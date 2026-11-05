Husanov 90 daqiqa o‘ynadi, Holand g‘alaba keltirdi: “Siti”dan Germaniyada gollar shousi

·69·Sport
Husanov 90 daqiqa o‘ynadi, Holand g‘alaba keltirdi: “Siti”dan Germaniyada gollar shousi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Manchester Siti»
  • Germaniyada «RB Leypsig» ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov mehmonlar safida asosiy tarkibda maydonga tushib, 90 daqiqa davomida ishonchli o‘yin ko‘rsatdi.
  • Uchrashuvda Erling Holand 78-daqiqada kiritgan goli bilan ingliz klubiga qimmatli 3 ochkoni taqdim etdi.

Yevropa Chempionlar ligasining 4-turi doirasida Germaniyada kechgan «RB Leypsig» hamda «Manchester Siti» klublari o‘rtasidagi uchrashuv haqiqiy gollar shousi va shiddatli qarama-qarshilikka aylandi. Ikki tomonlama hujumlar ostida kechgan bellashuvda ingliz grandi 3:2 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi.

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun eng quvonarli jihati — O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa davomida ishonchli harakat qildi.

Triller ssenariysi: 5 ta gol va Holandning nuqtasi

Uchrashuv mezbonlarning keskin qarshiligi va tashabbusning tez-tez almashib turishi bilan yodda qoldi:

  • Avtogol va mezbonlarning javobi: 37-daqiqada «buqalar» himoyachisi Kastello Lukebaning o‘z darvozasiga yo‘llagan to‘pi «Siti»ni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘lim boshida esa Ridle Baku 49-daqiqada muvozanatni tikladi (1:1);

  • Fernandesdan gol va Nusaning javobi: 58-daqiqada Enso Fernandes inglizlarni yana hisobda oldinga olib chiqdi, ammo oradan atigi uch daqiqa o‘tib, 61-daqiqada Antonio Nusa tablodagi hisobni yana tenglashtirdi — 2:2;

  • 78-daqiqa: Erling Holanddan g‘alaba goli: O‘yin yakunlanishiga 12 daqiqa qolganda norvegiyalik to‘purar Holand o‘zining yuksak mahoratini ishga solib, raqib darvozasini aniq nishonga oldi va manchesterliklarga qimmatli 3 ochkoni keltirdi — 2:3.

O‘yin bayoni va tarkiblar:

  • Musobaqa: UYEFA Chempionlar ligasi, 4-tur;

  • Hisob: «RB Leypsig» (Germaniya) — «Manchester Siti» (Angliya) — 2:3;

  • Gollar: Baku (49), Nusa (61) — Lukeba (37 avtogol), Fernandes (58), Holand (78);

  • Ogohlantirishlar: Baumgartner (17), Baku (33), El Aynaui (48), Raum (77);

  • «Manchester Siti» tarkibi: Donnarumma, Nunes (Dias, 79), Husanov, Gehi, O'Rayli, Anderson (Buaddi, 83), Fernandes (Kovachich, 83), Foden (Doku, 64), Ndiay (Ellias, 83), Sherki, Holand;

  • «Leypsig» tarkibi: Vandervordt, Orban, Kastello, Raum, El Aynaui (Zeyvald, 74), Baumgartner (Nkunku 57), Gruda, Nusa, Banzuzi, Romulo (Gomis 67), Baku.

Turnir jadvalidagi ko‘tarilish

Germaniyadagi murakkab va shiddatli bahsdagi g‘alabadan so‘ng Enso Mareska shogirdlari o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, umumiy jadvalda 7-o‘ringa ko‘tarildi va to‘g‘ridan to‘g‘ri 1/8 final yo‘llanmasi uchun kurashda mustahkam o‘rin egalladi.

O‘z maydonida faol kurashgan «RB Leypsig» esa 3 ochko bilan musobaqa jadvalining 31-pog‘onasida qolib ketdi.

UYEFA Chempionlar ligasiAbduqodir HusanovManchester SitiRB Leypsig
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)Bugun 08:41Britaniya nashri Abduqodir Husanovning «RB Leypsig»ga qarshi harakatlariga yuqori baho berdiBritaniya nashri Abduqodir Husanovning «RB Leypsig»ga qarshi harakatlariga yuqori baho berdiBugun 08:24Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)1 noyabr 18:06Ruben Diash “PSJ” bilan o‘yin oldidan Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi?Ruben Diash “PSJ” bilan o‘yin oldidan Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi?13 oktabr 19:21Mareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladiMareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladiBugun 08:529 o‘yinda 13 ta gol! Erling Holand butun faoliyatidagi eng dahshatli natijasini qayd etdi9 o‘yinda 13 ta gol! Erling Holand butun faoliyatidagi eng dahshatli natijasini qayd etdiBugun 08:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi