Sanderlend — Lids: tarkiblar va jonli matn

46⏱
Ikkinchi bo‘lim boshlanishi uchun barchasi tayyor.
45+2⏱
Hakam birinchi bo‘lim tugaganini bildiruvchi hushtagini chaldi va futbolchilar o‘z kiyinish xonalariga yo‘l olishmoqda.
45
Asosiy vaqtga 1 daqiqa qo‘shib berildi.
43
Dominik Kalvert-Lyuin (Lids) darvoza tomon olg‘a intilmoqda, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi.
41
Brayan Brobbi (Sanderlend) tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlikni Styuart Attuell payqab qoldi va ikkilanmasdan hushtak chaldi.
40
Sanderlend tomonidan o‘rta masofadan amalga oshirilgan jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
39🟨
Reynildo Mandava (Sanderlend) qo‘pol o‘yin ko‘rsatdi va sariq kartochka oldi. Hakamda hech qanday shubha bo‘lmadi. Sanderlendda o‘rta masofadan jarima zarbasini amalga oshirish imkoniyati bor.
38
Gabriel Gudmundsson (Lids) raqibiga qarshi juda keskin kurashga kirishdi va hakam fol qayd etib, hushtagini chaldi.
36
6:2 – bu ikkala jamoa tomonidan amalga oshirilgan zarbalarning umumiy soni.
34
Nilson Angulo (Sanderlend) qo‘pol qoidabuzarlikka yo‘l qo‘ydi. Styuart Atvell o‘yinni to‘xtatdi va qaror qabul qilmoqda.
32
Sanderlend bir yoki ikki teginishda to‘pni uzatish orqali o‘yin sur’atini pasaytirmoqda. Raqib futbolchilariga hozir juda qiyin bo‘lmoqda, to‘psiz yugurish ular uchun jismonan juda og‘ir kechmoqda.
30
Himoya devori mustahkam turdi va Enso Le Fe (Sanderlend) tomonidan jarima maydonchasi chizig‘i yaqinidan kuchli zarba bilan yo‘llangan to‘pni osonlikcha qaytardi.
29🟨
Styuart Atvell Itan Ampaduga (Lids) qo‘polligi uchun sariq kartochka ko‘rsatdi. Sanderlendga maydonning yon tomonidan jarima zarbasi belgilandi va bu nuqtadan jarima maydonchasiga to‘p uzatilishi kutilmoqda.
26
Brayan Brobbi (Sanderlend) ajoyib yurish qildi. U darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib bordi, zarba berishga hozirlandi, ammo darvozabon jasurlik bilan to‘pni egallab olish uchun oldinga tashlandi.
22
Sanderlend tomonidan o‘rta masofadan amalga oshirilgan jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
21
Styuart Attuell hushtagini chaldi va Ao Tanaka (Lids) raqibini yiqitgani uchun qoidabuzarlikni qayd etdi. Sanderlend jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi, ammo vaziyat darvozaga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berish uchun qulay emas.
20
Gabriel Gudmundsson (Lids) maydon chetidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo uning uzatmasi to‘sib qolindi.
19✚
Nordi Mukiyele (Sanderlend) og‘riqli imo-ishoralari bilan tibbiy yordam so‘ramoqda. Uning jarohati qay darajada ekanligi hozircha noma’lum.
17
Sanderlend o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pni nazorat qilishmoqda. Ular hujumda yangi imkoniyatlar yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
15
Tarik Muharemovich (Lids) to‘pni egallab oldi va raqibini aldab o‘tdi, ammo uning yurishini hujumdagi qoidabuzarlikni payqagan hakam Styuart Attuell to‘xtatdi.
13
Nordi Mukiyele (Sanderlend) to‘pni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lids darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
11
Brayan Brobbi (Sanderlend) juda qulay vaziyatga chiqib ketishiga sal qoldi, ammo yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etdi.
9
Himoyachining ajoyib to‘sishi tufayli Lids tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
8
Sanderlend burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, Jeyms Trafford (Lids) sakrab to‘pni egallab oldi.
7
Brayan Brobbi (Sanderlend) himoyachining ta’qibidan qutulib, o‘rta masofadan darvozaning chap pastki burchagini nishonga oldi, ammo Jeyms Trafford o‘z o‘rnida bo‘lib, to‘pni osonlik bilan egallab oldi. Sanderlend burchak zarbasi ishlab oldi.
6
Lids o‘rta masofadan belgilangan jarima zarbasidan gol ura olmadi, chunki Robin Rufs (Sanderlend) baland sakrab, uzatmani to‘sib qoldi.
6
Noa Sadiki (Sanderlend) sirpanib to‘pni olib qo‘ymoqchi bo‘ldi, ammo hakam Styuart Atvell qoidabuzarlik qayd etdi. Lids jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi.
4
Jeyden Bogl (Lids) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni ilib oldi va xavfni osonlik bilan bartaraf etdi.
3
Jeyden Bogl (Lids) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning chap ustunidan ancha chetga zarba berdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Sanderlend darvozasidan zarba bilan o‘yin qayta boshlanadi.
1⏱
O‘yin endigina boshlandi.
21:30
O‘yinni Lids boshlab beradi.
21:30
Bugungi o‘yinni Styuart Attuell boshqarib boradi.
21:30
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida, o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:30
Bugungi bahsning daqiqama-daqiqa matnli sharhiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Maroqli hordiq tilaymiz.
Izohlar 0
…