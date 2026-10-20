A Seriyaning 7-turi kutilmagan natijalar bilan yakunlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 7-turida «Torino» safarda «Parma»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi, Simeone esa dubl qayd etdi.
- «Monsa» o‘z uyida «Kalyari»ni 4:0 hisobida sensatsion tarzda yirik hisobda yengdi, Varela ham dubl muallifi bo‘ldi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng «Torino»
- 13-o‘ringa, «Monsa» esa 14-o‘ringa ko‘tarildi.
Italiya A Seriyasining 7-turidan o‘rin olgan so‘nggi ikki uchrashuv muxlislarga sermahsul va yorqin o‘yinlarni taqdim etdi.
Turinning «Torino» jamoasi safarda «Parma» ustidan yirik 3:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishgan bo‘lsa, «Monsa» o‘z maydonida kuchli raqib sanalgan «Kalyari» darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritib, haqiqiy sensatsiya qayd etdi.
«Parma» – «Torino» (0:3): Simeonedan benefis
Safarda harakat qilgan turinliklar uchrashuv taqdirini birinchi daqiqalardan o‘z nazoratlariga olishdi:
Simeonening dubli: Uchrashuv qahramoniga aylangan Jovanni Simeone 4 hamda 69-daqiqalarda raqib darvozasini ishg‘ol qilib, dublni rasmiylashtirdi;
Adamsdan ikkinchi to‘p: 24-daqiqada Che Adams hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirib, mehmonlar ustunligini mustahkamladi;
Turnir jadvalidagi ko‘tarilish: Ushbu muhim safar g‘alabasidan so‘ng «Torino» o‘z ochkolari sonini 7 taga yetkazib, 13-o‘ringa ko‘tarildi. 4 ochkosi bor «Parma» esa 16-pog‘onada qoldi.
«Monsa» – «Kalyari» (4:0): Varelaning porlashi va yirik tor-mor
Kunning yana bir markaziy to‘qnashuvida «Monsa» muxlislari haqiqiy gollar bayramini nishonladi:
Kuadio hisobni ochdi: 39-daqiqada Kuadio mezbonlarni oldinga olib chiqdi — 1:0;
Vareladan dubl: Ikkinchi bo‘limda to‘liq faollashgan Varela 47 va 79-daqiqalarda ikki bor raqib posbonini ranjitib, yirik hisobni ta’minladi;
Robinsondan nuqta: 66-daqiqada Robinson ham o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi — 4:0;
Vaziyatning o‘zgarishi: Javobsiz 4 ta to‘p kiritgan «Monsa» ochkolarini 7 taga yetkazib, 14-o‘ringa ko‘tarildi. 13 ochko bilan 7-o‘rinda borayotgan «Kalyari» esa kutilmagan tarzda yirik mag‘lubiyatga uchradi.
A Seriya. 7-tur o‘yinlari qaydnomasi
«Parma» — «Torino» 0:3
Gollar: Simeone (4, 69), Adams (24).
«Torino»: Perri, Ismayli, Koko, Komutsso, Mandragora (Gineytis, 63), Belgali (Zakariya, 73), Vlashich (Chezare, 73), Bragansa, Kachchamani, Simeone (Sapata, 83), Che Adams (Kulenovich, 63).
«Monsa» — «Kalyari» 4:0
Gollar: Kuadio (39), Varela (47, 79), Robinson (66).
«Monsa»: Ternkvist, Kuadio (Bakun, 81), Goglichidze, Karboni, Mangash, Akinsanmiro (Folorunsho, 81), Birindelli, Foye (Kolpani, 64), Varela (Kutrone, 81), Robinson (Forson, 87).
Izohlar 0
…