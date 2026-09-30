“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi

·60·Sport
“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Chelsi» klubi «Manchester Siti»ning 22 yoshli himoyachisi Abduqodir Husanovga jiddiy qiziqish bildirmoqda va uni yanvar oyida jamoaga olib kelishni rejalashtirmoqda.
  • Yangi bosh murabbiy Xabi Alonso jamoaning mudofaa inqirozini Husanov yordamida hal qilishni ko‘zlagan, chunki «Chelsi» dastlabki 5 turda 12 ta gol o‘tkazib, APLdagi eng yomon himoyaga ega bo‘lib turibdi.

Angliya Premer-ligasida qishki transfer oynasi oldidan navbatdagi yirik intriga kun tartibiga chiqdi. Buyuk Britaniyaning nufuzli sport nashrlari va klub matbuoti tarqatgan xabarlarga ko‘ra, Londonning «Chelsi» klubi «Manchester Siti» markaziy himoyachisi, 22 yoshli o‘zbekistonlik iqtidor Abduqodir Husanovga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Yanvar oyidayoq uni Londonga olib kelishni rejalashtirayotgan «aristokratlar»ning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoa mudofaasidagi falokatli inqirozni aynan Husanov yordamida hal qilishni ko‘zlagan.

Ma’lum bo‘lishicha, «Chelsi» dastlabki 5 turda naqd 12 ta to‘p o‘tkazib yuborib, APLdagi eng yomon himoya ko‘rsatkichiga ega bo‘lib turibdi. Insayder Saymon Fillipsning ta’kidlashicha, klub rahbariyati allaqachon vaqtni boy bermay, o‘zbek futbolchisining agentlari bilan aloqa o‘rnatishga qaror qilgan. Qolaversa, «Manchester Siti» atrofidagi moliyaviy jazo xavfi va musobaqalardan chetlatilish ehtimoli bu transferni yanada tezlashtirishi mumkin.

«12 ta o‘tkazib yuborilgan gol, Xabi Alonso rejasi va Sitidagi noaniqlik»: 5 ta asosiy fakt

Abduqodir Husanovning «Chelsi»ga ehtimoliy transferi bo‘yicha eng muhim tafsilotlar:

  • «Chelsi» muzokaralarga kirishmoqda: Insayderlar xabariga ko‘ra, londonliklar tez orada 22 yoshli Husanovning vakillari bilan rasmiy aloqaga chiqadi;

  • Xabi Alonso himoyasidagi inqiroz: «Chelsi» dastlabki 5 ta turda 12 ta gol o‘tkazib, chempionatning eng zaif himoyasiga aylandi va murabbiy 3 himoyachilik sxemaga o‘tish uchun Husanovni tanlamoqda;

  • APLda to‘p tortib olish bo‘yicha yetakchi: Abduqodir har o‘yinda o‘rtacha 2,7 marta to‘p tortib olish ko‘rsatkichi bilan Enso Mareska jamoasida mutlaq 1-o‘rinda bormoqda;

  • «Manchester Siti»dagi mavhumlik: Mavsumni asosiy tarkibda boshlab, so‘nggi o‘yinlarda zaxirada qolayotgan o‘zbek himoyachisi klubning moliyaviy jazolari fonida jamoani tark etish ehtimoliga ega;

  • Yevropa grandlari orasida jiddiy raqobat: Husanovga «Chelsi»dan tashqari Premer-liganing «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» kabi klublari ham jiddiy qiziqmoqda.

Abduqodir Husanov va «Chelsi» mudofaa chizig‘i muammolari tasnifi

Futbolchining «Siti»dagi holati, ko‘rsatkichlari va London klubidagi ehtimoliy roli tahlili:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

Abduqodir Husanov («Manchester Siti»)

«Chelsi» mudofaasi va Xabi Alonso holati

Futbolchi yoshi va ampluasi

22 yosh, zamonaviy markaziy/o‘ng himoyachi

Himoyada ishonchsizlik va yoshlar muvozanati buzilgan

Joriy mavsumdagi faollik

Dastlabki 3 o‘yinda startda, so‘ng zaxirada qoldi

5 o‘yinda 12 ta gol o‘tkazib, APL antirekordini o‘rnatdi

Asosiy statistik ustunligi

Har bir bahsda 2,7 ta to‘p tortib olish (klub yetakchisi)

Yakkakurashlarda yutqazish va agressiya yetishmasligi

Taktik moslashuvchanlik

3 talik va 4 talik himoya markazida bekamu ko‘st o‘ynaydi

Xabi Alonso 3 himoyachilik sxemada o‘ng tomonga mo‘ljallagan

Tarkibdagi o‘zgarishlar

«Siti»ning jazolanish xavfi ortidan ketish imkoniyati

Fofana yoki Achimpong bilan qishda xayrlashish rejasi

Qiziqish bildirayotganlar

«Chelsi», «Aston Villa», «Everton», «Bornmut»

Yanvar transfer oynasida asosiy kuchlarni sarflashga tayyor

Taktik va transfer bozori ekspertizasi: Nega Husanov Xabi Alonsoga suv va havodek zarur?

Angliya futboli ekspertlarining xulosalari:

  • «Agressiya va murosasizlik yetishmovchiligi»: Maksans Lakrua, Levi Kolvill va Uesli Fofana kabi himoyachilar to‘p bilan yaxshi muomala qilgani bilan, ularda yakkama-yakka to‘qnashuvlarda qattiqqo‘llik yetishmayapti; Husanov esa to‘pni raqibdan «yirtqichlarcha» tortib olish, havodagi kurashlarda yutish imkonini bermaydigan haqiqiy «qalqon» hisoblanadi;

  • Xabi Alonsoning klassik 3-4-2-1 tizimi: Murabbiy «Bayer»dagi chempionlik mavsumida uchta jismonan baquvvat va tezkor himoyachilardan foydalangan; Husanovning o‘ng markaziy himoyadagi harakatlari qanot vingerlariga erkin oldinga chiqish imkonini beradi va qarshi hujumlardagi xavfni minimallashtiradi;

  • «Man Siti» inqirozi — «Chelsi»ning oltin imkoniyati: Agar «Manchester Siti» moliyaviy qoidabuzarliklar uchun ochkolardan mahrum etilsa yoki turnirlardan chetlatilsa, futbolchilar klubdan ommaviy ketishni boshlaydi; «Chelsi»ning hozirdan Husanov bilan bog‘lanishi — raqobatchilar (xususan «Aston Villa»)dan oldinroq harakat qilib, Yevropadagi eng istiqbolli himoyachini ilib ketish bo‘yicha strategik qadamdir.

Sizningcha, Abduqodir Husanov «Manchester Siti»da qolib asosiy tarkib uchun kurashgani ma’qulmi yoki Xabi Alonso boshchiligidagi «Chelsi»ga o‘tib, London klubining bosh himoyachisiga aylanganimi? Agar tanlov uning ixtiyorida bo‘lsa, o‘zbek legioneri uchun APLdagi qaysi jamoa eng mukammal mos keladi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli faxri bo‘lgan Abduqodir Husanovning transfer sagasi bo‘yicha ushbu eksklyuziv tahlilni barcha ixlosmandlar bilan baham ko‘ring!

Abdukodir HusanovChelsiManchester SitiXabi Alonso
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldi26 sentabr 16:01„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi25 sentabr 21:43«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi22 sentabr 00:56Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiAbduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi19 sentabr 11:11Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!18 sentabr 14:05«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?18 sentabr 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi