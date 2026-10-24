Soatiga 35,8 km: CIES tadqiqotida “Manchester Siti” himoyachisi Husanov rekord o‘rnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xalqaro sport tadqiqotlari markazi (CIES) hisobotiga ko‘ra, Abduqodir Husanov soatiga 35,8 km tezlik bilan Yevropaning eng tezkor markaziy himoyachisi deb topildi.
- O‘zbekistonlik futbolchi ushbu natija bilan «Tottenxem» a’zosi Mikki van de Venni ortda qoldirib, o‘z pozitsiyasida mutlaq birinchi o‘rinni egalladi.
- Husanovning tezlik ko‘rsatkichi hatto markaziy hujumchilar ichida yetakchi bo‘lgan Kilian Mbappening (35,7 km/soat) natijasidan ham yuqori bo‘ldi.
Xalqaro sport tadqiqotlari markazi (CIES Football Observatory) UYEFA Chempionlar ligasida to‘p surayotgan eng tezkor futbolchilarga bag‘ishlangan yangi tahliliy hisobotini taqdim etdi.
Ushbu nufuzli tadqiqot natijalariga ko‘ra, Angliyaning «Manchester Siti» klubi hamda O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Abduqodir Husanov o‘z pozitsiyasida Yevropaning tengsiz eng tezkor markaziy himoyachisi sifatida e’tirof etildi.
Husanovning soatiga 35,8 km ko‘rsatkichi: Rekord qanday qayd etildi?
Markaziy himoyachilar o‘rtasidagi reytingda Husanov o‘zining fenomenal tezligi bilan grand jamoalar yulduzlarini ortda qoldirdi:
Maksimal tezlik: O‘zbekistonlik futbolchi maydonda soatiga 35,8 kilometr tezlikka erishib, o‘z pozitsiyasida mutlaq 1-o‘rinni egalladi;
Raqobatchilarni ortda qoldirish: Husanov Yevropaning eng shiddatli himoyachilaridan biri sanalgan «Tottenxem» a’zosi Mikki van de Venni ham changida qoldirdi;
Hatto hujumchilardan tez: Uning ko‘rsatkichi markaziy hujumchilar ichida yetakchilik qilgan Kilian Mbappening maksimal tezligidan ham (35,7 km/soat) yuqoriroq bo‘lib chiqdi.
Boshqa pozitsiyalarda kimlar yetakchi?
CIES tahlilchilari beshta alohida amplua bo‘yicha eng yuqori tezlik ko‘rsatgan top-20 nafarlik ro‘yxatni shakllantirdi:
Qanot vingerlari: Musobaqaning eng tez yuguruvchi o‘yinchisi nomi «Nyukasl» vakili Entoni Gordonga nasib etdi — uning maksimal ko‘rsatkichi soatiga 37,9 kilometrga yetgan;
Qanot himoyachilari: Bu yo‘nalishda PSJ klubi vakillari yetakchilik qilmoqda, xususan, Ashraf Hakimi soatiga 36,4 kilometr tezlik qayd etgan, undan keyingi o‘rinda Nunu Mendesh bormoqda;
Markaziy yarim himoyachilar: Tottenxemning yosh iqtidori Archi Grey soatiga 34,8 kilometr tezlik bilan divizion peshqadamiga aylandi;
Markaziy hujumchilar: «Real Madrid» yulduzi Kilian Mbappe soatiga 35,7 kilometr natija bilan forvardlar ichida eng tezkori deb topildi.
«Maydonda piyoda yuruvchi yulduzlar»: Tezlik taqsimoti tahlili
Tadqiqotda nafaqat maksimal tezlik, balki o‘yinchilarning tezlik toifalari bo‘yicha bosib o‘tgan masofasi ham sinchkovlik bilan o‘rganildi. 100 nafar saralangan futbolchi orasida qiziqarli tendensiya aniqlandi:
Past tezlikda (soatiga 7 km dan kam) eng ko‘p yurganlar: Bu toifada markaziy hujumchilar peshqadamlik qildi. Kilian Mbappe maydonda bosib o‘tgan umumiy masofasining 43,5 foizini, Viktor Osimxen 41,9 foizini, Luis Suares esa 40,1 foizini sekin qadamlar va piyoda yurish bilan o‘tkazgan;
Tinimsiz harakatdagi yarim himoyachilar: Maydonda kamroq piyoda yurgan va doimiy yuqori tempda harakatlangan futbolchilar markaziy yarim himoyachilar bo‘ldi — Hakon Evjen (23,0%), Joau Simoesh (24,1%) va Lukas Bergvall (25,2%).
Abduqodir Husanovning eng zamonaviy himoyachilar singari yuqori pozitsion sezgirlikni beqiyos tezkorlik bilan birlashtira olgani «Manchester Siti» mudofaasida uning o‘rni tobora ortib borayotganini yana bir bor isbotlaydi.
Izohlar 0
…