Torino — Monsa: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Torino — Monsa uchrashuvi 23 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Torino boshlang‘ich tarkibi: 20. Lukas Perri, 19. Adams K., 45. Belgali R., 77. Kachchamani A., 23. Koko S., 15. Komutsso P., 28. Fits-Djim K., 44. Ismayli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone Dj., 10. Vlashich N. (kapitan).
Torino zaxiradagilari: 7. Abuxlyal Z., 3. Biragi K., 21. Bragansa D., 22. Kazadei K., 5. Komert E., 66. Gineytis G., 17. Kulenovich S., 26. Maskardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 76. Sivero L., 91. Sapata D.
Torino bosh murabbiyi: Abate I.
Monsa boshlang‘ich tarkibi: 1. Tornkvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Karboni A., 2. Goglichidze S., 3. Lukkezi L., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson Dj., 9. Varela G.
Monsa bosh murabbiyi: Yurich I.
Izohlar 0
…