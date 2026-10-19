Monsa — Kalyari: tarkiblar va jonli matn

·46·Sport
Monsa — Kalyari: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi MonsaKalyari uchrashuvi 19 oktyabr, 21:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Monsa boshlang‘ich tarkibi: 1. Tornkvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Karboni A., 2. Goglichidze S., 60. Kuadio E., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson Dj., 9. Varela G.

Monsa zaxiradagilari: 6. Antov V., 24. Bakune A., 26. Churria P., 21. Kolombo L., 28. Kolpani A., 10. Kutrone P., 90. Folorunsho M., 11. Forson O., 80. Mut M., 16. Ngonge S., 43. Straynar A., 20. Tiam D.

Monsa bosh murabbiyi: Yurich I.

Kalyari boshlang‘ich tarkibi: 1. Kaprile E., 8. Adopo M., 70. Maldini D., 31. Mendi P., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriges X., 4. Romano A., 6. Uinks X.

Kalyari zaxiradagilari: 24. Aurelio G., 20. Chervo R., 14. Deyola A., 39. Fadera A., 10. Fazzini Dj., 21. Galyardini R., 9. Kevin, 22. Kofler R., 27. Liteta J., 79. Massolin Y., 23. Radunovich B., 12. Sherri A., 28. Sugavara Y., 32. Sulev I.

Kalyari bosh murabbiyi: Pisakane F.

Jonli reportaj JONLI
21:30
Andrea Kalsavara ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
21:30
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
21:30
Salom va bo‘lajak bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz.
MonsaKalyariItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi29 iyun 21:5819-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdi19-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdi7 sentabr 20:23«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlari«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlari31 avgust 05:40Real Madrid — Sevilya: tarkiblar va jonli matnReal Madrid — Sevilya: tarkiblar va jonli matnKecha 23:54Yuventus — Latsio: tarkiblar va jonli matnYuventus — Latsio: tarkiblar va jonli matnKecha 23:51Lion — Nays: tarkiblar va jonli matnLion — Nays: tarkiblar va jonli matnKecha 23:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya