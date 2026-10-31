Farg‘ona vodiysi derbisida Norchayevning yagona goli “Navbahor”ga muhim g‘alabani keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasi doirasida o‘tgan Farg‘ona vodiysi derbisida «Navbahor» jamoasi «Andijon» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 58-daqiqada Husayn Norchayev kiritib, jamoasiga muhim uch ochkoni taqdim etdi.
- Ushbu natijadan so‘ng 52 ochkoga ega «Navbahor» turnir jadvalida 3-o‘rindagi o‘rnini mustahkamladi, «Andijon» esa 31 ochko bilan 10-pog‘onaga tushdi.
O‘zbekiston Superligasi doirasida millionlab futbol ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan markaziy to‘qnashuvlardan biri — «Navbahor» hamda «Andijon» jamoalari o‘rtasidagi prinsipial Farg‘ona vodiysi derbisi bo‘lib o‘tdi. Namanganda kechgan shiddatli va murosasiz kurash mezbonlarning 1:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi.
Uchrashuvning taqdirini hal qilgan yagona va hal qiluvchi gol 58-daqiqada hujumchi Husayn Norchayev tomonidan kiritildi.
O‘yin xronikasi: Namangandagi keskin va shiddatli bahs
Bellashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ikkala jamoaning faol va shiddatli harakatlari ostida kechdi:
Birinchi bo‘lim: Ikkala jamoa ham tashabbusni qo‘lga olishga intildi, ammo himoyachilar va darvozabonlarning ishonchli harakatlari sababli dastlabki 45 daqiqalikda darvozalar daxlsiz qoldi;
Hal qiluvchi gol (58-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda bosimni oshirgan mezbonlar 58-daqiqada o‘z niyatiga yetdi — Husayn Norchayev raqib jarima maydonida tezkor va aniq harakat qilib, to‘pni darvoza to‘riga yo‘lladi (1:0);
«Andijon»ning bosimi: Qolgan daqiqalarda mehmonlar hisobni tenglashtirish uchun oldinga o‘tdi, biroq O‘tkir Yusupov boshchiligidagi «Navbahor» himoyasi raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Musobaqa jadvalidagi vaziyat
Qo‘lga kiritilgan ushbu uch ochko namanganliklarning medallar uchun kurashida muhim ahamiyat kasb etdi:
«Navbahor» 3-o‘rinda: Ushbu g‘alabadan so‘ng «lochinlar» o‘z ochkolari sonini 52 taga yetkazib olib, turnir jadvalining 3-pog‘onasidagi o‘rnini yanada mustahkamladi;
«Andijon» pastladi: Mag‘lubiyatga uchragan «Andijon» esa 31 ochko bilan jadvalning 10-pog‘onasiga tushdi.
Protokol va tarkiblar
Superliga
«Navbahor» — «Andijon» 1:0
Gol: Husayn Norchayev (58).
Asosiy tarkiblar:
«Navbahor»: 1. O‘tkir Yusupov, 21. Asadbek Rahimjonov (5. Dilshodjon Komilov, 84), 4. Islombek Mamatkazin, 55. Muhammadqodir Hamraliyev, 22. Umar Adhamzoda (2. Saidazamat Mirsaidov, 84), 34. Giorgi Jgerenaya, 30. Jasurbek Jaloliddinov, 8. Diyor Xolmatov, 23. Vanya Ilich (17. Muhammadali G‘iyosov, 60), 7. Ruslanbek Jiyanov (77. Muhammadali Usmonov, 76), 11. Husayn Norchayev (28. Joel Kojo, 84).
«Andijon»: 19. Artyom Potapov, 15. Nemanya Chalasan, 2. Odilbek Abdumajidov, 33. Doniyor Abdumannopov (99. Rustam Turdimurodov, 46), 11. Humoyunmirzo Iminov (6. Aleksandre Andronikashvili, 68), 17. Azizbek Turg‘unboyev, 18. Damir Temirov (8. Shohmalik Komilov, 85), 26. Muhammadkarim Toirov (70. Hamidullo Karimov, 77), 7. Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (28. Bekzod Sulaymonov, 65), 22. Usmonali Ismonaliyev, 27. Martin Boake.
Izohlar 0
…