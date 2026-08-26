Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?
Polshaning Poznan shahrida suv sporti muxlislari intiqlik bilan kutgan yirik sport forumi — baydarka va kanoeda eshkak eshish bo‘yicha Jahon chempionatiga rasman start berildi. Sayyoramizning eng kuchli va nomdor eshkak eshuvchilarini bir maydonga jamlagan dunyo birinchiligida O‘zbekiston milliy terma jamoasi ham kengaytirilgan tarkibda medallar uchun bahsga kirishdi.
O‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasi (MOQ) ma’lum qilishicha, 26 avgustdan boshlab qit’alarning eng sara sportchilari Poznan suv havzalarida chempionlik va jahon reytingi ochkolari uchun kurash olib boradi.
30 avgustgacha davom etadigan global bahs
Musobaqa joriy yilning 30 avgustiga qadar davom etadi. To‘rt kunlik murosasiz bellashuvlarda O‘zbekiston sharafini ham tajribali sportchilar, ham yosh iqtidorlar himoya qilishi rejalashtirilgan:
Yuqori raqobat: Dunyoning yetakchi sport mamlakatlari qatorida o‘zbekistonlik eshkak eshuvchilar ham sprint va masofaviy bahslarda shohsupaga ko‘tarilishni maqsad qilgan;
Yetakchilar harakatda: Terma jamoa safida xalqaro musobaqalar, Osiyo va jahon chempionatlari sovrindorlari asosiy startlarga tayyor holatga keltirilgan.
Poznan–2026: O‘zbekiston terma jamoasining to‘liq tarkibi
Jahon chempionati dasturi doirasida kanoe va baydarka yo‘nalishlarida quyidagi sportchilarimiz startga chiqadi:
Kanoe (erkaklar va ayollar):
Shahriyor Mahkamov
Ziyodbek Yo‘ldoshaliyev
Aleksandr Zarubin
Samandar Haydarov
Ozodjon Amriddinov
Shahrizoda Mavlonova
Yekaterina Shubina
Milana Dushev-Yanich
Arina Tanatmisheva
Baydarka (erkaklar va ayollar):
Artur Guliyev
Vladlen Denisov
Diyorbek Mamatqulov
Mirjalol Komilov
Shohsanam Sherzodova
Nilufar Zokirova
Ushbu tarkib Poznan suv yo‘laklarida yakkalik hamda juftlik va to‘rtlik ekipajlari tarkibida yuqori natijalar uchun asosiy da’vogarlar qatorida baholanmoqda.
…