A Seriya 8-turida gollar yomg‘iri: “Monsa”ning qarshiligi Turinda sindirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 8-turida «Torino» o‘z maydonida «Monsa» klubini 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
- Mezbonlar safida Kiyan Fits-Jim, Rafik Belgali va Nikola Vlashich gol urgan bo‘lsa, mehmonlardan Gustavo Varela hamda Patterson o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng 13 ochkoga ega bo‘lgan «Torino» turnir jadvalida 8-o‘ringa ko‘tarildi, «Monsa» esa 7 ochko bilan 14-pog‘onada qoldi.
Italiya A Seriyasining 8-turidan o‘rin olgan navbatdagi bellashuvda Turinning «Torino» klubi o‘z maydonida «Monsa»ni qabul qildi. Muxlislar uchun haqiqiy gollar shousiga aylangan keskin va shiddatli bahsda mezbonlar 3:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Ushbu muvaffaqiyat turinliklarga musobaqa jadvalining yuqori qismiga yaqinlashish imkoniyatini berdi.
O‘yin rivoji: Hisobda oldinga chiqish va mehmonlarning tezkor javobi
Uchrashuv dastlab mezbonlarning ustunligi bilan boshlandi:
Ilk gol: Bahsning 39-daqiqasida Kiyan Fits-Jim aniq zarba bilan hisobni ochdi va «Torino»ni oldinga olib chiqdi (1:0);
Ikkinchi bo‘limdagi tezkor muvozanat: Tanaffusdan qaytgan mehmonlar 47-daqiqadayoq javob qaytarishdi — Gustavo Varela «Torino» darvozasini ishg‘ol etib, bahsga qayta intriga bag‘ishladi (1:1).
Hal qiluvchi zarbalar: Belgali va Vlashich g‘alabani ta’minladi
O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng turinliklar yana faollikni oshirishdi:
Ikkinchi bor oldinga chiqish: 61-daqiqada Rafik Belgali mezbonlarning ikkinchi to‘pini kiritib, jamoasini yana hisobda peshqadamga aylantirdi (2:1);
Vlashichning muhim goli: 72-daqiqada xorvatiyalik tajribali yarimhimoyachi Nikola Vlashich oradagi farqni ikkitaga yetkazib, mezbonlarning g‘alabasiga mustahkam poydevor qo‘ydi (3:1);
So‘nggi daqiqalardagi intriga: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda (90) Patterson «Monsa»ning ikkinchi golini urdi va farqni qisqartirdi, ammo qolgan vaqt mehmonlarga mag‘lubiyatdan qutulib qolish uchun kamlik qildi (3:2).
Turnir jadvalidagi holat: «Torino» 8-o‘ringa ko‘tarildi
Qo‘lga kiritilgan 3 ochko turinliklarning mavqeini yaxshiladi:
«Torino»: Ochkolari sonini 13 taga yetkazib, A Seriya turnir jadvalida 8-o‘ringa ko‘tarilib oldi;
«Monsa»: 7 ochko bilan musobaqa jadvalining 14-pog‘onasida qolmoqda.
O‘yin qaydnomasi:
A Seriya. 8-tur
«Torino» — «Monsa» 3:2
Gollar: Kiyan Fits-Jim 39, Rafik Belgali 61, Nikola Vlashich 72 — Gustavo Varela 47, Patterson 90.
Izohlar 0
…