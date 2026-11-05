Husanov 90 daqiqa o‘ynadi, Holand g‘alaba keltirdi: “Siti”dan Germaniyada gollar shousi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Manchester Siti»
- Germaniyada «RB Leypsig» ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov mehmonlar safida asosiy tarkibda maydonga tushib, 90 daqiqa davomida ishonchli o‘yin ko‘rsatdi.
- Uchrashuvda Erling Holand 78-daqiqada kiritgan goli bilan ingliz klubiga qimmatli 3 ochkoni taqdim etdi.
Yevropa Chempionlar ligasining 4-turi doirasida Germaniyada kechgan «RB Leypsig» hamda «Manchester Siti» klublari o‘rtasidagi uchrashuv haqiqiy gollar shousi va shiddatli qarama-qarshilikka aylandi. Ikki tomonlama hujumlar ostida kechgan bellashuvda ingliz grandi 3:2 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi.
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun eng quvonarli jihati — O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa davomida ishonchli harakat qildi.
Triller ssenariysi: 5 ta gol va Holandning nuqtasi
Uchrashuv mezbonlarning keskin qarshiligi va tashabbusning tez-tez almashib turishi bilan yodda qoldi:
Avtogol va mezbonlarning javobi: 37-daqiqada «buqalar» himoyachisi Kastello Lukebaning o‘z darvozasiga yo‘llagan to‘pi «Siti»ni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘lim boshida esa Ridle Baku 49-daqiqada muvozanatni tikladi (1:1);
Fernandesdan gol va Nusaning javobi: 58-daqiqada Enso Fernandes inglizlarni yana hisobda oldinga olib chiqdi, ammo oradan atigi uch daqiqa o‘tib, 61-daqiqada Antonio Nusa tablodagi hisobni yana tenglashtirdi — 2:2;
78-daqiqa: Erling Holanddan g‘alaba goli: O‘yin yakunlanishiga 12 daqiqa qolganda norvegiyalik to‘purar Holand o‘zining yuksak mahoratini ishga solib, raqib darvozasini aniq nishonga oldi va manchesterliklarga qimmatli 3 ochkoni keltirdi — 2:3.
O‘yin bayoni va tarkiblar:
Musobaqa: UYEFA Chempionlar ligasi, 4-tur;
Hisob: «RB Leypsig» (Germaniya) — «Manchester Siti» (Angliya) — 2:3;
Gollar: Baku (49), Nusa (61) — Lukeba (37 avtogol), Fernandes (58), Holand (78);
Ogohlantirishlar: Baumgartner (17), Baku (33), El Aynaui (48), Raum (77);
«Manchester Siti» tarkibi: Donnarumma, Nunes (Dias, 79), Husanov, Gehi, O'Rayli, Anderson (Buaddi, 83), Fernandes (Kovachich, 83), Foden (Doku, 64), Ndiay (Ellias, 83), Sherki, Holand;
«Leypsig» tarkibi: Vandervordt, Orban, Kastello, Raum, El Aynaui (Zeyvald, 74), Baumgartner (Nkunku 57), Gruda, Nusa, Banzuzi, Romulo (Gomis 67), Baku.
Turnir jadvalidagi ko‘tarilish
Germaniyadagi murakkab va shiddatli bahsdagi g‘alabadan so‘ng Enso Mareska shogirdlari o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, umumiy jadvalda 7-o‘ringa ko‘tarildi va to‘g‘ridan to‘g‘ri 1/8 final yo‘llanmasi uchun kurashda mustahkam o‘rin egalladi.
O‘z maydonida faol kurashgan «RB Leypsig» esa 3 ochko bilan musobaqa jadvalining 31-pog‘onasida qolib ketdi.
Izohlar 0
…