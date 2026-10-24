Soatiga 35,8 km: CIES tadqiqotida “Manchester Siti” himoyachisi Husanov rekord o‘rnatdi

·52·Sport
Soatiga 35,8 km: CIES tadqiqotida “Manchester Siti” himoyachisi Husanov rekord o‘rnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro sport tadqiqotlari markazi (CIES) hisobotiga ko‘ra, Abduqodir Husanov soatiga 35,8 km tezlik bilan Yevropaning eng tezkor markaziy himoyachisi deb topildi.
  • O‘zbekistonlik futbolchi ushbu natija bilan «Tottenxem» a’zosi Mikki van de Venni ortda qoldirib, o‘z pozitsiyasida mutlaq birinchi o‘rinni egalladi.
  • Husanovning tezlik ko‘rsatkichi hatto markaziy hujumchilar ichida yetakchi bo‘lgan Kilian Mbappening (35,7 km/soat) natijasidan ham yuqori bo‘ldi.

Xalqaro sport tadqiqotlari markazi (CIES Football Observatory) UYEFA Chempionlar ligasida to‘p surayotgan eng tezkor futbolchilarga bag‘ishlangan yangi tahliliy hisobotini taqdim etdi.

Ushbu nufuzli tadqiqot natijalariga ko‘ra, Angliyaning «Manchester Siti» klubi hamda O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Abduqodir Husanov o‘z pozitsiyasida Yevropaning tengsiz eng tezkor markaziy himoyachisi sifatida e’tirof etildi.

Husanovning soatiga 35,8 km ko‘rsatkichi: Rekord qanday qayd etildi?

Markaziy himoyachilar o‘rtasidagi reytingda Husanov o‘zining fenomenal tezligi bilan grand jamoalar yulduzlarini ortda qoldirdi:

  • Maksimal tezlik: O‘zbekistonlik futbolchi maydonda soatiga 35,8 kilometr tezlikka erishib, o‘z pozitsiyasida mutlaq 1-o‘rinni egalladi;

  • Raqobatchilarni ortda qoldirish: Husanov Yevropaning eng shiddatli himoyachilaridan biri sanalgan «Tottenxem» a’zosi Mikki van de Venni ham changida qoldirdi;

  • Hatto hujumchilardan tez: Uning ko‘rsatkichi markaziy hujumchilar ichida yetakchilik qilgan Kilian Mbappening maksimal tezligidan ham (35,7 km/soat) yuqoriroq bo‘lib chiqdi.

Boshqa pozitsiyalarda kimlar yetakchi?

CIES tahlilchilari beshta alohida amplua bo‘yicha eng yuqori tezlik ko‘rsatgan top-20 nafarlik ro‘yxatni shakllantirdi:

  • Qanot vingerlari: Musobaqaning eng tez yuguruvchi o‘yinchisi nomi «Nyukasl» vakili Entoni Gordonga nasib etdi — uning maksimal ko‘rsatkichi soatiga 37,9 kilometrga yetgan;

  • Qanot himoyachilari: Bu yo‘nalishda PSJ klubi vakillari yetakchilik qilmoqda, xususan, Ashraf Hakimi soatiga 36,4 kilometr tezlik qayd etgan, undan keyingi o‘rinda Nunu Mendesh bormoqda;

  • Markaziy yarim himoyachilar: Tottenxemning yosh iqtidori Archi Grey soatiga 34,8 kilometr tezlik bilan divizion peshqadamiga aylandi;

  • Markaziy hujumchilar: «Real Madrid» yulduzi Kilian Mbappe soatiga 35,7 kilometr natija bilan forvardlar ichida eng tezkori deb topildi.

«Maydonda piyoda yuruvchi yulduzlar»: Tezlik taqsimoti tahlili

Tadqiqotda nafaqat maksimal tezlik, balki o‘yinchilarning tezlik toifalari bo‘yicha bosib o‘tgan masofasi ham sinchkovlik bilan o‘rganildi. 100 nafar saralangan futbolchi orasida qiziqarli tendensiya aniqlandi:

  • Past tezlikda (soatiga 7 km dan kam) eng ko‘p yurganlar: Bu toifada markaziy hujumchilar peshqadamlik qildi. Kilian Mbappe maydonda bosib o‘tgan umumiy masofasining 43,5 foizini, Viktor Osimxen 41,9 foizini, Luis Suares esa 40,1 foizini sekin qadamlar va piyoda yurish bilan o‘tkazgan;

  • Tinimsiz harakatdagi yarim himoyachilar: Maydonda kamroq piyoda yurgan va doimiy yuqori tempda harakatlangan futbolchilar markaziy yarim himoyachilar bo‘ldi — Hakon Evjen (23,0%), Joau Simoesh (24,1%) va Lukas Bergvall (25,2%).

Abduqodir Husanovning eng zamonaviy himoyachilar singari yuqori pozitsion sezgirlikni beqiyos tezkorlik bilan birlashtira olgani «Manchester Siti» mudofaasida uning o‘rni tobora ortib borayotganini yana bir bor isbotlaydi.

Abduqodir HusanovCIES Football ObservatoryUYEFA Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Diash “PSJ” bilan o‘yin oldidan Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi?Ruben Diash “PSJ” bilan o‘yin oldidan Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi?13 oktabr 19:21Husanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaHusanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqda17 sentabr 22:14“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!28 sentabr 08:42Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?1 avgust 22:00Abduqodir Husanov «Bornmut»ga qarshi nega zaxirada qolishi mumkin?Abduqodir Husanov «Bornmut»ga qarshi nega zaxirada qolishi mumkin?22 avgust 10:00Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?12 sentabr 06:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi