Avvallari buning uchun Yevropa Ittifoqida millionlab yuklab olishlarni tasdiqlash yoki yirik moliyaviy resurslarga ega ekanini isbotlash talab etilgan bo‘lsa, endilikda ochiq aksiyadorlik jamiyati maqomi, moliyaviy auditlar yoki venchur moliyalashtirish kabi muqobil usullar orqali ham moliyaviy barqarorlikni ko‘rsatish imkoniyati yaratildi.

AppleApp StoreYevropa IttifoqiTexnologiyalarDasturchilar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiXitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiBugun, 21:57NASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiNASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiBugun, 21:54Kameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladiKameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladiBugun, 21:25iQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MBugun, 19:55Rasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdiRasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdiBugun, 19:29Xiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiXiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiBugun, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi