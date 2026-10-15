Torrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Torrense — Sanderlend uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Torrense boshlang‘ich tarkibi: 1. Lukas Payes, 27. Abubakari M., 8. Alfaro A., 33. Markes J., 5. Moxamed D., 45. Mutombo J., 6. Udriri A., 11. Pozo M., 23. Vaskes J., 4. Volney, 19. Zoabi K.
Torrense zaxiradagilari: 31. Adril, 3. Alsedo J., 44. Berre S., 17. Dramme M., 53. Gerreyro R., 7. Jan D., 29. Kintero L., 22. Rey R., 86. Rijo G., 75. Silva M., 2. Stopira.
Torrense bosh murabbiyi: Tralyao L.
Sanderlend boshlang‘ich tarkibi: 22. Rufs R., 29. Axoka J., 15. Alderete O., 10. Angulo N., 39. Fofana M., 32. Xyum T., 6. Metali D., 13. O'Niyen L., 11. Rigg K., 27. Sadiki N., 57. Tuterov T.
Sanderlend zaxiradagilari: 9. Brobbi B., 4. Danso K., 19. Diarra X., 3. Jons J., 28. Le Fe E., 17. Mandava R., 21. Mur S., 20. Mukiyele N., . Proktor T., . Semyuel-Ogunsuyi T., . Uittaker Dj., 34. Jaka G.
Sanderlend bosh murabbiyi: Le Bris R.
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