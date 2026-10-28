Torino — Komo: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Torino — Komo uchrashuvi 28 oktyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Torino boshlang‘ich tarkibi: 20. Lukas Perri, 23. Koko S., 44. Ismayli A., 15. Komutsso P., 45. Belgali R., 28. Fits-Djim K., 21. Bragansa D., 10. Vlashich N. (kapitan), 77. Kachchamani A., 18. Simeone Dj., 19. Adams K.
Torino zaxiradagilari: 7. Abuxlyal Z., 3. Biragi K., 22. Kazadei K., 5. Komert E., 66. Gineytis G., 6. Ilxan E., 17. Kulenovich S., 26. Maskardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 76. Sivero L., 91. Sapata D.
Torino bosh murabbiyi: Abate I.
Komo boshlang‘ich tarkibi: 97. Sanches R., 27. Koutu Ya., 4. Ramon J., 2. Kempf M. O., 3. Vale A., 5. Perrone M., 6. Milya L., 7. Da Kunya L. (kapitan), 10. Pas N., 8. Kakere M., 9. Duvikas A.
Komo zaxiradagilari: 42. Addai Dj., 20. Baturina M., 1. Byute J., 13. Dossena A., 18. Goldaniga E., 16. Kayki, 53. Kambvala U., 15. Laxdo A., 54. Papachcholi M., 21. Richchi S., 22. Vigorito M.
Komo bosh murabbiyi: Fabregas S.
Izohlar 0
…