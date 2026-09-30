“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Chelsi» klubi «Manchester Siti»ning 22 yoshli himoyachisi Abduqodir Husanovga jiddiy qiziqish bildirmoqda va uni yanvar oyida jamoaga olib kelishni rejalashtirmoqda.
- Yangi bosh murabbiy Xabi Alonso jamoaning mudofaa inqirozini Husanov yordamida hal qilishni ko‘zlagan, chunki «Chelsi» dastlabki 5 turda 12 ta gol o‘tkazib, APLdagi eng yomon himoyaga ega bo‘lib turibdi.
Angliya Premer-ligasida qishki transfer oynasi oldidan navbatdagi yirik intriga kun tartibiga chiqdi. Buyuk Britaniyaning nufuzli sport nashrlari va klub matbuoti tarqatgan xabarlarga ko‘ra, Londonning «Chelsi» klubi «Manchester Siti» markaziy himoyachisi, 22 yoshli o‘zbekistonlik iqtidor Abduqodir Husanovga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Yanvar oyidayoq uni Londonga olib kelishni rejalashtirayotgan «aristokratlar»ning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoa mudofaasidagi falokatli inqirozni aynan Husanov yordamida hal qilishni ko‘zlagan.
Ma’lum bo‘lishicha, «Chelsi» dastlabki 5 turda naqd 12 ta to‘p o‘tkazib yuborib, APLdagi eng yomon himoya ko‘rsatkichiga ega bo‘lib turibdi. Insayder Saymon Fillipsning ta’kidlashicha, klub rahbariyati allaqachon vaqtni boy bermay, o‘zbek futbolchisining agentlari bilan aloqa o‘rnatishga qaror qilgan. Qolaversa, «Manchester Siti» atrofidagi moliyaviy jazo xavfi va musobaqalardan chetlatilish ehtimoli bu transferni yanada tezlashtirishi mumkin.
«12 ta o‘tkazib yuborilgan gol, Xabi Alonso rejasi va Sitidagi noaniqlik»: 5 ta asosiy fakt
Abduqodir Husanovning «Chelsi»ga ehtimoliy transferi bo‘yicha eng muhim tafsilotlar:
«Chelsi» muzokaralarga kirishmoqda: Insayderlar xabariga ko‘ra, londonliklar tez orada 22 yoshli Husanovning vakillari bilan rasmiy aloqaga chiqadi;
Xabi Alonso himoyasidagi inqiroz: «Chelsi» dastlabki 5 ta turda 12 ta gol o‘tkazib, chempionatning eng zaif himoyasiga aylandi va murabbiy 3 himoyachilik sxemaga o‘tish uchun Husanovni tanlamoqda;
APLda to‘p tortib olish bo‘yicha yetakchi: Abduqodir har o‘yinda o‘rtacha 2,7 marta to‘p tortib olish ko‘rsatkichi bilan Enso Mareska jamoasida mutlaq 1-o‘rinda bormoqda;
«Manchester Siti»dagi mavhumlik: Mavsumni asosiy tarkibda boshlab, so‘nggi o‘yinlarda zaxirada qolayotgan o‘zbek himoyachisi klubning moliyaviy jazolari fonida jamoani tark etish ehtimoliga ega;
Yevropa grandlari orasida jiddiy raqobat: Husanovga «Chelsi»dan tashqari Premer-liganing «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» kabi klublari ham jiddiy qiziqmoqda.
Abduqodir Husanov va «Chelsi» mudofaa chizig‘i muammolari tasnifi
Futbolchining «Siti»dagi holati, ko‘rsatkichlari va London klubidagi ehtimoliy roli tahlili:
Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari
Abduqodir Husanov («Manchester Siti»)
«Chelsi» mudofaasi va Xabi Alonso holati
Futbolchi yoshi va ampluasi
22 yosh, zamonaviy markaziy/o‘ng himoyachi
Himoyada ishonchsizlik va yoshlar muvozanati buzilgan
Joriy mavsumdagi faollik
Dastlabki 3 o‘yinda startda, so‘ng zaxirada qoldi
5 o‘yinda 12 ta gol o‘tkazib, APL antirekordini o‘rnatdi
Asosiy statistik ustunligi
Har bir bahsda 2,7 ta to‘p tortib olish (klub yetakchisi)
Yakkakurashlarda yutqazish va agressiya yetishmasligi
Taktik moslashuvchanlik
3 talik va 4 talik himoya markazida bekamu ko‘st o‘ynaydi
Xabi Alonso 3 himoyachilik sxemada o‘ng tomonga mo‘ljallagan
Tarkibdagi o‘zgarishlar
«Siti»ning jazolanish xavfi ortidan ketish imkoniyati
Fofana yoki Achimpong bilan qishda xayrlashish rejasi
Qiziqish bildirayotganlar
«Chelsi», «Aston Villa», «Everton», «Bornmut»
Yanvar transfer oynasida asosiy kuchlarni sarflashga tayyor
Taktik va transfer bozori ekspertizasi: Nega Husanov Xabi Alonsoga suv va havodek zarur?
Angliya futboli ekspertlarining xulosalari:
«Agressiya va murosasizlik yetishmovchiligi»: Maksans Lakrua, Levi Kolvill va Uesli Fofana kabi himoyachilar to‘p bilan yaxshi muomala qilgani bilan, ularda yakkama-yakka to‘qnashuvlarda qattiqqo‘llik yetishmayapti; Husanov esa to‘pni raqibdan «yirtqichlarcha» tortib olish, havodagi kurashlarda yutish imkonini bermaydigan haqiqiy «qalqon» hisoblanadi;
Xabi Alonsoning klassik 3-4-2-1 tizimi: Murabbiy «Bayer»dagi chempionlik mavsumida uchta jismonan baquvvat va tezkor himoyachilardan foydalangan; Husanovning o‘ng markaziy himoyadagi harakatlari qanot vingerlariga erkin oldinga chiqish imkonini beradi va qarshi hujumlardagi xavfni minimallashtiradi;
«Man Siti» inqirozi — «Chelsi»ning oltin imkoniyati: Agar «Manchester Siti» moliyaviy qoidabuzarliklar uchun ochkolardan mahrum etilsa yoki turnirlardan chetlatilsa, futbolchilar klubdan ommaviy ketishni boshlaydi; «Chelsi»ning hozirdan Husanov bilan bog‘lanishi — raqobatchilar (xususan «Aston Villa»)dan oldinroq harakat qilib, Yevropadagi eng istiqbolli himoyachini ilib ketish bo‘yicha strategik qadamdir.
Sizningcha, Abduqodir Husanov «Manchester Siti»da qolib asosiy tarkib uchun kurashgani ma’qulmi yoki Xabi Alonso boshchiligidagi «Chelsi»ga o‘tib, London klubining bosh himoyachisiga aylanganimi? Agar tanlov uning ixtiyorida bo‘lsa, o‘zbek legioneri uchun APLdagi qaysi jamoa eng mukammal mos keladi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli faxri bo‘lgan Abduqodir Husanovning transfer sagasi bo‘yicha ushbu eksklyuziv tahlilni barcha ixlosmandlar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…