Lex Poznan — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Lex Poznan — Bayer Leverkuzen uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lex Poznan boshlang‘ich tarkibi: 1. Lis M., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 15. Gurgul M., 9. Ishak M. (kapitan), 43. Kozubal A., 27. Monka V., 77. Palma L., 2. Pereyra J., 72. Skshipchak M., 10. Valemark P.
Lex Poznan zaxiradagilari: 7. Agnero I., 55. Bartchak P., 53. Delikat K., 11. Xakans D., 24. Yagello F., 33. Pruxnevski M., 21. Rodriges P., 56. Shimchak V., 59. Yegbe T.
Lex Poznan bosh murabbiyi: Frederiksen N.
Bayer Leverkuzen boshlang‘ich tarkibi: 1. Flekken M., 5. Bade L., 6. Fernandes E., 24. Garsiya A., 3. Guterres M., 17. Lukas, 30. Maza I., 12. Tapsoba E. (kapitan), 23. Tella N., 11. Tere M., 10. Tillman M.
Bayer Leverkuzen zaxiradagilari: 8. Andrix R., 28. Blasvix Ya., 19. Diabi M., 36. Lomb N., 2. Medina F., 9. Moreyra A., 4. Kuansa Dj., 14. Shik P.
Bayer Leverkuzen bosh murabbiyi: Martines K.
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