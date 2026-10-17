Husanovga “Chelsi” va “Aston Villa”dan qiziqish: “Siti” jazolansa, yulduzlar qayerga ketadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» moliyaviy feyr-pley qoidalarini 114 ta band bo‘yicha buzganlikda ayblanib, 7 yildan 10 yilgacha Yevropa musobaqalaridan chetlatilishi mumkin.
- Agar klubning apellyatsiyasi rad etilsa, u 2034 yilgacha Chempionlar Ligasi va boshqa yevrokuboklarda ishtirok eta olmaydi.
- Bu holatda, «Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovga «Chelsi», «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» kabi klublar qiziqish bildirmoqda.
Angliya futbolining so‘nggi yillardagi gegemoni — «Manchester Siti» klubi xalqaro maydonda misli ko‘rilmagan darajadagi eng og‘ir jazoga duchor bo‘lishi mumkin. Yevropa ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, UYEFA manchesterliklarni moliyaviy feyr-pley qoidalarini ommaviy buzganlikda ayblab, ularni yetti yildan o‘n yilgacha Yevropa musobaqalaridan chetlatish (diskvalifikatsiya) masalasini ko‘rib chiqmoqda.
Agar klubning apellyatsiya shikoyati rad etilsa, «shaharliklar» kamida 2034 yilga qadar Chempionlar Ligasi va boshqa yevrokuboklarda ishtirok eta olmaydi.
115 ta moddadan 114 tasi buzilgan: Ayblovlar tafsiloti
Taniqli sport jurnalisti Sesar Augusto Londono e’lon qilgan ma’lumotlarga ko‘ra, vaziyat quyidagicha rivojlanmoqda:
Qaror qachon e’lon qilinadi? UYEFA o‘zining yakuniy va qat’iy qarorini Angliya Premer-ligasi (APL) mustaqil komissiyasi tomonidan rasmiy ayblovlar to‘liq tasdiqlanganidan so‘ng rasman ommaga taqdim etadi;
114 ta band bo‘yicha ayblov: «Manchester Siti»ga moliyaviy shaffoflik va feyr-pley reglamentining 115 ta bandidan naq 114 tasini buzgan, degan ulkan ayblovlar paketi qo‘yilgan;
Titullar tortib olinmaydi: Shu bilan birga, UYEFA klubni avvalgi yillarda maydonda qo‘lga kiritgan Angliya chempionligi, Chempionlar Ligasi kubogi va boshqa sovrinlaridan mahrum qilish masalasini kun tartibiga qo‘ymayotgani aytilmoqda.
Yulduzlarning ommaviy ketishi va Abduqodir Husanov taqdiri
Klubga nisbatan qo‘llanilishi kutilayotgan bunday halokatli jazo choralari tarkibdagi asosiy yetakchilar va yosh iqtidorlar kelajagiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi:
Husanovga grandlar qiziqishi: «Manchester Siti» safida O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ham to‘p surmoqda. U joriy mavsumda asosiy jamoa libosida 7 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi. Yevropa matbuotida hamyurtimizga APLning boshqa nomdor klublari — «Chelsi», «Aston Villa», shuningdek, «Everton» va «Bornmut» jamoalari jiddiy qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar keng tarqalgan;
Klublar poygasi boshlandi: Yevropaning yetakchi grandlari yuzaga kelgan noaniqlikdan foydalanib, Manchester jamoasining yulduz futbolchilari va ularning agentlari bilan hozirdan dastlabki aloqalarni o‘rnatmoqda;
Quyi liga xavfi va muqarrar transferlar: Soha ekspertlarining ta’kidlashicha, agar APL klubni quyi divizionga tushirib yuborsa va UYEFA xalqaro maydon eshiklarini 10 yilga yopsa, bu nafaqat Husanov, balki jamoaning deyarli barcha yulduzlarini Manchesterni tark etishga majbur qiladigan asosiy omilga aylanadi.
Angliya futboli tarixidagi eng shov-shuvli moliyaviy sud jarayoni o‘z yakuniga yaqinlashmoqda va uning natijasi butun qit’a futbolidagi kuchlar muvozanatini butkul o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Izohlar 0
…