2026 yilgi “Oltin to‘p”ni aynan kim yutishi kerakligi matematik aniqlikda e’lon qilindi

·71·Sport
2026 yilgi “Oltin to‘p”ni aynan kim yutishi kerakligi matematik aniqlikda e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro sport tadqiqotlari markazi (CIES Football Observatory) matematik tahlillar va Impect metodologiyasi asosida 2026 yilgi «Oltin to‘p» sovrinini «Barselona» vingeri Lamin Yamal qo‘lga kiritishi kerakligini e’lon qildi.
  • Futbolchi 95,8 ball bilan reytingda mutlaq yetakchilik qilayotgan bo‘lsa, kuchli uchlikdan «Bavariya» vakillari Maykl Olise va Harri Keyn joy oldi.

Dunyoning eng nufuzli sport tahlil markazlaridan biri — Xalqaro sport tadqiqotlari markazi (CIES Football Observatory) 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) taqdimoti oldidan o‘zining keng qamrovli ilmiy reytingini taqdim etdi. Tashkilotning matematik tahlillari va Impect metodologiyasiga ko‘ra, joriy yilgi «Oltin to‘p» sovrinini Kataloniyaning «Barselona» klubi vingeri Lamin Yamal qo‘lga kiritishi shart.

Ushbu nufuzli reyting o‘tgan yildagidek mavsum mobaynida eng barqaror va sermahsul ko‘rsatkich qayd etgan 50 nafar maydon o‘yinchisi orasida shakllantirildi. Mukofotni topshirish tantanasi esa bugun, 26 oktyabr oqshomida London shahrida bo‘lib o‘tadi.

Tahlil mezonlari: Nima sababdan aynan Lamin Yamal?

CIES Football Observatory reytingi hissiyotlar emas, balki aniq statistik ko‘rsatkichlarga tayanadi:

  • Uchta asosiy mezon: Tahlilchilar o‘yinchilar harakatini sakkizta texnik-taktik jihat bo‘yicha baholovchi Impect metodologiyasi, futbolchi maydonga tushgan bahslarning raqobat darajasi (murakkabligi) hamda qayd etilgan yakuniy natijalarni hisoblab chiqqan;

  • Ikki yil ketma-ket yetakchi: 2025 yilda bo‘lgani kabi, 2026 yilgi tahlillarda ham Lamin Yamal 95,8 ball bilan sayyoramizning eng foydali va kuchli futbolchisi sifatida mutlaq birinchi o‘rinni egalladi;

  • «Bavariya» hujumchilari kuchli uchlikda: Ikkinchi va uchinchi pog‘onalarni Myunxenning «Bavariya» klubi yulduzlari — Maykl Olise (93,9 ball) hamda Harri Keyn (90,5 ball) band etdi.

Messi, Mbappe va Holandning pozitsiyalari

Reytingning yuqori o‘nligi va boshqa yulduzlarning joylashuvi mutaxassislarning e’tiborini tortmoqda:

  • Bir xil ko‘rsatkich qayd etgan trio: Afsonaviy Lionel Messi («Inter Mayami»), Dezire Due («PSJ») va Kilian Mbappe («Real») bir xil — 90,4 ball jamg‘arib, mos ravishda 4, 5 va 6-o‘rinlarni bo‘lishib oldi;

  • Top-10 yakuni: Xvicha Kvaratsxeliya («PSJ», 90,3) va Pedri («Barselona», 90,3) kuchli sakkizlikdan joy olgan bo‘lsa, Erling Holand («Manchester Siti») va Pau Kubarsi («Barselona») 90,0 ball bilan yuqori o‘nlikni yakunladi;

  • Boshqa yulduzlar pastroqda: «Real» yetakchisi Vinisius Junior (89,8 ball) 13-o‘rinda, Jud Bellinghem (84,4 ball) esa 39-o‘rinda qoldi. Shuningdek, Rodri 14, Rafinya 19, Usmon Dembele 27 va Deklan Rays 45-pog‘onadan joy oldi.

CIES talqiniga ko‘ra 2026 yilning eng yaxshi 10 nafar futbolchisi

O‘rin

Futbolchi

Klubi

CIES bali

1

Lamin Yamal

«Barselona»

95,8

2

Maykl Olise

«Bavariya»

93,9

3

Harri Keyn

«Bavariya»

90,5

4

Lionel Messi

«Inter Mayami»

90,4

5

Dezire Due

«PSJ»

90,4

6

Kilian Mbappe

«Real Madrid»

90,4

7

Xvicha Kvaratsxeliya

«PSJ»

90,3

8

Pedri

«Barselona»

90,3

9

Erling Holand

«Manchester Siti»

90,0

10

Pau Kubarsi

«Barselona»

90,0

Londondagi bugungi rasmiy marosimda xalqaro hakamlar va ovoz beruvchilar fikri CIES markazining ushbu ilmiy xulosasi bilan qanchalik mos kelishi butun dunyo futbol ishqibozlarining bosh intrigasi bo‘lib turibdi.

Lamin YamalOltin to‘pCIES Football ObservatoryBarselona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soatiga 35,8 km: CIES tadqiqotida “Manchester Siti” himoyachisi Husanov rekord o‘rnatdiSoatiga 35,8 km: CIES tadqiqotida “Manchester Siti” himoyachisi Husanov rekord o‘rnatdi24 oktabr 17:27Rivaldo «Oltin to‘p» sovrinini kim olishi kerakligini aytdi...Rivaldo «Oltin to‘p» sovrinini kim olishi kerakligini aytdi...17 oktabr 06:53Laporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdiLaporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdi12 oktabr 18:17Espanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradiEspanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradi30 sentabr 09:50Entoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdiEntoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdi24 sentabr 16:16Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiHansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladi15 sentabr 19:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi