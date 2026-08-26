Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?

·20·Sport
Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?

Polshaning Poznan shahrida suv sporti muxlislari intiqlik bilan kutgan yirik sport forumi — baydarka va kanoeda eshkak eshish bo‘yicha Jahon chempionatiga rasman start berildi. Sayyoramizning eng kuchli va nomdor eshkak eshuvchilarini bir maydonga jamlagan dunyo birinchiligida O‘zbekiston milliy terma jamoasi ham kengaytirilgan tarkibda medallar uchun bahsga kirishdi.

O‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasi (MOQ) ma’lum qilishicha, 26 avgustdan boshlab qit’alarning eng sara sportchilari Poznan suv havzalarida chempionlik va jahon reytingi ochkolari uchun kurash olib boradi.

30 avgustgacha davom etadigan global bahs

Musobaqa joriy yilning 30 avgustiga qadar davom etadi. To‘rt kunlik murosasiz bellashuvlarda O‘zbekiston sharafini ham tajribali sportchilar, ham yosh iqtidorlar himoya qilishi rejalashtirilgan:

  • Yuqori raqobat: Dunyoning yetakchi sport mamlakatlari qatorida o‘zbekistonlik eshkak eshuvchilar ham sprint va masofaviy bahslarda shohsupaga ko‘tarilishni maqsad qilgan;

  • Yetakchilar harakatda: Terma jamoa safida xalqaro musobaqalar, Osiyo va jahon chempionatlari sovrindorlari asosiy startlarga tayyor holatga keltirilgan.

Poznan–2026: O‘zbekiston terma jamoasining to‘liq tarkibi

Jahon chempionati dasturi doirasida kanoe va baydarka yo‘nalishlarida quyidagi sportchilarimiz startga chiqadi:

Kanoe (erkaklar va ayollar):

  • Shahriyor Mahkamov

  • Ziyodbek Yo‘ldoshaliyev

  • Aleksandr Zarubin

  • Samandar Haydarov

  • Ozodjon Amriddinov

  • Shahrizoda Mavlonova

  • Yekaterina Shubina

  • Milana Dushev-Yanich

  • Arina Tanatmisheva

Baydarka (erkaklar va ayollar):

  • Artur Guliyev

  • Vladlen Denisov

  • Diyorbek Mamatqulov

  • Mirjalol Komilov

  • Shohsanam Sherzodova

  • Nilufar Zokirova

Ushbu tarkib Poznan suv yo‘laklarida yakkalik hamda juftlik va to‘rtlik ekipajlari tarkibida yuqori natijalar uchun asosiy da’vogarlar qatorida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Bugun, 15:30Bibisora Asaubayeva rapid turnirida g‘olib bo‘ldiBibisora Asaubayeva rapid turnirida g‘olib bo‘ldiBugun, 14:24Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning YECHLdagi tarixiy g‘alabasidan so‘ng nimalar dedi?Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning YECHLdagi tarixiy g‘alabasidan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 12:31Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!Bugun, 11:46529 polvon: O‘zbekiston dzyudochilari yangi ustoz bilan Lozannani zabt eta oladimi?529 polvon: O‘zbekiston dzyudochilari yangi ustoz bilan Lozannani zabt eta oladimi?Bugun, 11:420:2 dan so‘ng telbavor kambek: «An Nasr» qanday g‘alaba qozondi? (video)0:2 dan so‘ng telbavor kambek: «An Nasr» qanday g‘alaba qozondi? (video)Bugun, 11:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi