Monsa — Kalyari: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Monsa — Kalyari uchrashuvi 19 oktyabr, 21:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Monsa boshlang‘ich tarkibi: 1. Tornkvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Karboni A., 2. Goglichidze S., 60. Kuadio E., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson Dj., 9. Varela G.
Monsa zaxiradagilari: 6. Antov V., 24. Bakune A., 26. Churria P., 21. Kolombo L., 28. Kolpani A., 10. Kutrone P., 90. Folorunsho M., 11. Forson O., 80. Mut M., 16. Ngonge S., 43. Straynar A., 20. Tiam D.
Monsa bosh murabbiyi: Yurich I.
Kalyari boshlang‘ich tarkibi: 1. Kaprile E., 8. Adopo M., 70. Maldini D., 31. Mendi P., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriges X., 4. Romano A., 6. Uinks X.
Kalyari zaxiradagilari: 24. Aurelio G., 20. Chervo R., 14. Deyola A., 39. Fadera A., 10. Fazzini Dj., 21. Galyardini R., 9. Kevin, 22. Kofler R., 27. Liteta J., 79. Massolin Y., 23. Radunovich B., 12. Sherri A., 28. Sugavara Y., 32. Sulev I.
Kalyari bosh murabbiyi: Pisakane F.
Izohlar 0
…