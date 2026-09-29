“Manchester Siti” rasmiy bayonot berdi: Komissiya qaroridan hayratdamiz, apellyatsiya beramiz

·0·Sport
“Manchester Siti” rasmiy bayonot berdi: Komissiya qaroridan hayratdamiz, apellyatsiya beramiz
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» futbol klubi Angliya Premer-ligasi komissiyasining moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha qaroridan chuqur hayratda ekanini va uni keskin rad etishini ma’lum qildi.
  • Klub o‘ziga qo‘yilgan barcha ayblovlar bo‘yicha o‘zini mutlaq aybsiz deb biladi va bu borada rad etib bo‘lmas dalillar bazasiga ega ekanligini ta’kidladi.

Angliya Premer-ligasi komissiyasining moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha chiqargan xulosasidan so‘ng «Manchester Siti» futbol klubi rasmiy bayonot bilan chiqib, qarorga keskin qarshi ekanini ma’lum qildi. Ingliz grandi rahbariyati e’lon qilingan xulosalardan nafaqat hafsalasi pir bo‘lganini, balki chiqarilgan hukmdan chuqur hayratda qolganini ochiq bildirdi.

Klub o‘ziga qo‘yilgan barcha ayblovlarni qat’iyan rad etib, o‘z haqligini tasdiqlovchi inkor etib bo‘lmas keng qamrovli dalillar bazasiga ega ekanini va barcha huquqiy instansiyalarda o‘z pozitsiyasini oxirigacha himoya qilishini ta’kidladi. Bayonotda qayd etilishicha, komissiya xulosasi qonun, prinsip va faktlar bo‘yicha jiddiy hamda qo‘pol xatoliklarga to‘la bo‘lib, mutlaqo asossizdir. Shu sababli «shaharliklar» qonuniy apellyatsiya huquqidan to‘liq foydalanadi.

«Hayrat, xatoliklar to‘plami va inkor etib bo‘lmas dalillar»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi

«Manchester Siti» klubining rasmiy munosabati bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • «Hafsalamiz pir bo‘ldi va hayratdamiz»: Klub APL komissiyasi e’lon qilgan xulosadan chuqur afsusda va hayratda ekanini bildirdi;

  • «Ayblovlarda aybsizmiz va dalillarimiz bor»: «Shaharliklar» o‘z pozitsiyasini tasdiqlovchi rad etib bo‘lmas dalillar bazasi mavjudligini va aybsizligini e’lon qildi;

  • Xulosada qonuniy va mazmuniy xatolar aniqlandi: Klub komissiya qarori qonun, prinsip va faktlar nuqtayi nazaridan ko‘plab jiddiy xatoliklardan iborat ekanini qayd etdi;

  • Rasmiy apellyatsiya beriladi: «Manchester Siti» o‘z huquqlarini himoya qilish uchun barcha yuqori yuridik va tartibga soluvchi instansiyalarga shikoyat qiladi;

  • 8 yillik hamkorlik va sukunat rejimi: Klub 8 yil davomida APL talablariga rioya qilganini bildirib, sud jarayonlari tugagunga qadar ortiqcha izoh berilmasligini ma’lum qildi.

«Manchester Siti»ning APL komissiyasi xulosasiga qarshi yuridik pozitsiyasi tasnifi

Klub bayonotidagi asosiy argumentlar, qo‘yilgan talablar va kelgusi harakatlar jadvali:

Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar

Klubning rasmiy pozitsiyasi va bayonoti

Ishning kelgusi istiqboli va huquqiy ahamiyati

Komissiya qaroriga birlamchi baho

Hafsala pir bo‘lishi, kutilmaganlik va chuqur hayrat

APL rahbariyati bilan murosasiz sudlashuv bosqichiga kirish

Ayblovlarga bo‘lgan munosabat

Klub barcha ayblovlar bo‘yicha o‘zini mutlaq aybsiz deb biladi

O‘z reputatsiyasi va moliyaviy siyosatini to‘liq oqlashga urinish

Huquqiy baza va dalillar

Qo‘lda rad etib bo‘lmaydigan rasmiy hujjatlar to‘plami bor

Sud jarayonida mustaqil dalillarni ochiqlash majburiyati

Xulosadagi asosiy kamchiliklar

Qonun normalari, tamoyillar va faktlardagi jiddiy xatolar

Apellyatsiya instansiyasida qarorni bekor qilishga erishish dastagi

Keyingi amaliy qadam

Barcha yuridik instansiyalarga rasmiy apellyatsiya kiritish

Jazo kuchga kirishini kechiktirish va uzoq davom etuvchi sud jarayoni

APL bilan 8 yillik munosabat

«Xolis va mustaqil regulyator» ishonchi bilan qoidalarga amal qilindi

Liga boshqaruvining xolisligiga bildirilgan diplomatik shubha

Sport va yurisprudensiya ekspertizasi: «Siti»ning apellyatsiyasi jazoni bekor qila oladimi?

Sport huquqshunoslari, futbol insayderlari va moliya tahlilchilarining xulosalari:

  • «Vaqtdan yutish va bosimni qaytarish strategiyasi»: Klubning «inkor etib bo‘lmas dalillar» to‘g‘risidagi bayonoti shunchaki himoya emas, balki APL komissiyasiga qarshi ochiq urush e’lon qilishdir; apellyatsiya berilishi har qanday sanksiya (ochkolarni olib tashlash yoki jarimalar) ijrosini yana kamida bir necha oyga, ehtimol keyingi mavsumgacha to‘xtatib turadi;

  • «UYEFA pretsedentining takrorlanishi»: Eslatib o‘tamiz, ilgari UYEFA ham «Manchester Siti»ni Chempionlar ligasidan ikki yilga chetlatgan, ammo klub Lozannadagi Sport arbitraj sudi (CAS) orqali ushbu qarorni deyarli butunlay bekor qildirgan edi; ammo APL ichki qoidalari CAS yurisdiksiyasiga tushmaydi va mustaqil apellyatsiya hay’ati orqali ko‘riladi, bu esa kurashni yanada murakkablashtiradi;

  • 8 yillik tekshiruv va liga obro‘si: Premer-liga uchun ham ortga yo‘l yo‘q; agar komissiya xulosasi apellyatsiyada bekor qilinsa, bu APL regulyator tizimi uchun ulkan sharmandalikka aylanadi; agar tasdiqlansa, «shaharliklar» og‘ir sanksiyalar qurboni bo‘ladi — har ikki holatda ham ingliz futboli tarixidagi eng katta sud jangi endi boshlanmoqda.

Sizningcha, «Manchester Siti» apellyatsiya orqali o‘z aybsizligini isbotlab, jazodan qutulib qola oladimi yoki bu gal Premer-liga komissiyasi o‘z so‘zida qat’iy turib grand klubni jazolaydimi? Mazkur mojaro Enso Mareska jamoasining joriy mavsumdagi ruhiyati va chempionlik poygasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu taqdiriy bayonot tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Manchester SitiAngliya Premer-ligasiAPL komissiyasiUYEFA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!Kecha 08:42“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!Kecha 08:23Kamyob hodisa: Erling Xoland birdaniga 4 ta Ginness rekordini o‘rnatdi!Kamyob hodisa: Erling Xoland birdaniga 4 ta Ginness rekordini o‘rnatdi!14 avgust 09:35FIFA Abduqodir Husanovning tarixiy yutuqlarini alohida e’tirof etdi...FIFA Abduqodir Husanovning tarixiy yutuqlarini alohida e’tirof etdi...3 iyun 20:55“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?Bugun 20:57Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiBugun 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi