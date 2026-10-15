Torrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn

·40·Sport
Torrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi TorrenseSanderlend uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Torrense boshlang‘ich tarkibi: 1. Lukas Payes, 27. Abubakari M., 8. Alfaro A., 33. Markes J., 5. Moxamed D., 45. Mutombo J., 6. Udriri A., 11. Pozo M., 23. Vaskes J., 4. Volney, 19. Zoabi K.

Torrense zaxiradagilari: 31. Adril, 3. Alsedo J., 44. Berre S., 17. Dramme M., 53. Gerreyro R., 7. Jan D., 29. Kintero L., 22. Rey R., 86. Rijo G., 75. Silva M., 2. Stopira.

Torrense bosh murabbiyi: Tralyao L.

Sanderlend boshlang‘ich tarkibi: 22. Rufs R., 29. Axoka J., 15. Alderete O., 10. Angulo N., 39. Fofana M., 32. Xyum T., 6. Metali D., 13. O'Niyen L., 11. Rigg K., 27. Sadiki N., 57. Tuterov T.

Sanderlend zaxiradagilari: 9. Brobbi B., 4. Danso K., 19. Diarra X., 3. Jons J., 28. Le Fe E., 17. Mandava R., 21. Mur S., 20. Mukiyele N., . Proktor T., . Semyuel-Ogunsuyi T., . Uittaker Dj., 34. Jaka G.

Sanderlend bosh murabbiyi: Le Bris R.

Jonli reportaj0-1 JONLI
27
Omar Alderete (Sanderlend) burchak zarbasidan so‘ng to‘pga yetib keldi, ammo uning bosh bilan yo‘llagan zarbasi to‘sib qolindi.
26
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi, burchak zarbasi. Sanderlend raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
25VAR
Sanderlend futbolchilarining quvonchi tezda barham topdi, chunki bosh hakam Enea Jordji VAR tekshiruvidan so‘ng qoidabuzarlik tufayli GOL YO‘Q deb ishora qildi.
25VAR
To‘xtang! Bosh hakam hozirgina Sanderlend tomonidan kiritilgan golni VAR yordamida tekshirib ko‘rish kerakligini bildirdi.
240-1
Gol! Timur Tuterov (Sanderlend) darvoza oldida qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi va boshi bilan darvozani ishg‘ol qildi.
23
Malik Fofana (Sanderlend) kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pni qaytarib qoldi.
22
Noa Sadiki (Sanderlend) oldinga juda erta yugurib ketdi va jamoadoshi unga to‘pni oshirmoqchi bo‘lganida o‘yindan tashqari holatda qolib ketdi.
19
Torrense burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
18
Jarima maydonchasiga uzatilgan xavfli to‘pni Malik Abubakari (Torrense) deyarli qabul qilib olayozdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etish uchun to‘pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Torrense burchak zarbasini amalga oshiradi.
18
Malik Abubakari (Torrense) o‘yindan tashqari holatda qoldi, ammo bu juda yaqin vaziyat edi.
17
Omar Alderete (Sanderlend) qo‘pollik ishlatdi va Enea Jorji hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
15
Joau Markesh (Torrense) yon hakam bayroqchasini ko‘targanidan so‘ng o‘yindan tashqari holatda qoldi.
13
Sanderlend ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabrli bo‘lishlari kerak.
10
Enea Jorji hushtagini chaldi. Jonatan Mutombo (Torrense) xavfli o‘yin sababli qoidabuzarlik sodir etdi.
8
Sanderlend burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
7
Sanderlend hozirgi vaqtda to‘pni nazorat qilmoqda va o‘yinchilar bir-birlariga aniq paslar uzatish orqali tashabbusni o‘z qo‘llarida ushlab turishibdi.
4
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan ajoyib to‘sish sababli Sanderlendning burchak zarbasidan hech qanday naf chiqmadi.
3
Noa Sadiki (Sanderlend) kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pni qaytarib qoldi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
21:50
O‘yinchilar nihoyat maydonga chiqib kelishdi! To‘pni o‘yinga Sanderlend kiritib beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni boshqarish Enea Jorji zimmasiga yuklatildi.
21:45
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar ma’lum bo‘ldi.
21:45
Bugungi bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni matnli ko‘rinishda kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi dam oling.
TorrenseSanderlendYevropa ligasi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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