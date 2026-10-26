2026 yilgi “Oltin to‘p”ni aynan kim yutishi kerakligi matematik aniqlikda e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xalqaro sport tadqiqotlari markazi (CIES Football Observatory) matematik tahlillar va Impect metodologiyasi asosida 2026 yilgi «Oltin to‘p» sovrinini «Barselona» vingeri Lamin Yamal qo‘lga kiritishi kerakligini e’lon qildi.
- Futbolchi 95,8 ball bilan reytingda mutlaq yetakchilik qilayotgan bo‘lsa, kuchli uchlikdan «Bavariya» vakillari Maykl Olise va Harri Keyn joy oldi.
Dunyoning eng nufuzli sport tahlil markazlaridan biri — Xalqaro sport tadqiqotlari markazi (CIES Football Observatory) 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) taqdimoti oldidan o‘zining keng qamrovli ilmiy reytingini taqdim etdi. Tashkilotning matematik tahlillari va Impect metodologiyasiga ko‘ra, joriy yilgi «Oltin to‘p» sovrinini Kataloniyaning «Barselona» klubi vingeri Lamin Yamal qo‘lga kiritishi shart.
Ushbu nufuzli reyting o‘tgan yildagidek mavsum mobaynida eng barqaror va sermahsul ko‘rsatkich qayd etgan 50 nafar maydon o‘yinchisi orasida shakllantirildi. Mukofotni topshirish tantanasi esa bugun, 26 oktyabr oqshomida London shahrida bo‘lib o‘tadi.
Tahlil mezonlari: Nima sababdan aynan Lamin Yamal?
CIES Football Observatory reytingi hissiyotlar emas, balki aniq statistik ko‘rsatkichlarga tayanadi:
Uchta asosiy mezon: Tahlilchilar o‘yinchilar harakatini sakkizta texnik-taktik jihat bo‘yicha baholovchi Impect metodologiyasi, futbolchi maydonga tushgan bahslarning raqobat darajasi (murakkabligi) hamda qayd etilgan yakuniy natijalarni hisoblab chiqqan;
Ikki yil ketma-ket yetakchi: 2025 yilda bo‘lgani kabi, 2026 yilgi tahlillarda ham Lamin Yamal 95,8 ball bilan sayyoramizning eng foydali va kuchli futbolchisi sifatida mutlaq birinchi o‘rinni egalladi;
«Bavariya» hujumchilari kuchli uchlikda: Ikkinchi va uchinchi pog‘onalarni Myunxenning «Bavariya» klubi yulduzlari — Maykl Olise (93,9 ball) hamda Harri Keyn (90,5 ball) band etdi.
Messi, Mbappe va Holandning pozitsiyalari
Reytingning yuqori o‘nligi va boshqa yulduzlarning joylashuvi mutaxassislarning e’tiborini tortmoqda:
Bir xil ko‘rsatkich qayd etgan trio: Afsonaviy Lionel Messi («Inter Mayami»), Dezire Due («PSJ») va Kilian Mbappe («Real») bir xil — 90,4 ball jamg‘arib, mos ravishda 4, 5 va 6-o‘rinlarni bo‘lishib oldi;
Top-10 yakuni: Xvicha Kvaratsxeliya («PSJ», 90,3) va Pedri («Barselona», 90,3) kuchli sakkizlikdan joy olgan bo‘lsa, Erling Holand («Manchester Siti») va Pau Kubarsi («Barselona») 90,0 ball bilan yuqori o‘nlikni yakunladi;
Boshqa yulduzlar pastroqda: «Real» yetakchisi Vinisius Junior (89,8 ball) 13-o‘rinda, Jud Bellinghem (84,4 ball) esa 39-o‘rinda qoldi. Shuningdek, Rodri 14, Rafinya 19, Usmon Dembele 27 va Deklan Rays 45-pog‘onadan joy oldi.
CIES talqiniga ko‘ra 2026 yilning eng yaxshi 10 nafar futbolchisi
O‘rin
Futbolchi
Klubi
CIES bali
1
Lamin Yamal
«Barselona»
95,8
2
Maykl Olise
«Bavariya»
93,9
3
Harri Keyn
«Bavariya»
90,5
4
Lionel Messi
«Inter Mayami»
90,4
5
Dezire Due
«PSJ»
90,4
6
Kilian Mbappe
«Real Madrid»
90,4
7
Xvicha Kvaratsxeliya
«PSJ»
90,3
8
Pedri
«Barselona»
90,3
9
Erling Holand
90,0
10
Pau Kubarsi
«Barselona»
90,0
Londondagi bugungi rasmiy marosimda xalqaro hakamlar va ovoz beruvchilar fikri CIES markazining ushbu ilmiy xulosasi bilan qanchalik mos kelishi butun dunyo futbol ishqibozlarining bosh intrigasi bo‘lib turibdi.
Izohlar 0
…