Farg‘ona vodiysi derbisida Norchayevning yagona goli “Navbahor”ga muhim g‘alabani keltirdi

·75·Sport
Farg‘ona vodiysi derbisida Norchayevning yagona goli “Navbahor”ga muhim g‘alabani keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasi doirasida o‘tgan Farg‘ona vodiysi derbisida «Navbahor» jamoasi «Andijon» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni 58-daqiqada Husayn Norchayev kiritib, jamoasiga muhim uch ochkoni taqdim etdi.
  • Ushbu natijadan so‘ng 52 ochkoga ega «Navbahor» turnir jadvalida 3-o‘rindagi o‘rnini mustahkamladi, «Andijon» esa 31 ochko bilan 10-pog‘onaga tushdi.

O‘zbekiston Superligasi doirasida millionlab futbol ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan markaziy to‘qnashuvlardan biri — «Navbahor» hamda «Andijon» jamoalari o‘rtasidagi prinsipial Farg‘ona vodiysi derbisi bo‘lib o‘tdi. Namanganda kechgan shiddatli va murosasiz kurash mezbonlarning 1:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi.

Uchrashuvning taqdirini hal qilgan yagona va hal qiluvchi gol 58-daqiqada hujumchi Husayn Norchayev tomonidan kiritildi.

O‘yin xronikasi: Namangandagi keskin va shiddatli bahs

Bellashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ikkala jamoaning faol va shiddatli harakatlari ostida kechdi:

  • Birinchi bo‘lim: Ikkala jamoa ham tashabbusni qo‘lga olishga intildi, ammo himoyachilar va darvozabonlarning ishonchli harakatlari sababli dastlabki 45 daqiqalikda darvozalar daxlsiz qoldi;

  • Hal qiluvchi gol (58-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda bosimni oshirgan mezbonlar 58-daqiqada o‘z niyatiga yetdi — Husayn Norchayev raqib jarima maydonida tezkor va aniq harakat qilib, to‘pni darvoza to‘riga yo‘lladi (1:0);

  • «Andijon»ning bosimi: Qolgan daqiqalarda mehmonlar hisobni tenglashtirish uchun oldinga o‘tdi, biroq O‘tkir Yusupov boshchiligidagi «Navbahor» himoyasi raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Musobaqa jadvalidagi vaziyat

Qo‘lga kiritilgan ushbu uch ochko namanganliklarning medallar uchun kurashida muhim ahamiyat kasb etdi:

  • «Navbahor» 3-o‘rinda: Ushbu g‘alabadan so‘ng «lochinlar» o‘z ochkolari sonini 52 taga yetkazib olib, turnir jadvalining 3-pog‘onasidagi o‘rnini yanada mustahkamladi;

  • «Andijon» pastladi: Mag‘lubiyatga uchragan «Andijon» esa 31 ochko bilan jadvalning 10-pog‘onasiga tushdi.

Protokol va tarkiblar

  • Superliga

  • «Navbahor» — «Andijon» 1:0

  • Gol: Husayn Norchayev (58).

Asosiy tarkiblar:

  • «Navbahor»: 1. O‘tkir Yusupov, 21. Asadbek Rahimjonov (5. Dilshodjon Komilov, 84), 4. Islombek Mamatkazin, 55. Muhammadqodir Hamraliyev, 22. Umar Adhamzoda (2. Saidazamat Mirsaidov, 84), 34. Giorgi Jgerenaya, 30. Jasurbek Jaloliddinov, 8. Diyor Xolmatov, 23. Vanya Ilich (17. Muhammadali G‘iyosov, 60), 7. Ruslanbek Jiyanov (77. Muhammadali Usmonov, 76), 11. Husayn Norchayev (28. Joel Kojo, 84).

  • «Andijon»: 19. Artyom Potapov, 15. Nemanya Chalasan, 2. Odilbek Abdumajidov, 33. Doniyor Abdumannopov (99. Rustam Turdimurodov, 46), 11. Humoyunmirzo Iminov (6. Aleksandre Andronikashvili, 68), 17. Azizbek Turg‘unboyev, 18. Damir Temirov (8. Shohmalik Komilov, 85), 26. Muhammadkarim Toirov (70. Hamidullo Karimov, 77), 7. Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (28. Bekzod Sulaymonov, 65), 22. Usmonali Ismonaliyev, 27. Martin Boake.

O‘zbekiston SuperligasiNavbahorAndijonHusayn Norchayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Navbahor” Urganchda 3 ochkoni qo‘lga kiritib, kuchli uchlikni mustahkamladi“Navbahor” Urganchda 3 ochkoni qo‘lga kiritib, kuchli uchlikni mustahkamladi26 oktabr 21:13Husayn Norchayev Eron darvozasiga urilgan gol va yangi taktika haqida gapirdiHusayn Norchayev Eron darvozasiga urilgan gol va yangi taktika haqida gapirdi26 sentabr 22:58“Bobur Arena”dagi markaziy to‘qnashuv!»: O‘zbekiston Superligasida 22-tur start olmoqda“Bobur Arena”dagi markaziy to‘qnashuv!»: O‘zbekiston Superligasida 22-tur start olmoqda17 sentabr 13:17Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...14 avgust 21:24«Navbahor» Temur Kapadze qo‘l ostida g‘alabali seriyani davom ettirmoqda«Navbahor» Temur Kapadze qo‘l ostida g‘alabali seriyani davom ettirmoqda7 avgust 21:0115-turning eng yaxshilari: «Navbahor» va «Nasaf»dan ko‘proq futbolchi bor15-turning eng yaxshilari: «Navbahor» va «Nasaf»dan ko‘proq futbolchi bor5 avgust 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi