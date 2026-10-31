Koventri — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn

·39·Sport
Koventri — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi Koventri — Sanderlend uchrashuvi 31 oktyabr, 20:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Koventri boshlang‘ich tarkibi: 19. Rashuort K., 14. Avoniyi T., 3. Dasilva Dj., 34. Gboxo I., 12. Mfuni S., 2. Pinnok E., 5. Rudoni Dj., 7. Sakamoto T., 29. Torp V., 27. van Eveyk M., 8. Yirenki K.

Koventri zaxiradagilari: 25. Bentli D., 49. Sherif S., 6. Grayms M., 38. Xamer G., 20. Kesler-Xeyden K., 22. Latiboder Dj., 10. Meyson-Klark E., 9. Simms E., 23. Tomas-Asante B.

Koventri bosh murabbiyi: Lempard F.

Sanderlend boshlang‘ich tarkibi: 22. Rufs R., 15. Alderete O., 10. Angulo N., 9. Brobbi B., 32. Xyum T., 28. Le Fe E., 17. Mandava R., 13. O'Niyen L., 11. Rigg K., 27. Sadiki N., 34. Jaka G. (kapitan).

Sanderlend zaxiradagilari: 29. Axoka J., 4. Danso K., 31. Ellborg M., 39. Fofana M., 18. Isidor U., 6. Metali D., 12. Mene T., 37. Ta Bi J., 7. Talbi K.

Sanderlend bosh murabbiyi: Le Bris R.

Jonli reportaj1-0 JONLI
19
Jek Rudoni (Koventri) tomonidan uzatilgan to‘pni Robin Rufs to‘sib qoldi va hujum to‘xtatildi.
171-0
Gol! Tatsuxiro Sakamoto (Koventri) qaytgan to‘pni egallab oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan pastki chap burchakka aniq zarba yo‘lladi. Robin Rufs to‘pni darvozadan qaytara olmadi. Hisob 1:0.
16
Sanderlend burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
14
Kristofer Rigg (Sanderlend) to‘pni egallab oldi, jarima maydonchasi chizig‘igacha dribling qildi va darvoza markazi tomon ajoyib past zarba yo‘lladi, ammo Karl Rashuort yaxshi seyv bilan to‘pni qaytardi.
11
Koventri tomonidan o‘rta masofadan amalga oshirilgan jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
10
Noa Sadiki (Sanderlend) raqibiga nisbatan qo‘pol o‘ynagani uchun qoidani buzdi.
8
Nilson Angulo (Sanderlend) jarima maydonchasi ichiga oshirgan o‘ta kuchli uzatmasi sherigiga yetib bormadi.
7🟨
Viktor Torp (Koventri) qo‘polligi uchun sariq kartochka bilan jazolandi. U qarorga qo‘shilmayotgandek ko‘rinadi, ammo Saymon Xuper e’tirozlarga e’tibor qaratmadi.
5
Koventri tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatdan so‘ng, to‘p himoyachilardan biri tomonidan osonlik bilan egallab olindi.
3
Sanderlend futbolchilari bir-birlariga qisqa paslar bilan to‘pni uzatishmoqda.
1
Birinchi bo‘lim boshlandi.
20:01
O‘yinchilar nihoyat maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni Sanderlend boshlab beradi.
20:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u — Saymon Xuper.
20:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon ma’lum bo‘ldi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rib chiqishingiz mumkin.
20:00
Salom va bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
KoventriSanderlendAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marmushning debyut goli: «Tottenhem» o‘z maydonida «Koventri»ni mag‘lub etdiMarmushning debyut goli: «Tottenhem» o‘z maydonida «Koventri»ni mag‘lub etdi20 oktabr 06:48Tottenxem — Koventri: tarkiblar va jonli matnTottenxem — Koventri: tarkiblar va jonli matn19 oktabr 22:52Koventri — Nyukasl: tarkiblar va jonli matnKoventri — Nyukasl: tarkiblar va jonli matn12 oktabr 22:34Sanderlend — Lids: tarkiblar va jonli matnSanderlend — Lids: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:30Bornmut — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnBornmut — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 16:49«Arsenal» APLni ishonchli g‘alaba bilan boshladi: «Koventri» tor-mor etildi«Arsenal» APLni ishonchli g‘alaba bilan boshladi: «Koventri» tor-mor etildi22 avgust 07:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi