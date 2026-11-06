Sanderlend — Din. Zagreb: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Sanderlend — Din. Zagreb uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O'yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sanderlend boshlang'ich tarkibi: 22. Rufs R., 12. Menye T., 4. Danso K., 15. Alderete O., 6. Metali D., 34. Jaka G. (kapitan), 29. Axoka J., 10. Angulo N., 11. Rigg K., 39. Fofana M., 18. Isidor U.
Sanderlend zaxiradagilari: 9. Brobbi B., 32. Xyum T., 48. Jons J., 28. Le Fe E., 17. Mandava R., 21. Mur S., 13. O'Nien L., 77. Proktor T., 27. Sadiki N., 7. Talbi K., 57. Tuterov T., 40. Uittaker Dj.
Sanderlend bosh murabbiyi: Le Bris R.
Din. Zagreb boshlang'ich tarkibi: 24. Kotarski D., 25. Valinchich M., 15. Galeshich N., 36. Dominges S., 3. Goda B., 21. Lisitsa M., 27. Mishich Y. (kapitan), 10. Stoykovich L., 80. Kachavenda L., 9. Belo D., 99. Orshich M.
Din. Zagreb zaxiradagilari: 23. Almena I., 44. Filipovich I., 11. Xodja A., 17. Ivanushets L., 35. Mikich N., 22. Peres Vinlof M., 14. Prevlyak S., 6. Radelich S., 7. Rodriges D., 41. Sunta S., 1. Zagorats D., 8. Zayts M.
Din. Zagreb bosh murabbiyi: Leko J.
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