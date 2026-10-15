Lex Poznan — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matn

·45·Sport
Lex Poznan — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi Lex PoznanBayer Leverkuzen uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Lex Poznan boshlang‘ich tarkibi: 1. Lis M., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 15. Gurgul M., 9. Ishak M. (kapitan), 43. Kozubal A., 27. Monka V., 77. Palma L., 2. Pereyra J., 72. Skshipchak M., 10. Valemark P.

Lex Poznan zaxiradagilari: 7. Agnero I., 55. Bartchak P., 53. Delikat K., 11. Xakans D., 24. Yagello F., 33. Pruxnevski M., 21. Rodriges P., 56. Shimchak V., 59. Yegbe T.

Lex Poznan bosh murabbiyi: Frederiksen N.

Bayer Leverkuzen boshlang‘ich tarkibi: 1. Flekken M., 5. Bade L., 6. Fernandes E., 24. Garsiya A., 3. Guterres M., 17. Lukas, 30. Maza I., 12. Tapsoba E. (kapitan), 23. Tella N., 11. Tere M., 10. Tillman M.

Bayer Leverkuzen zaxiradagilari: 8. Andrix R., 28. Blasvix Ya., 19. Diabi M., 36. Lomb N., 2. Medina F., 9. Moreyra A., 4. Kuansa Dj., 14. Shik P.

Bayer Leverkuzen bosh murabbiyi: Martines K.

Jonli reportaj JONLI
27VAR
O‘yinda tanaffus yuzaga keldi va bosh hakam Milosh Milanovich qulog‘iga signal olgan ko‘rinadi, u Bayer Leverkuzen tomonidan ilgari surilgan penalti holatini VAR orqali tekshirishini bildirdi. Bu juda qiziq bo‘lishi mumkin!
23
Jarima maydonchasi markaziga to‘p uzatildi va Malik Tillman (Bayer Leverkuzen) o‘zi uchun bo‘sh hudud yaratdi, ammo uning bosh bilan yo‘llagan zarbasi darvoza to‘sinidan sal yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lex Poznan darvozasidan zarba bilan o‘yinni boshlaydi.
23
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) raqibidan to‘pni tortib olish uchun qo‘pollik ishlatdi. Milosh Milanovich vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
18🔁
Martin Tere (Bayer Leverkuzen) jarohati sababli maydonni tark etmoqda. Karles Martines Patrik Shikka imkoniyat bermoqda.
18
Luis Palma (Lex Poznan) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, yaqinroqdagi sherigiga qisqa pas bilan o‘ynadi.
16
Martin Tere (Bayer Leverkuzen) og‘riqli imo-ishoralari bilan tibbiy yordam so‘ramoqda. Uning jarohati qanchalik jiddiy ekanligi hozircha noma’lum.
15🔁
Nils Frederiksen majburiy o‘zgarish qilishga majbur bo‘ldi, chunki Voysex Monka jarohat oldi va uning o‘rniga Terri Yegbe (Lex Poznan) maydonga tushdi.
14
Himoyachi jarima maydonchasi ichida Martin Tere (Bayer Leverkuzen) tomonidan yo‘llangan zarbani jasorat bilan to‘sib qoldi.
12
Voysex Monka (Lex Poznan) tibbiy yordamga muhtoj, shu sababli hakam o‘yinni to‘xtatdi va shifokorlarni maydonga chaqirdi.
11
Mikael Ishak (Lex Poznan) asablarini jilovlay olmadi va jarima maydoni ichidan to‘pni darvoza to‘sini ustidan tepib yuborib, gol urish uchun qulay imkoniyatni boy berdi.
8
Aleysh Garsiya burchak zarbasini amalga oshirdi va Edmond Tapsobani (Bayer Leverkuzen) bo‘sh zonada topdi, u faqat darvozabon bilan yakkama-yakka qolgandi, ammo qandaydir tarzda yaqin masofadan yo‘llagan zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab ketdi. U gol urishi shart edi! To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lex Poznan darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
8
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) to‘pni burchak bayroqchasi tomon olib bordi va uni jarima maydonchasi ichiga uzatdi.
6
Natan Tella (Bayer Leverkuzen) o‘rta masofadan zarba berdi, ammo u noaniq chiqdi va to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lex Poznan darvozadan zarba ijro etadi.
6
Natan Tella (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida bo‘sh qoldi. Biroq uning zarbasi omadsiz chiqdi, to‘p darvozaning qoq markaziga qarab uchdi va Mateush Lis uni qiyinchiliksiz egallab oldi.
5
Ibrohim Maza (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo himoyachilar uni qaytarishdi.
2
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘pni o‘z jamoadoshlaridan birortasiga yetkazib bera olmadi.
1
Birinchi bo‘lim boshlandi.
21:45
O‘yinni Bayer Leverkuzen boshlab beradi.
21:45
Milosh Milanovich bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilib, xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
21:45
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va siz ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishishingiz mumkin.
21:45
Bugungi bahsning matnli sharhiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni matn shaklida kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi dam oling.
Lex PoznanBayer LeverkuzenYevropa ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempion tarkibi ham to‘liq emas: Kioun uchta bo‘shliqni aytdi...Chempion tarkibi ham to‘liq emas: Kioun uchta bo‘shliqni aytdi...25 iyul 17:00Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...10 iyun 15:10Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36Torrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnTorrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnBugun 20:37Sele — Omoniya: tarkiblar va jonli matnSele — Omoniya: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya