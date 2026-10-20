A Seriyaning 7-turi kutilmagan natijalar bilan yakunlandi

·40·Sport
A Seriyaning 7-turi kutilmagan natijalar bilan yakunlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 7-turida «Torino» safarda «Parma»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi, Simeone esa dubl qayd etdi.
  • «Monsa» o‘z uyida «Kalyari»ni 4:0 hisobida sensatsion tarzda yirik hisobda yengdi, Varela ham dubl muallifi bo‘ldi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng «Torino»
  • 13-o‘ringa, «Monsa» esa 14-o‘ringa ko‘tarildi.

Italiya A Seriyasining 7-turidan o‘rin olgan so‘nggi ikki uchrashuv muxlislarga sermahsul va yorqin o‘yinlarni taqdim etdi.

Turinning «Torino» jamoasi safarda «Parma» ustidan yirik 3:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishgan bo‘lsa, «Monsa» o‘z maydonida kuchli raqib sanalgan «Kalyari» darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritib, haqiqiy sensatsiya qayd etdi.

«Parma» – «Torino» (0:3): Simeonedan benefis

Safarda harakat qilgan turinliklar uchrashuv taqdirini birinchi daqiqalardan o‘z nazoratlariga olishdi:

  • Simeonening dubli: Uchrashuv qahramoniga aylangan Jovanni Simeone 4 hamda 69-daqiqalarda raqib darvozasini ishg‘ol qilib, dublni rasmiylashtirdi;

  • Adamsdan ikkinchi to‘p: 24-daqiqada Che Adams hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirib, mehmonlar ustunligini mustahkamladi;

  • Turnir jadvalidagi ko‘tarilish: Ushbu muhim safar g‘alabasidan so‘ng «Torino» o‘z ochkolari sonini 7 taga yetkazib, 13-o‘ringa ko‘tarildi. 4 ochkosi bor «Parma» esa 16-pog‘onada qoldi.

«Monsa» – «Kalyari» (4:0): Varelaning porlashi va yirik tor-mor

Kunning yana bir markaziy to‘qnashuvida «Monsa» muxlislari haqiqiy gollar bayramini nishonladi:

  • Kuadio hisobni ochdi: 39-daqiqada Kuadio mezbonlarni oldinga olib chiqdi — 1:0;

  • Vareladan dubl: Ikkinchi bo‘limda to‘liq faollashgan Varela 47 va 79-daqiqalarda ikki bor raqib posbonini ranjitib, yirik hisobni ta’minladi;

  • Robinsondan nuqta: 66-daqiqada Robinson ham o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi — 4:0;

  • Vaziyatning o‘zgarishi: Javobsiz 4 ta to‘p kiritgan «Monsa» ochkolarini 7 taga yetkazib, 14-o‘ringa ko‘tarildi. 13 ochko bilan 7-o‘rinda borayotgan «Kalyari» esa kutilmagan tarzda yirik mag‘lubiyatga uchradi.

A Seriya. 7-tur o‘yinlari qaydnomasi

«Parma» — «Torino» 0:3

Gollar: Simeone (4, 69), Adams (24).

  • «Torino»: Perri, Ismayli, Koko, Komutsso, Mandragora (Gineytis, 63), Belgali (Zakariya, 73), Vlashich (Chezare, 73), Bragansa, Kachchamani, Simeone (Sapata, 83), Che Adams (Kulenovich, 63).

«Monsa» — «Kalyari» 4:0

Gollar: Kuadio (39), Varela (47, 79), Robinson (66).

  • «Monsa»: Ternkvist, Kuadio (Bakun, 81), Goglichidze, Karboni, Mangash, Akinsanmiro (Folorunsho, 81), Birindelli, Foye (Kolpani, 64), Varela (Kutrone, 81), Robinson (Forson, 87).

TorinoParmaMonsaKalyari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Monsa — Kalyari: tarkiblar va jonli matnMonsa — Kalyari: tarkiblar va jonli matnKecha 20:32Parma — Torino: tarkiblar va jonli matnParma — Torino: tarkiblar va jonli matnKecha 22:49«Inter» «Parma»ni tor-mor etib, A Seriya peshqadamiga aylandi«Inter» «Parma»ni tor-mor etib, A Seriya peshqadamiga aylandi11 oktabr 08:58«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi29 iyun 21:58«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?15 avgust 09:28Parma David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqda va Pellegrinoni qoʻyib yuborishga tayyorParma David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqda va Pellegrinoni qoʻyib yuborishga tayyor7 avgust 02:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya