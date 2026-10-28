Monsa — Napoli: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Monsa — Napoli uchrashuvi 29 oktyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Monsa boshlang‘ich tarkibi: 1. Tornkvist N., 24. Bakune A., 19. Birindelli S., 21. Kolombo L., 2. Goglichidze S., 3. Lukkezi L., 7. Mangas R., 16. Ngonge S., 8. Ondoa F., 46. Robinson Dj., 9. Varela G.
Monsa zaxiradagilari: 14. Akinsanmiro E., 6. Antov V., 44. Karboni A., 26. Churria P., 28. Kolpani A., 10. Kutrone P., 11. Forson O., 60. Kuadio E., 47. Mota D., 80. Mut M., 43. Straynar A., 20. Tiam D., 27. Ture I., 22. Zeballos E.
Monsa bosh murabbiyi: Yurich I.
Napoli boshlang‘ich tarkibi: 32. Milinkovich-Savich V., 99. Angissa F., 22. Di Lorenso J., 19. Xyoylunn R., 70. Lang N., 68. Lobotka S., 16. Marin R., 8. Maktominey S., 17. Olivera M., 21. Politano M., 13. Rraxmani A.
Napoli zaxiradagilari: 31. Byokema S., 14. Kontini N., 11. De Bryuyne K., 6. Gilmor B., 23. Jovane, 20. Lukka L., 35. Marianuchchi L., 1. Meret A., 26. Vergara A.
Izohlar 0
…