O‘zbekiston Kubogi: «Navbahor» Toshkentda OKMKni mag‘lub etib, finalga yo‘l oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentdagi «Lokomotiv» stadionida o‘tgan O‘zbekiston Kubogi yarim final bahsida «Navbahor» jamoasi OKMK ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 21-daqiqada namanganliklar hujumchisi Joel Kojo kiritdi.
- Ushbu natija «Navbahor»ga final yo‘llanmasi uchun muhim ustunlikni taqdim etdi.
- O‘yin davomida hakamlar tomonidan jami oltita sariq kartochka ko‘rsatildi.
O‘zbekiston Kubogi yarim finalida OKMK va «Navbahor» o‘zaro kuch sinashdi. Toshkentdagi «Lokomotiv» stadionida o‘tkazilgan uchrashuvda namanganliklar 1:0 hisobida g‘alaba qozondi. Bahs taqdirini Joel Kojo tomonidan kiritilgan yagona gol hal qildi.
Bu natija «Navbahor»ga final yo‘llanmasi uchun kurashda muhim ustunlik berdi. OKMK esa mag‘lubiyatdan keyin turnirdagi imkoniyatlarini saqlab qolish uchun keyingi bosqichda javob qaytarishi kerak bo‘ladi.
Joel Kojo birinchi bo‘limda gol urdi
Uchrashuvdagi yagona gol 21-daqiqada kiritildi. «Navbahor» hujumchisi Joel Kojo raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi.
Shundan keyin OKMK hisobni tenglashtirishga harakat qildi. Biroq uchrashuvning qolgan qismida boshqa gol kiritilmadi va namanganliklar minimal hisobdagi g‘alabani saqlab qoldi.
O‘yindagi tarkiblar va almashinuvlar
OKMK bosh murabbiyi quyidagi futbolchilarni maydonga tushirdi:
Javohir Ilyosov, Mirjamol Qosimov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Ahmadaliyev, Asadbek Sobirjonov, Nodirbek Abdurazzoqov, Saidafzalxon Axrorov, Abror Karimov, Ivan Peshich va Siyavash Haqnazariy.
«Navbahor» esa uchrashuvni quyidagi tarkibda boshladi:
O‘tkir Yusupov, Islom Mamatkazin, Ruslan Jiyanov, Diyor Xolmatov, Benjamin Teydi, Muhammadali G‘iyosov, Umar Adhamzoda, Joel Kojo, Jasur Jaloliddinov, Giorgi Jgerenaya va Muhammadqodir Hamraliyev.
Bahs davomida har ikki jamoa ham bir qator almashinuvlarni amalga oshirdi. OKMK tarkibida Mirjamol Qosimov, Saidafzalxon Axrorov, Asadbek Sobirjonov va Siyavash Haqnazariy o‘rniga zaxiradagi futbolchilar maydonga tushdi. «Navbahor» esa Joel Kojo va Muhammadali G‘iyosovni ham almashtirdi.
Uchrashuvda oltita sariq kartochka ko‘rsatildi
Bahs davomida hakam futbolchilarga oltita ogohlantirish berdi.
OKMK safida Asadbek Sobirjonov 18-daqiqada, Siyavash Haqnazariy 40-daqiqada, Saidafzalxon Axrorov 41-daqiqada, Giorgi Papava 60-daqiqada va Dilshodbek Ahmadaliyev 88-daqiqada sariq kartochka bilan jazolandi.
«Navbahor» vakili Islom Mamatkazin esa 44-daqiqada ogohlantirildi.
Uchrashuv bayonnomasi
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Musobaqa
O‘zbekiston Kubogi
Bosqich
Yarim final
Uchrashuv
OKMK — «Navbahor»
Hisob
0:1
Gol
Joel Kojo — 21-daqiqa
Stadion
«Lokomotiv»
Shahar
Toshkent
Boshlanish vaqti
18:15
«Navbahor» uchun endi asosiy vazifa — qo‘lga kiritilgan ustunlikni saqlab, final yo‘llanmasini rasmiylashtirish. OKMK esa mag‘lubiyatga qaramay, hal qiluvchi bosqichga chiqish imkoniyati uchun kurashni davom ettirishi lozim.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…