Koventri — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Koventri — Sanderlend uchrashuvi 31 oktyabr, 20:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Koventri boshlang‘ich tarkibi: 19. Rashuort K., 14. Avoniyi T., 3. Dasilva Dj., 34. Gboxo I., 12. Mfuni S., 2. Pinnok E., 5. Rudoni Dj., 7. Sakamoto T., 29. Torp V., 27. van Eveyk M., 8. Yirenki K.
Koventri zaxiradagilari: 25. Bentli D., 49. Sherif S., 6. Grayms M., 38. Xamer G., 20. Kesler-Xeyden K., 22. Latiboder Dj., 10. Meyson-Klark E., 9. Simms E., 23. Tomas-Asante B.
Koventri bosh murabbiyi: Lempard F.
Sanderlend boshlang‘ich tarkibi: 22. Rufs R., 15. Alderete O., 10. Angulo N., 9. Brobbi B., 32. Xyum T., 28. Le Fe E., 17. Mandava R., 13. O'Niyen L., 11. Rigg K., 27. Sadiki N., 34. Jaka G. (kapitan).
Sanderlend zaxiradagilari: 29. Axoka J., 4. Danso K., 31. Ellborg M., 39. Fofana M., 18. Isidor U., 6. Metali D., 12. Mene T., 37. Ta Bi J., 7. Talbi K.
Sanderlend bosh murabbiyi: Le Bris R.
Izohlar 0
…