Torino — Monsa: tarkiblar va jonli matn

·41·Sport
Torino — Monsa: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi TorinoMonsa uchrashuvi 23 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Torino boshlang‘ich tarkibi: 20. Lukas Perri, 19. Adams K., 45. Belgali R., 77. Kachchamani A., 23. Koko S., 15. Komutsso P., 28. Fits-Djim K., 44. Ismayli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone Dj., 10. Vlashich N. (kapitan).

Torino zaxiradagilari: 7. Abuxlyal Z., 3. Biragi K., 21. Bragansa D., 22. Kazadei K., 5. Komert E., 66. Gineytis G., 17. Kulenovich S., 26. Maskardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 76. Sivero L., 91. Sapata D.

Torino bosh murabbiyi: Abate I.

Monsa boshlang‘ich tarkibi: 1. Tornkvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Karboni A., 2. Goglichidze S., 3. Lukkezi L., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson Dj., 9. Varela G.

Monsa bosh murabbiyi: Yurich I.

Jonli reportaj JONLI
14
Che Adams (Torino) Jovanni Simeonega uzatma berishga urindi, ammo uning harakati himoyachilardan biri tomonidan bartaraf etildi.
12
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Torino burchak zarbasini amalga oshiradi.
12
Adrian Ismayli (Torino) jarima maydonchasi atrofidan xavfli tarzda boshi bilan zarba berdi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi. Bu burchak zarbasi hisobni o‘zgartirmadi.
11
Rolando Mandragora (Torino) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo uning urinishi to‘sib qolindi. Torino burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
10
Alessio Kachchamani (Torino) to‘pni markazga uzatdi, ammo himoyachi hushyorlik ko‘rsatib, xavfni bartaraf etdi.
9
Matteo Marketti hushtagini chaldi, chunki Nikola Vlashich (Torino) hujum vaqtida qo‘pollik ishlatdi.
7
Torino hozir to‘pga ko‘proq egalik qilmoqda.
5
Petro Komutsso (Torino) o‘z jamoadoshini topmoqchi bo‘ldi, ammo uzatmaga juda ko‘p kuch ishlatdi va vaziyat boy berildi.
3
Darvozabon bu vaziyatda xavotir olishiga hojat yo‘q. Rolando Mandragora (Torino) aniqlikdan ko‘ra kuchga e’tibor qaratdi va shu sababli uning zarbasi darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Monsa darvozasidan zarba bilan o‘yin qayta boshlanadi.
1
Torino - Monsa. Hisob: 0-0. Himoyachilardan biri to‘pni yaxshi qaytarganidan so‘ng, Samuele Birindelli (Monsa) burchak zarbasini amalga oshirish uchun to‘p oldiga bordi.
1
Jey Robinson (Monsa) oldinga qarab to‘pni uzatdi, ammo himoyachilardan biri uni to‘sib qoldi. Monsa burchak zarbasini ishlab oldi.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
23:46
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Topni o‘yinga Torino kiritib beradi.
23:45
Bugungi o‘yinni Matteo Marketti boshqarib boradi.
23:45
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va siz ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishishingiz mumkin.
23:45
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu uchrashuvning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va barcha eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizga ishonch hosil qilamiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
TorinoMonsaItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

A Seriyaning 7-turi kutilmagan natijalar bilan yakunlandiA Seriyaning 7-turi kutilmagan natijalar bilan yakunlandi20 oktabr 07:00Monsa — Kalyari: tarkiblar va jonli matnMonsa — Kalyari: tarkiblar va jonli matn19 oktabr 20:32Parma — Torino: tarkiblar va jonli matnParma — Torino: tarkiblar va jonli matn19 oktabr 22:49«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi29 iyun 21:5819-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdi19-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdi7 sentabr 20:23Alaves — Malaga: tarkiblar va jonli matnAlaves — Malaga: tarkiblar va jonli matnKecha 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi