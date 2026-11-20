«Navbahor» vodiy derbisida «Neftchi»ni mag‘lub etdi
20 noyabr kuni O‘zbekiston Superligasining 28-tur markaziy uchrashuvida Namanganda «Navbahor» va «Neftchi» jamoalari o‘zaro kuch sinashdi. Mezbonlar bir kishi kam bo‘lib qolgan Farg‘ona klubini mag‘lub etdi. Chempionlik masalasi esa keyingi turga qoldi.
Uchrashuvda hisobni mehmonlar ochdi. 26-daqiqada Alisher Odilov «Neftchi»ni oldinga olib chiqdi. Biroq oradan ko‘p vaqt o‘tmay, farg‘onaliklar bir futbolchisidan ayrildi. Vladimir Yovovich maydondan chetlatildi va «Neftchi» o‘yinni kamchilikda davom ettirishga majbur bo‘ldi.
42-daqiqada Jasurbek Jaloliddinov uzoqdan yo‘llagan zarbasi bilan hisobni tenglashtirdi. Uning goli supergol sifatida qayd etildi.
Ikkinchi bo‘limda «Navbahor» ustunlikni kuchaytirdi. 53-daqiqada Joel Kojo mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Ikki daqiqa o‘tib, Diyor Xolmatov yana bir gol urib, farqni ikkitaga yetkazdi.
«Neftchi» taslim bo‘lmadi. 77-daqiqada Kofi Kuao jamoasining ikkinchi golini kiritdi. Ammo farg‘onaliklar hisobni tenglashtira olmadi.
Shu tariqa, «Navbahor» o‘z maydonidagi vodiy derbisida g‘alaba qozondi. Uchrashuvda jami beshta gol urildi, «Neftchi» esa bahsning bir qismini 10 futbolchi bilan o‘tkazdi.
Gollar:
• 26-daqiqa — Alisher Odilov («Neftchi»).
• 42-daqiqa — Jasurbek Jaloliddinov («Navbahor»).
• 53-daqiqa — Joel Kojo («Navbahor»).
• 55-daqiqa — Diyor Xolmatov («Navbahor»).
• 77-daqiqa — Kofi Kuao («Neftchi»).
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…