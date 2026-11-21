«Manchester Siti» yanvarda kimlar bilan xayrlashadi, Husanovning pozitsiyasi ham o‘zgaradimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» qishki transfer oynasida tarkibni qayta shakllantirish doirasida ayrim futbolchilarni sotish va yangi o‘ng qanot himoyachisini xarid qilishni rejalashtirmoqda.
- Klubning bu pozitsiyaga ixtisoslashgan o‘yinchi olib kelishi Abduqodir Husanovning kelgusida markaziy himoyada o‘ynashiga sabab bo‘lishi mumkin.
- Ayni paytda Mateo Kovachich va Rayan Ayt-Nuri jamoani tark etishi kutilayotgan futbolchilar ro‘yxatida yetakchilik qilmoqda.
«Manchester Siti»ning qishki transfer oynasidagi rejalari asta-sekin oydinlashmoqda. Klub ayrim futbolchilarni sotish yoki ijaraga berish, bir nechta yetakchi bilan shartnomani uzaytirish va o‘ng qanot himoyachisi pozitsiyasini kuchaytirishni ko‘zlamoqda. Bu jarayon Abduqodir Husanovning jamoadagi vazifasiga ham ta’sir qilishi mumkin.
«Manchester Siti» yanvar transfer oynasida tarkibni qayta shakllantirishga qaratilgan bir qator qarorlarni qabul qilishi kutilmoqda. Klubda ayrim futbolchilarning kelajagi so‘roq ostida, boshqa ijrochilar esa uzoq muddatli shartnoma bilan jamoada saqlab qolinishi rejalashtirilgan.
«Siti» faoliyatini yoritib kelayotgan mancitycore.com nashri klubning qishki transfer rejalari, ketishi mumkin bo‘lgan futbolchilar, yangi shartnomalar va ehtimoliy xaridlar haqida tahliliy material e’lon qildi.
Maqoladagi eng e’tiborli jihatlardan biri — o‘ng qanot himoyachisi uchun transfer harakatlari. Agar klub bu pozitsiyaga ixtisoslashgan futbolchini olib kelsa, Abduqodir Husanovning asosiy vazifasi markaziy himoyada o‘ynash bo‘lishi mumkin.
Mateo Kovachich va Rayan Ayt-Nuri ketishi mumkin
«Manchester Siti»dan ketishi mumkin bo‘lgan futbolchilar ro‘yxatining yuqori qismida Mateo Kovachich va Rayan Ayt-Nuri turibdi.
32 yoshli xorvatiyalik yarimhimoyachi Mateo Kovachich joriy mavsumda Premer-ligada atigi uchta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi kelasi yozda tugaydi. Kovachichdan tashqari, 34 yoshli darvozabon Markus Bettinelli ham shartnomasi yakunlanishi arafasida, biroq u «Siti» safida hali biror marta maydonga tushmagan.
Yozgi transferlardan keyin Kovachichning asosiy tarkibdagi imkoniyatlari yanada qisqardi. «Manchester Siti» yarimhimoya chizig‘ini kuchaytirish uchun 300 million funt sterlingdan ortiq mablag‘ sarflab, Enso Fernandes, Elliot Anderson va Ayyub Buaddi kabi futbolchilarni jamoaga qo‘shib olgani aytilmoqda.
Xorvatiyalik futbolchiga Turkiyaning «Fenerbahche» klubi qiziqish bildirmoqda. Kovachich yanvar oyidan boshlab shartnomasi tugashiga olti oy qolgan futbolchi sifatida xorijiy klub bilan dastlabki kelishuv imzolash huquqiga ega bo‘ladi. Shu bilan birga, «Siti» munosib taklif tushsa, uni qishdayoq sotish variantini ham ko‘rib chiqishi mumkin.
Ayt-Nuri muntazam o‘ynash uchun klubni tark etmoqchi
Jazoirlik chap qanot himoyachisi Rayan Ayt-Nuri ham «Manchester Siti»dagi kelajagini qayta ko‘rib chiqmoqda.
Enso Mareska boshqaruvida futbolchi Premer-ligadagi o‘nta uchrashuvda bir daqiqa ham maydonga tushmagan. U Chempionlar ligasi va Angliya Liga kubogidagi to‘rtta bahsda ishtirok etib, jami 168 daqiqa o‘ynadi va uchta golli uzatma amalga oshirdi.
Biroq Ayt-Nuri Yoshko Gvardiol va Niko O'Reylidan keyingi o‘rinda qolmoqda. Ayrim uchrashuvlarda esa hatto qaydnoma ro‘yxatiga ham kiritilmagan.
Muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish istagi futbolchini klubni tark etish haqida o‘ylashga undagan. «Yuventus» yanvar oyida uni ijaraga olish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Italiya klubining moliyaviy imkoniyatlari cheklangani sababli ijara varianti eng maqbul yechim sifatida qaralmoqda.
Shuningdek, «Napoli» ham Ayt-Nuriga qiziqish bildirgan. «Barselona» Alexandro Balde jamoani tark etishi mumkinligi sababli jazoirlik futbolchining holatini kuzatmoqda. «Manchester Yunayted» ham uning transferi bo‘yicha qiziqishini qayta tiklagan.
Ayt-Nurining terma jamoadagi vaziyati ham murakkablashgan. U Jazoir milliy jamoasiga chaqirilmagan. Terma jamoa murabbiyi Brahim Hemdani futbolchi bilan bog‘liq qarorlar jamoa manfaatlaridan kelib chiqib qabul qilinishini ta’kidladi.
«Rayanga nisbatan hech qanday muammo yoki jazo chorasi yo‘q. Kiyinish xonasidagi muhokamalar maxfiyligicha qoladi, ammo qarorlarim faqat jamoa muvozanati va farovonligidan kelib chiqib qabul qilinadi», — dedi murabbiy.
Yoshko Gvardiol uchun Yevropaning top-klublari kurashmoqda
24 yoshli Yoshko Gvardiolga Yevropaning bir qator yirik klublari qiziqish bildirmoqda. «Barselona» xorvatiyalik himoyachini markaziy himoya chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rib chiqmoqda. Kataloniya klubining yana bir varianti — «Bavariya» futbolchisi Jonatan Ta.
Biroq Gvardiolning qishki transfer oynasida «Manchester Siti»ni tark etishi ehtimoli past. Ispaniyadagi manbalar ham bunday transferni yanvar oyida amalga oshirish qiyin deb hisoblamoqda. «Barselona» futbolchi xarid qilish uchun avval tarkibdagi ayrim ijrochilarni sotishiga to‘g‘ri kelishi mumkin.
Gvardiolga PSJ, «Liverpul», «Bavariya» va «Chelsi» ham qiziqish bildirmoqda. Ularning ayrimlari «Siti» kelajakda futbolchini sotishga qaror qilsa, transferning moliyaviy shartlarini o‘rganishga tayyor.
Xorvatiyalik himoyachi iyul oyida «Manchester Siti» bilan shartnomasini 2031 yilgacha uzaytirgan. Uning bozor qiymati taxminan 64 million funt sterlingga baholanmoqda.
Mateush Nunesh bilan yangi shartnoma tuziladi
«Manchester Siti» jamoaning muhim futbolchilaridan biri Mateush Nunesh bilan uch yillik yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi.
«Vulverxempton»dan 53 million funt sterling evaziga sotib olingan portugaliyalik futbolchi jamoada o‘ng qanot himoyachisi vazifasini ham bajarib, muhim ijrochiga aylangan. Uning amaldagi shartnomasi joriy mavsum oxirida tugashi aytilmoqda.
Yangi bitim futbolchining maoshini haftasiga kamida 20 ming funt sterlingga oshirishni nazarda tutadi. Natijada Nuneshning asosiy maoshi 150 ming funt sterlingga yetishi mumkin.
Klub futbolchini saqlab qolishni uzoq muddatli rejalarning muhim qismi sifatida ko‘rmoqda.
Abduqodir Husanov markaziy himoyaga qaytishi mumkin
«Manchester Siti» o‘ng qanot himoyachisi pozitsiyasini kuchaytirishni ham rejalashtirmoqda. Bu esa o‘zbekistonlik Abduqodir Husanovning jamoadagi vazifalariga ta’sir qilishi mumkin.
Yozgi transfer oynasida bu pozitsiyaga maxsus futbolchi olib kelmagan «Siti» Mateush Nuneshga zaxira sifatida Husanovdan foydalanib kelmoqda. O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi o‘ng qanotda ham ishonchli o‘yin ko‘rsatishga qodir, biroq uning asosiy pozitsiyasi — markaziy himoya.
Tahlilchilarning fikricha, Husanov markaziy himoyada o‘zining kuchli jihatlarini to‘liq namoyon etishi mumkin. O‘ng qanot himoyachisi uchun alohida transfer amalga oshirilsa, o‘zbekistonlik futbolchiga himoya markazida muntazam o‘ynash imkoniyati yaratiladi.
«Siti»ning ehtimoliy xaridlari ro‘yxatida «Chelsi» futbolchisi Malo Gyusto ham bor. 23 yoshli fransuz futbolchisi Enso Mareska qo‘l ostida «Chelsi»da o‘ynagan. U hozirgi jamoasida asosiy tarkibga kirish uchun raqobatda qiynalayotgani sababli transferga ochiq bo‘lishi mumkin.
«Siti» Gyusto uchun «Liverpul», «Tottenxem», «Atletiko Madrid», «Milan», «Komo» va «RB Leypsig» bilan raqobatlashishi kutilmoqda. Klub zaxira varianti sifatida «Nyukasl» futbolchisi Tino Livramentoni ham kuzatmoqda.
Agar «Manchester Siti» o‘ng qanot himoyachisi transferini amalga oshirsa, bu Husanovning markaziy himoyadagi imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin.
Ismaelo Ganiu transferi yozga qoldirilishi mumkin
«Lans»ning 21 yoshli markaziy himoyachisi Ismaelo Ganiu ham «Manchester Siti» skautlari kuzatuvida. Fransiya klubi futbolchisiga Angliyaning «Chelsi», «Tottenxem», «Nyukasl», «Fulxem» va «Brentford» klublari ham qiziqmoqda.
Ganiuning transfer qiymati taxminan 25,5 million funt sterling yoki 30 million yevro deb baholanmoqda. Tizzasidan olgan jarohati tufayli futbolchi bir necha hafta maydonga tusha olmasligi aytilmoqda.
Shu sababli uning transferi yanvar oyidan ko‘ra 2027 yil yozida amalga oshishi ehtimoli yuqori.
«Manchester Siti» 2027 yil 20 yanvar kuni Chempionlar ligasi doirasida «Lans» bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Bu bahs klub skautlariga futbolchini bevosita kuzatish imkonini berishi mumkin.
Ganiuning «Lans»dagi faoliyati «Siti» uchun alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Abduqodir Husanov ham aynan fransuz klubidan Manchesterga ko‘chib o‘tgan va bu transfer o‘zbekistonlik himoyachining Yevropa futbolidagi karyerasida muhim bosqich bo‘lgan.
Stiven Mfunini PSJ va «Bavariya» ham kuzatmoqda
«Manchester Siti» 18 yoshli markaziy himoyachi Stiven Mfunini jamoada saqlab qolishga harakat qilmoqda. PSJ va «Bavariya» yosh futbolchining imkoniyatlarini kuzatib bormoqda.
Mfuni hozirda «Koventri Siti»da ijara asosida o‘ynamoqda va Premer-ligada uchta uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan.
Uning «Siti» bilan shartnomasi joriy mavsumda tugashi mumkin. Biroq klubda shartnomani uzaytirish imkoniyati mavjud bo‘lib, rahbariyat futbolchiga uzoq muddatli bitim taklif qilish ustida ishlamoqda.
Erling Xoland «Siti»ni tark etmaydi
Yevropaning yirik klublari Erling Xolandni ham kuzatib bormoqda. Biroq norvegiyalik hujumchining «Manchester Siti»dan ketishi hozircha real transfer ssenariysi sifatida qaralmayapti.
Xolandning klub bilan shartnomasi 2034 yil iyunigacha amal qiladi. «Barselona» bilan bog‘liq ehtimoliy transfer haqidagi xabarlarga qaramay, futbolchining atrofidagilar bunday o‘tishni muhokama qilmayotgani aytilmoqda.
Norvegiyaning TV2 telekanaliga klubdagi vaziyat va ehtimoliy jazolar haqida savol berilganda, Xoland shunday javob bergan:
«Javoblar paydo bo‘ladi, deb o‘ylayman. Qachonligini bilmayman».
Hujumchi, shuningdek, «Manchester Siti»da o‘zini baxtli his qilayotganini ta’kidlagan.
Moliyaviy ayblovlar transfer rejalariga ta’sir qilishi mumkin
«Manchester Siti»ning transfer siyosati klubga nisbatan moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha qo‘yilgan ayblovlar va ularning huquqiy oqibatlariga ham bog‘liq.
Klub 114 ta qoidabuzarlik bo‘yicha chiqarilgan hukm yuzasidan apellyatsiya bergan. Ushbu apellyatsiya dekabr oyida ko‘rib chiqilishi kutilmoqda. Jazo masalasi esa 2027 yildan oldin hal etilmasligi mumkinligi haqida xabarlar bor.
Hozircha bu holat «Siti»ga tarkibni saqlab qolish va transfer rejalarini davom ettirish imkonini bermoqda. Biroq klub yanvar oyida qancha transferni amalga oshirishi, qanday mablag‘ sarflashi va qaysi futbolchilarni sotishi masalasi ochiq qolmoqda.
«Siti» uchun yanvar oyi qanday o‘tishi mumkin?
ManCityCore tahliliga ko‘ra, «Manchester Siti» uchun qishki transfer oynasi katta xaridlardan ko‘ra tarkibni optimallashtirish, futbolchilarni saqlab qolish va ayrim pozitsiyalarni kuchaytirish davri bo‘lishi mumkin.
Kovachichning ketishi va Ayt-Nurining ijaraga berilishi ehtimoli, Nunesh hamda Mfuni bilan yangi shartnomalar tuzish rejalari klubning tarkibni qayta shakllantirish strategiyasini ko‘rsatmoqda.
Biroq eng muhim masalalardan biri o‘ng qanot himoyachisi transferi bo‘lib qolmoqda. Malo Gyusto yoki boshqa futbolchining kelishi Abduqodir Husanovga himoya markazida muntazam o‘ynash imkonini berishi mumkin. Bu esa o‘zbekistonlik futbolchining «Manchester Siti»dagi roli va kelgusi mavsumlardagi istiqbolini belgilashda muhim omil bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…