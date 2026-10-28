Monsa — Napoli: tarkiblar va jonli matn

·30·Sport
Monsa — Napoli: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi MonsaNapoli uchrashuvi 29 oktyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Monsa boshlang‘ich tarkibi: 1. Tornkvist N., 24. Bakune A., 19. Birindelli S., 21. Kolombo L., 2. Goglichidze S., 3. Lukkezi L., 7. Mangas R., 16. Ngonge S., 8. Ondoa F., 46. Robinson Dj., 9. Varela G.

Monsa zaxiradagilari: 14. Akinsanmiro E., 6. Antov V., 44. Karboni A., 26. Churria P., 28. Kolpani A., 10. Kutrone P., 11. Forson O., 60. Kuadio E., 47. Mota D., 80. Mut M., 43. Straynar A., 20. Tiam D., 27. Ture I., 22. Zeballos E.

Monsa bosh murabbiyi: Yurich I.

Napoli boshlang‘ich tarkibi: 32. Milinkovich-Savich V., 99. Angissa F., 22. Di Lorenso J., 19. Xyoylunn R., 70. Lang N., 68. Lobotka S., 16. Marin R., 8. Maktominey S., 17. Olivera M., 21. Politano M., 13. Rraxmani A.

Napoli zaxiradagilari: 31. Byokema S., 14. Kontini N., 11. De Bryuyne K., 6. Gilmor B., 23. Jovane, 20. Lukka L., 35. Marianuchchi L., 1. Meret A., 26. Vergara A.

Jonli reportaj0-1 JONLI
35
Napoli to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir nechta paslarni amalga oshirib, zarba berish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
32
Jey Robinson (Monsa) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi.
29
Burchak zarbasi amalga oshirildi, ammo Monsa himoyachisi to‘pni maydondan uzoqlashtirgani sababli mezbonlar imkoniyatdan foydalana olishmadi.
28
Gustavo Varela (Monsa) yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi. Uning atrofida bo‘sh hudud yetarli edi va u jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning o‘ng tomoniga kuchli zarba yo‘lladi, ammo darvozabon ajoyib seyv namoyish etib, to‘pni qaytardi! Monsa burchak zarbasini amalga oshiradi.
28🟨
Ivan Yurich (Monsa) sariq kartochka oldi va maydondan chetlatildi.
27
Monsa burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
27
Rikardo Mangashning (Monsa) uzatmasini Vanya Milinkovich-Savich to‘sib qoldi va hujum to‘xtadi. Monsa burchak zarbasini ishlab oldi. Ular jarima maydonchasiga ko‘plab o‘yinchilarni yuborishmoqda.
26🟨
Bosh hakam Jovanni Ayroldi nihoyat Ivan Yurichning xatti-harakatlaridan charchadi va unga sariq kartochka ko‘rsatdi!
24
Gustavo Varela (Monsa) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo to‘p to‘g‘ri Vanya Milinkovich-Savichning qo‘liga borib tushdi.
23
Matias Olivera (Napoli) ajoyib imkoniyatga ega bo‘ldi! U jarima maydonchasi ichida barchadan baland sakrab, to‘pni kuchli zarba bilan darvoza tomon yo‘lladi. Keyingi safar u yanada aniqroq harakat qilishi kerak. Uning zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Monsa darvozasidan zarba bilan o‘yin davom etadi.
21
Amir Rraxmani (Napoli) raqibidan to‘pni tortib olish uchun qo‘pollik ishlatdi. Jovanni Ayroldi vaziyatni aniq ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
19
Foye Ondoa (Monsa) o‘zi uchun bo‘sh hudud yaratdi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
17🔁
Marko Landuchchi uchun muammolar, chunki Stanislav Lobotka o‘yinni davom ettira olmaydi. Uning jarohati juda jiddiy va Billi Gilmor (Napoli) uning o‘rniga maydonga tushmoqda.
14
Stanislav Lobotka (Napoli) uchun vaziyat yaxshi emas; ko‘rinishidan, u maydonni tark etishiga to‘g‘ri keladi!
12
Gustavo Varela (Monsa) to‘pni darvoza tomon yo‘llashga qaror qildi, ammo uning zarbasi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolingach, darvozabon uchun xavf tug‘dirmadi.
100-1
Ajoyib jamoaviy gol! Rasmus Xoylund (Napoli) Jovanni Di Lorensoning uzatmasidan so‘ng jarima maydonchasida bo‘sh qoldi va darvozaning chap pastki burchagini aniq nishonga oldi. 0:1.
9
Napoli tezkor jarima zarbasini amalga oshirib, o‘yin sur’atini oshirishga urinmoqda.
8🟨
Saba Goglichidze (Monsa) tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlik kartochkaga loyiq va Jovanni Ayroldi haqli ravishda sariq kartochka ko‘rsatdi. Napoli jamoasiga maydonning yon tomonidan jarima zarbasi belgilandi va bu nuqtadan jarima maydonchasi ichiga to‘p uzatilishi kutilmoqda.
6
Noa Lang (Napoli) yon hakam tomonidan o‘yindan tashqari holatda deb topildi va juda yaqin vaziyat bo‘lishiga qaramay, bu to‘g‘ri qarordek ko‘rinmoqda.
4
Monsa o‘yin sur’atini nazorat qilmoqda va aniq qisqa paslar bilan to‘pni bir-biriga oshirmoqda.
1
Samuele Birindelli (Monsa) ajoyib yakkaxon harakatdan so‘ng jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi. To‘p darvozaning o‘ng ustuni tomon yo‘naldi, ammo darvozabon fantastik seyv bilan uni qaytardi.
1
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
00:47
Samuele Birindelli (Monsa) bir nechta raqiblarini mohirona aldab o‘tdi va jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning o‘ng tomoniga qarab zarba yo‘lladi. Ammo bu kuchsiz zarba bo‘ldi va Vanya Milinkovich-Savich uni osonlik bilan egallab oldi.
00:46
Napoli o‘yinni boshlab beradi.
00:45
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u — Jovanni Ayroldi.
00:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:45
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida sizga tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
MonsaNapoliItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

A Seriya 8-turida gollar yomg‘iri: “Monsa”ning qarshiligi Turinda sindirildiA Seriya 8-turida gollar yomg‘iri: “Monsa”ning qarshiligi Turinda sindirildi24 oktabr 07:14Torino — Monsa: tarkiblar va jonli matnTorino — Monsa: tarkiblar va jonli matn23 oktabr 22:51Monsa — Kalyari: tarkiblar va jonli matnMonsa — Kalyari: tarkiblar va jonli matn19 oktabr 20:32Venetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matnVenetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:10A Seriyaning 7-turi kutilmagan natijalar bilan yakunlandiA Seriyaning 7-turi kutilmagan natijalar bilan yakunlandi20 oktabr 07:00«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi29 iyun 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi