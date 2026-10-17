Husanovga “Chelsi” va “Aston Villa”dan qiziqish: “Siti” jazolansa, yulduzlar qayerga ketadi?

·84·Sport
Husanovga “Chelsi” va “Aston Villa”dan qiziqish: “Siti” jazolansa, yulduzlar qayerga ketadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» moliyaviy feyr-pley qoidalarini 114 ta band bo‘yicha buzganlikda ayblanib, 7 yildan 10 yilgacha Yevropa musobaqalaridan chetlatilishi mumkin.
  • Agar klubning apellyatsiyasi rad etilsa, u 2034 yilgacha Chempionlar Ligasi va boshqa yevrokuboklarda ishtirok eta olmaydi.
  • Bu holatda, «Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovga «Chelsi», «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» kabi klublar qiziqish bildirmoqda.

Angliya futbolining so‘nggi yillardagi gegemoni — «Manchester Siti» klubi xalqaro maydonda misli ko‘rilmagan darajadagi eng og‘ir jazoga duchor bo‘lishi mumkin. Yevropa ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, UYEFA manchesterliklarni moliyaviy feyr-pley qoidalarini ommaviy buzganlikda ayblab, ularni yetti yildan o‘n yilgacha Yevropa musobaqalaridan chetlatish (diskvalifikatsiya) masalasini ko‘rib chiqmoqda.

Agar klubning apellyatsiya shikoyati rad etilsa, «shaharliklar» kamida 2034 yilga qadar Chempionlar Ligasi va boshqa yevrokuboklarda ishtirok eta olmaydi.

115 ta moddadan 114 tasi buzilgan: Ayblovlar tafsiloti

Taniqli sport jurnalisti Sesar Augusto Londono e’lon qilgan ma’lumotlarga ko‘ra, vaziyat quyidagicha rivojlanmoqda:

  • Qaror qachon e’lon qilinadi? UYEFA o‘zining yakuniy va qat’iy qarorini Angliya Premer-ligasi (APL) mustaqil komissiyasi tomonidan rasmiy ayblovlar to‘liq tasdiqlanganidan so‘ng rasman ommaga taqdim etadi;

  • 114 ta band bo‘yicha ayblov: «Manchester Siti»ga moliyaviy shaffoflik va feyr-pley reglamentining 115 ta bandidan naq 114 tasini buzgan, degan ulkan ayblovlar paketi qo‘yilgan;

  • Titullar tortib olinmaydi: Shu bilan birga, UYEFA klubni avvalgi yillarda maydonda qo‘lga kiritgan Angliya chempionligi, Chempionlar Ligasi kubogi va boshqa sovrinlaridan mahrum qilish masalasini kun tartibiga qo‘ymayotgani aytilmoqda.

Yulduzlarning ommaviy ketishi va Abduqodir Husanov taqdiri

Klubga nisbatan qo‘llanilishi kutilayotgan bunday halokatli jazo choralari tarkibdagi asosiy yetakchilar va yosh iqtidorlar kelajagiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi:

  • Husanovga grandlar qiziqishi: «Manchester Siti» safida O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ham to‘p surmoqda. U joriy mavsumda asosiy jamoa libosida 7 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi. Yevropa matbuotida hamyurtimizga APLning boshqa nomdor klublari — «Chelsi», «Aston Villa», shuningdek, «Everton» va «Bornmut» jamoalari jiddiy qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar keng tarqalgan;

  • Klublar poygasi boshlandi: Yevropaning yetakchi grandlari yuzaga kelgan noaniqlikdan foydalanib, Manchester jamoasining yulduz futbolchilari va ularning agentlari bilan hozirdan dastlabki aloqalarni o‘rnatmoqda;

  • Quyi liga xavfi va muqarrar transferlar: Soha ekspertlarining ta’kidlashicha, agar APL klubni quyi divizionga tushirib yuborsa va UYEFA xalqaro maydon eshiklarini 10 yilga yopsa, bu nafaqat Husanov, balki jamoaning deyarli barcha yulduzlarini Manchesterni tark etishga majbur qiladigan asosiy omilga aylanadi.

Angliya futboli tarixidagi eng shov-shuvli moliyaviy sud jarayoni o‘z yakuniga yaqinlashmoqda va uning natijasi butun qit’a futbolidagi kuchlar muvozanatini butkul o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Manchester SitiUYEFAFinansiy feyr-pleyAbdukodir Husnov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Manchester Siti” rasmiy bayonot berdi: Komissiya qaroridan hayratdamiz, apellyatsiya beramiz“Manchester Siti” rasmiy bayonot berdi: Komissiya qaroridan hayratdamiz, apellyatsiya beramiz29 sentabr 22:29Kamyob hodisa: Erling Xoland birdaniga 4 ta Ginness rekordini o‘rnatdi!Kamyob hodisa: Erling Xoland birdaniga 4 ta Ginness rekordini o‘rnatdi!14 avgust 09:35“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi30 sentabr 20:27«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»23 iyul 20:08Aston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchi10 avgust 11:39Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?10 iyul 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...