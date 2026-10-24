A Seriya 8-turida gollar yomg‘iri: “Monsa”ning qarshiligi Turinda sindirildi

·63·Sport
A Seriya 8-turida gollar yomg‘iri: “Monsa”ning qarshiligi Turinda sindirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 8-turida «Torino» o‘z maydonida «Monsa» klubini 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
  • Mezbonlar safida Kiyan Fits-Jim, Rafik Belgali va Nikola Vlashich gol urgan bo‘lsa, mehmonlardan Gustavo Varela hamda Patterson o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng 13 ochkoga ega bo‘lgan «Torino» turnir jadvalida 8-o‘ringa ko‘tarildi, «Monsa» esa 7 ochko bilan 14-pog‘onada qoldi.

Italiya A Seriyasining 8-turidan o‘rin olgan navbatdagi bellashuvda Turinning «Torino» klubi o‘z maydonida «Monsa»ni qabul qildi. Muxlislar uchun haqiqiy gollar shousiga aylangan keskin va shiddatli bahsda mezbonlar 3:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Ushbu muvaffaqiyat turinliklarga musobaqa jadvalining yuqori qismiga yaqinlashish imkoniyatini berdi.

O‘yin rivoji: Hisobda oldinga chiqish va mehmonlarning tezkor javobi

Uchrashuv dastlab mezbonlarning ustunligi bilan boshlandi:

  • Ilk gol: Bahsning 39-daqiqasida Kiyan Fits-Jim aniq zarba bilan hisobni ochdi va «Torino»ni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Ikkinchi bo‘limdagi tezkor muvozanat: Tanaffusdan qaytgan mehmonlar 47-daqiqadayoq javob qaytarishdi — Gustavo Varela «Torino» darvozasini ishg‘ol etib, bahsga qayta intriga bag‘ishladi (1:1).

Hal qiluvchi zarbalar: Belgali va Vlashich g‘alabani ta’minladi

O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng turinliklar yana faollikni oshirishdi:

  • Ikkinchi bor oldinga chiqish: 61-daqiqada Rafik Belgali mezbonlarning ikkinchi to‘pini kiritib, jamoasini yana hisobda peshqadamga aylantirdi (2:1);

  • Vlashichning muhim goli: 72-daqiqada xorvatiyalik tajribali yarimhimoyachi Nikola Vlashich oradagi farqni ikkitaga yetkazib, mezbonlarning g‘alabasiga mustahkam poydevor qo‘ydi (3:1);

  • So‘nggi daqiqalardagi intriga: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda (90) Patterson «Monsa»ning ikkinchi golini urdi va farqni qisqartirdi, ammo qolgan vaqt mehmonlarga mag‘lubiyatdan qutulib qolish uchun kamlik qildi (3:2).

Turnir jadvalidagi holat: «Torino» 8-o‘ringa ko‘tarildi

Qo‘lga kiritilgan 3 ochko turinliklarning mavqeini yaxshiladi:

  • «Torino»: Ochkolari sonini 13 taga yetkazib, A Seriya turnir jadvalida 8-o‘ringa ko‘tarilib oldi;

  • «Monsa»: 7 ochko bilan musobaqa jadvalining 14-pog‘onasida qolmoqda.

O‘yin qaydnomasi:

A Seriya. 8-tur

«Torino» — «Monsa» 3:2

  • Gollar: Kiyan Fits-Jim 39, Rafik Belgali 61, Nikola Vlashich 72 — Gustavo Varela 47, Patterson 90.

TorinoMonsaItaliya A SeriyasiNikola Vlashich
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Torino — Monsa: tarkiblar va jonli matnTorino — Monsa: tarkiblar va jonli matnKecha 22:51A Seriyaning 7-turi kutilmagan natijalar bilan yakunlandiA Seriyaning 7-turi kutilmagan natijalar bilan yakunlandi20 oktabr 07:00Monsa — Kalyari: tarkiblar va jonli matnMonsa — Kalyari: tarkiblar va jonli matn19 oktabr 20:32Parma — Torino: tarkiblar va jonli matnParma — Torino: tarkiblar va jonli matn19 oktabr 22:49JCH-2026. Xorvatiya Ganani mag‘lubiyatga uchratib, pley-offga yo‘l oldiJCH-2026. Xorvatiya Ganani mag‘lubiyatga uchratib, pley-offga yo‘l oldi28 iyun 05:35«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi29 iyun 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi