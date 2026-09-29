“Manchester Siti” rasmiy bayonot berdi: Komissiya qaroridan hayratdamiz, apellyatsiya beramiz
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» futbol klubi Angliya Premer-ligasi komissiyasining moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha qaroridan chuqur hayratda ekanini va uni keskin rad etishini ma’lum qildi.
- Klub o‘ziga qo‘yilgan barcha ayblovlar bo‘yicha o‘zini mutlaq aybsiz deb biladi va bu borada rad etib bo‘lmas dalillar bazasiga ega ekanligini ta’kidladi.
Angliya Premer-ligasi komissiyasining moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha chiqargan xulosasidan so‘ng «Manchester Siti» futbol klubi rasmiy bayonot bilan chiqib, qarorga keskin qarshi ekanini ma’lum qildi. Ingliz grandi rahbariyati e’lon qilingan xulosalardan nafaqat hafsalasi pir bo‘lganini, balki chiqarilgan hukmdan chuqur hayratda qolganini ochiq bildirdi.
Klub o‘ziga qo‘yilgan barcha ayblovlarni qat’iyan rad etib, o‘z haqligini tasdiqlovchi inkor etib bo‘lmas keng qamrovli dalillar bazasiga ega ekanini va barcha huquqiy instansiyalarda o‘z pozitsiyasini oxirigacha himoya qilishini ta’kidladi. Bayonotda qayd etilishicha, komissiya xulosasi qonun, prinsip va faktlar bo‘yicha jiddiy hamda qo‘pol xatoliklarga to‘la bo‘lib, mutlaqo asossizdir. Shu sababli «shaharliklar» qonuniy apellyatsiya huquqidan to‘liq foydalanadi.
«Hayrat, xatoliklar to‘plami va inkor etib bo‘lmas dalillar»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi
«Manchester Siti» klubining rasmiy munosabati bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
«Hafsalamiz pir bo‘ldi va hayratdamiz»: Klub APL komissiyasi e’lon qilgan xulosadan chuqur afsusda va hayratda ekanini bildirdi;
«Ayblovlarda aybsizmiz va dalillarimiz bor»: «Shaharliklar» o‘z pozitsiyasini tasdiqlovchi rad etib bo‘lmas dalillar bazasi mavjudligini va aybsizligini e’lon qildi;
Xulosada qonuniy va mazmuniy xatolar aniqlandi: Klub komissiya qarori qonun, prinsip va faktlar nuqtayi nazaridan ko‘plab jiddiy xatoliklardan iborat ekanini qayd etdi;
Rasmiy apellyatsiya beriladi: «Manchester Siti» o‘z huquqlarini himoya qilish uchun barcha yuqori yuridik va tartibga soluvchi instansiyalarga shikoyat qiladi;
8 yillik hamkorlik va sukunat rejimi: Klub 8 yil davomida APL talablariga rioya qilganini bildirib, sud jarayonlari tugagunga qadar ortiqcha izoh berilmasligini ma’lum qildi.
«Manchester Siti»ning APL komissiyasi xulosasiga qarshi yuridik pozitsiyasi tasnifi
Klub bayonotidagi asosiy argumentlar, qo‘yilgan talablar va kelgusi harakatlar jadvali:
Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar
Klubning rasmiy pozitsiyasi va bayonoti
Ishning kelgusi istiqboli va huquqiy ahamiyati
Komissiya qaroriga birlamchi baho
Hafsala pir bo‘lishi, kutilmaganlik va chuqur hayrat
APL rahbariyati bilan murosasiz sudlashuv bosqichiga kirish
Ayblovlarga bo‘lgan munosabat
Klub barcha ayblovlar bo‘yicha o‘zini mutlaq aybsiz deb biladi
O‘z reputatsiyasi va moliyaviy siyosatini to‘liq oqlashga urinish
Huquqiy baza va dalillar
Qo‘lda rad etib bo‘lmaydigan rasmiy hujjatlar to‘plami bor
Sud jarayonida mustaqil dalillarni ochiqlash majburiyati
Xulosadagi asosiy kamchiliklar
Qonun normalari, tamoyillar va faktlardagi jiddiy xatolar
Apellyatsiya instansiyasida qarorni bekor qilishga erishish dastagi
Keyingi amaliy qadam
Barcha yuridik instansiyalarga rasmiy apellyatsiya kiritish
Jazo kuchga kirishini kechiktirish va uzoq davom etuvchi sud jarayoni
APL bilan 8 yillik munosabat
«Xolis va mustaqil regulyator» ishonchi bilan qoidalarga amal qilindi
Liga boshqaruvining xolisligiga bildirilgan diplomatik shubha
Sport va yurisprudensiya ekspertizasi: «Siti»ning apellyatsiyasi jazoni bekor qila oladimi?
Sport huquqshunoslari, futbol insayderlari va moliya tahlilchilarining xulosalari:
«Vaqtdan yutish va bosimni qaytarish strategiyasi»: Klubning «inkor etib bo‘lmas dalillar» to‘g‘risidagi bayonoti shunchaki himoya emas, balki APL komissiyasiga qarshi ochiq urush e’lon qilishdir; apellyatsiya berilishi har qanday sanksiya (ochkolarni olib tashlash yoki jarimalar) ijrosini yana kamida bir necha oyga, ehtimol keyingi mavsumgacha to‘xtatib turadi;
«UYEFA pretsedentining takrorlanishi»: Eslatib o‘tamiz, ilgari UYEFA ham «Manchester Siti»ni Chempionlar ligasidan ikki yilga chetlatgan, ammo klub Lozannadagi Sport arbitraj sudi (CAS) orqali ushbu qarorni deyarli butunlay bekor qildirgan edi; ammo APL ichki qoidalari CAS yurisdiksiyasiga tushmaydi va mustaqil apellyatsiya hay’ati orqali ko‘riladi, bu esa kurashni yanada murakkablashtiradi;
8 yillik tekshiruv va liga obro‘si: Premer-liga uchun ham ortga yo‘l yo‘q; agar komissiya xulosasi apellyatsiyada bekor qilinsa, bu APL regulyator tizimi uchun ulkan sharmandalikka aylanadi; agar tasdiqlansa, «shaharliklar» og‘ir sanksiyalar qurboni bo‘ladi — har ikki holatda ham ingliz futboli tarixidagi eng katta sud jangi endi boshlanmoqda.
Sizningcha, «Manchester Siti» apellyatsiya orqali o‘z aybsizligini isbotlab, jazodan qutulib qola oladimi yoki bu gal Premer-liga komissiyasi o‘z so‘zida qat’iy turib grand klubni jazolaydimi? Mazkur mojaro Enso Mareska jamoasining joriy mavsumdagi ruhiyati va chempionlik poygasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu taqdiriy bayonot tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…