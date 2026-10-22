Lex Poznan — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Lex Poznan — Sanderlend uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lex Poznan boshlang‘ich tarkibi: 1. Lis M., 2. Pereyra J., 72. Skshipchak M., 59. Yegbe T., 15. Gurgul M., 43. Kozubal A., 22. Muravski R., 10. Valemark P., 21. Rodriges P., 11. Xakans D., 9. Ishak M. (kapitan).
Lex Poznan zaxiradagilari: 7. Agnero I., 55. Bartchak P., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 24. Yagello F., 90. Yanishka H., 31. Obremski V., 77. Palma L., 33. Pruxnevski M., 56. Shimchak V.
Lex Poznan bosh murabbiyi: Frederiksen N.
Sanderlend boshlang‘ich tarkibi: 22. Rufs R., 20. Mukiyele N., 4. Danso K., 13. O'Niyen L., 6. Metali D., 34. Jaka G. (kapitan), 29. Axoka J., 39. Fofana M., 19. Diarra X., 10. Angulo N., 57. Tuterov T.
Sanderlend zaxiradagilari: 15. Alderete O., 32. Xyum T., 48. Jons J., 28. Le Fe E., 17. Mandava R., 21. Mur S., 77. Proktor T., 11. Rigg K., 27. Sadiki N., 47. Semyuel-Ogunsuyi T., 49. Skott F., 40. Uittaker Dj.
Sanderlend bosh murabbiyi: Le Bris R.
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