Benfika — Lex Poznan: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Benfika — Lex Poznan uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Benfika boshlang‘ich tarkibi: 1. Trubin A., 44. Araujo T. (kapitan), 16. Manu Silva, 3. Chirkati A., 58. Banjaki D., 10. Sudakov G., 30. Echeverri K., 34. El-Karuani S., 27. Rafa Silva, 22. Duran Dj., 21. Shelderup A.
Benfika zaxiradagilari: 72. Anisio, 8. Aursnes F., 6. Ba A., 5. Barrenechea E., 26. Dal S., 33. Gabriel Indio, 13. Kaminski J., 11. Lukebakio D., 36. Palinya J., 14. Pavlidis V., 25. Prestianni Dj., 24. Soares S.
Benfika bosh murabbiyi: Silva M.
Lex Poznan boshlang‘ich tarkibi: 1. Lis M., 2. Pereyra J., 72. Skshipchak M., 59. Yegbe T., 15. Gurgul M., 22. Muravski R. (kapitan), 43. Kozubal A., 10. Valemark P., 21. Rodriges P., 11. Xakans D., 7. Agnero I.
Lex Poznan zaxiradagilari: 55. Bartchak P., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 20. Gumni R., 24. Yagello F., 90. Yanishka H., 31. Obremski V., 77. Palma L., 33. Pruxnevski M., 44. Sledzinski E., 56. Shimchak V.
Lex Poznan bosh murabbiyi: Frederiksen N.
Izohlar 0
…