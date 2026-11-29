AS Roma — Monsa: jonli matnli translyatsiya (Italiya A Seriyasi)
Italiya A Seriyasi doirasidagi AS Roma — Monsa uchrashuvi 29 noyabr, 22:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
AS Roma boshlang‘ich tarkibi: 99. Svilar M., 26. Balerdi L., 4. Kristante B., 22. Ermoso M., 17. Kone M., 77. Lulli E., 14. Malen D., 86. Mora R., 5. Ndika E., 18. Sule M., 43. Uesli Fransa.
AS Roma zaxiradagilari: 9. Kastro S., 70. De Marsi Dj., 15. De Ron M., 21. Dibala P., 87. Gilardi D., 95. Gollini P., 3. Kulerakis K., 23. Manchini Dj., 20. Molina N., 61. Pizilli N.
AS Roma bosh murabbiyi: Gasperini Dj.
Monsa boshlang‘ich tarkibi: 20. Tiam D., 19. Birindelli S., 44. Karboni A., 21. Kolombo L., 2. Goglichidze S., 60. Kuadio E., 7. Mangas R., 47. Mota D., 32. Pessina M., 46. Robinson Dj., 9. Varela G.
Monsa zaxiradagilari: 14. Akinsanmiro E., 6. Antov V., 24. Bakune A., 28. Kolpani A., 10. Kutrone P., 3. Lukkezi L., 80. Mut M., 8. Ondoa F., 43. Straynar A., 1. Tornkvist N., 27. Ture I., 22. Zeballos E., 4. Ziolkovski J.
Monsa bosh murabbiyi: Yurich I.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…