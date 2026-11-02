Shavkat Umurzoqov “Paxtakor” klubida bo‘lib, katta o‘zgarishlar rejasini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov «Paxtakor» futbol klubiga tashrif buyurib, jamoani xalqaro talablar darajasida zamonaviylashtirish va moddiy-texnik bazani yangilash bo‘yicha rejalarni e’lon qildi.
- Uchrashuvda klub akademiyasining CIES Football Observatory reytingida 46-o‘rinni egallagani qayd etilib, futbolchilarni tayyorlash tizimini yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi.
Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov mamlakatimizning bosh jamoalaridan biri — «Paxtakor» futbol klubi qarorgohiga tashrif buyurdi. Shahar rahbari klub ma’muriyati, murabbiylar shtabi, jismoniy tayyorgarlik bo‘yicha mutaxassislar, jamoa sardori hamda futbolchilar bilan uchrashib, ochiq va samimiy muloqot o‘tkazdi.
Uchrashuvda «sherlar»ning boy tarixiy merosini asrab-avaylash bilan birga, klubni xalqaro talablar darajasida zamonaviylashtirish, moddiy-texnik bazani tubdan yangilash hamda yangi g‘alabalar uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish masalalari hal qiluvchi mavzu sifatida muhokama qilindi.
Akademiyadagi global muvaffaqiyat va zamonaviy ekotizim
Shahar hokimi «Paxtakor»ning o‘zbek futbolidagi o‘rni beqiyos ekanini alohida e’tirof etdi:
Milliy boylik va CIES reytingi: «Paxtakor» nafaqat poytaxt, balki butun mamlakatimiz sporti tarixining ajralmas bo‘lagi hisoblanadi. Klub akademiyasi futbolchilarni tayyorlash bo‘yicha dunyoga mashhur CIES Football Observatory global reytingida 46-o‘rinni egallab, ulkan o‘sish poydevori mavjudligini ko‘rsatdi;
To‘liq futbol ekotizimi: Zamonaviy futbol shunchaki o‘yin emas, balki yosh iste’dodlarni izlab topish, munosib mehnat sharoitlarini yaratish va halol sport raqobatini ta’minlovchi yaxlit tizim ekani qayd etildi.
Bazani yangilash, tiklanish tizimi va yangi uskunalar
Uchrashuvda jamoa a’zolarining takliflari asosida amaliy chora-tadbirlar belgilab olindi:
Moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilish: Futbolchilarning salomatligini tiklash (reabilitatsiya), ularning jismoniy holatini yuqori darajada saqlash va mas’uliyatli xalqaro o‘yinlarga to‘laqonli tayyorgarlik ko‘rishi uchun eng so‘nggi rusumdagi tibbiy va mashg‘ulot uskunalari yetkazib beriladi;
Professional menejment va imij: Klub faoliyatiga ilg‘or xalqaro menejment standartlari joriy etiladi hamda «Paxtakor» brendining tarixiga munosib zamonaviy imijini shakllantirish bo‘yicha aniq dasturlar amalga oshiriladi;
Moliyaviy ko‘mak: Eslatib o‘tamiz, avvalroq Toshkent shahar hokimligi tomonidan «Paxtakor» klubini qo‘llab-quvvatlash va barqarorligini ta’minlash maqsadida 5 milliard so‘m mablag‘ ajratilgan edi.
Hokimlik va klub rahbariyatining asosiy maqsadi — milliy futbol an’analarini asragan holda, jamoa salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish va xalqaro maydonlarda yangi marralarni zabt etishdan iborat.
Izohlar 0
…