Frozinone — Torino: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Frozinone — Torino uchrashuvi 1 noyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Frozinone boshlang‘ich tarkibi: 22. Palmisani L., 79. Brakalya G., 14. Kalo G., 3. Kalvani G., 7. Gedjemis F., 17. Kvernadze G., 73. Mazini P., 30. Monterizi I., 9. Raymondo A., 10. Shmid R., 90. Tchato E.
Frozinone bosh murabbiyi: Alvini M.
Torino boshlang‘ich tarkibi: 20. Lukas Perri, 7. Abuxlyal Z., 19. Adams K., 45. Belgali R., 21. Bragansa D., 23. Koko S., 15. Komutsso P., 66. Gineytis G., 44. Ismayli A., 18. Simeone Dj., 10. Vlashich N.
Torino bosh murabbiyi: Abate I.
Jonli reportaj JONLI
45+3
Juzeppe Muchera hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi.
45+2
Jakomo Kalo (Frozinone) jarima zarbasini amalga oshirish uchun to‘p oldiga keldi va uni mustaqil tarzda chap ustun tomon yo‘lladi, ammo Lukas Perri sakrab, to‘pni qaytarib qoldi.
45+2
Frozinone o‘rta masofadan belgilangan jarima zarbasi orqali gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
45
To‘rtinchi hakam o‘yinga 2 daqiqa qo‘shib berdi.
45
Lorenso Palmisani o‘yinni yaxshi o‘qiy olishini namoyish etdi va Zakariya Abuxlal (Torino) jarima maydoni tashqarisidan berilgan uzatmani qabul qilib xavf tug‘dirmoqchi bo‘lganida, to‘pni uzoqlashtirdi.
42
Burchakdan uzatilgan to‘pni Torino futbolchilari samarali ishlata olishmadi, himoyachi esa to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
40
O‘yin: Frozinone - Torino. Hisob: 0-0. Sharh: Zarbalarning umumiy soni 8:5.
40
Torino burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
37
Torino burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
35
Romano Shmid (Frozinone) jarima maydonchasi ichiga yorib kirdi, ammo zarba berish uchun bo‘sh joy topa olmadi.
33
Gvidas Gineytis (Torino) qo‘pol o‘yini uchun ogohlantirildi. Bu vaziyatda sariq kartochka ko‘rsatilishi shart edi.
30
Antonio Raymondo (Frozinone) jarohati sababli maydonni tark etmoqda. Massimiliano Alvini Daniel Birligeaga imkoniyat bermoqda.
27
Bu sariq kartochka haqli edi. Zakariya Abuxlal (Torino) tomonidan amalga oshirilgan qo‘pollik ancha keskin bo‘ldi va Juzeppe Muchera unga sariq kartochka ko‘rsatishdan ikkilanmadi.
27
Antonio Raymondo (Frozinone) tibbiy yordamga muhtoj, shu sababli hakam o‘yinni to‘xtatdi va shifokorlarni maydonga chorladi.
26
Torino tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatdan so‘ng, himoyachilardan biri to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
21
Gvidas Gineytis (Torino) tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlikni Juzeppe Muchera payqab qoldi va hushtak chalishdan ikkilanmadi.
20
Frozinone - Torino. Hisob: 0-0. To‘pga egalik qilish nisbati 50:50.
18
Aqlli qisqa pas Antonio Raymondoga (Frozinone) gol urish uchun qulay imkoniyat yaratib berdi, ammo u vaziyatdan foydalana olmadi va to‘pni chap ustun yonidan ancha chetga tepib yubordi.
16
Giorgi Kvernadze (Frozinone) yugurishni juda erta boshladi va yon hakam o‘yindan tashqari holat uchun bayroqchasini ko‘tardi.
14
Frozinone burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
13
Fares Gedjemis (Frozinone) yaxshi yurishdan so‘ng markazga qarab harakatlandi va jarima maydoni tashqarisidan darvozani nishonga oldi. Ammo zarba juda baland chiqib ketdi va to‘p tribunaning eng yuqori qatoriga borib tushdi.
12
Frozinone burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo to‘p himoyachi tomonidan uzoqlashtirildi.
12
Antonio Raymondo (Frozinone) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘lganidan so‘ng to‘p uzoqlashtirildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Frozinone burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
11
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish tufayli Torino uchun burchak zarbasidan naf chiqmadi.
11
Gvidas Gineytis (Torino) uzoq masofadan to‘pni uzatdi, ammo u sheriklariga yetib borishi uchun kuch yetishmadi va himoyachilardan biri to‘pni ilib oldi. Torino burchak zarbasiga ega bo‘ldi. Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri burchak bayroqchasini ko‘rsatishmoqda.
9
Romano Shmid (Frozinone) jarima maydonchasi ichiga balandlatib to‘p uzatdi. Afsuski, raqib himoyachilari uning uzatmasini osonlik bilan bartaraf etishdi va to‘pni egallab olishdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Torino darvozasidan zarba bilan o‘yin davom etadi.
8
Torino o‘yinchisi hujumda qoidabuzarlik sodir etdi. Hakam hushtagini chaldi.
4
Nikola Vlashich (Torino) ajoyib pas qabul qilib oldi, himoyachini aldab o‘tdi va jarima maydonchasi tashqarisidan yo‘llagan zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Frozinone darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
1
Himoyachidan ajoyib blok, shu sababli Frozinone tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
1
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda start oldi.
19:05
O‘yinni Torino boshlab beradi.
19:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami Juzeppe Muchera bo‘ladi.
19:00
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
19:00
Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va o‘yindan zavqlaning.
Izohlar 0
…