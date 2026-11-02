Shavkat Umurzoqov “Paxtakor” klubida bo‘lib, katta o‘zgarishlar rejasini e’lon qildi

·93·Sport
Shavkat Umurzoqov “Paxtakor” klubida bo‘lib, katta o‘zgarishlar rejasini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov «Paxtakor» futbol klubiga tashrif buyurib, jamoani xalqaro talablar darajasida zamonaviylashtirish va moddiy-texnik bazani yangilash bo‘yicha rejalarni e’lon qildi.
  • Uchrashuvda klub akademiyasining CIES Football Observatory reytingida 46-o‘rinni egallagani qayd etilib, futbolchilarni tayyorlash tizimini yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi.

Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov mamlakatimizning bosh jamoalaridan biri — «Paxtakor» futbol klubi qarorgohiga tashrif buyurdi. Shahar rahbari klub ma’muriyati, murabbiylar shtabi, jismoniy tayyorgarlik bo‘yicha mutaxassislar, jamoa sardori hamda futbolchilar bilan uchrashib, ochiq va samimiy muloqot o‘tkazdi.

Uchrashuvda «sherlar»ning boy tarixiy merosini asrab-avaylash bilan birga, klubni xalqaro talablar darajasida zamonaviylashtirish, moddiy-texnik bazani tubdan yangilash hamda yangi g‘alabalar uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish masalalari hal qiluvchi mavzu sifatida muhokama qilindi.

Akademiyadagi global muvaffaqiyat va zamonaviy ekotizim

Shahar hokimi «Paxtakor»ning o‘zbek futbolidagi o‘rni beqiyos ekanini alohida e’tirof etdi:

  • Milliy boylik va CIES reytingi: «Paxtakor» nafaqat poytaxt, balki butun mamlakatimiz sporti tarixining ajralmas bo‘lagi hisoblanadi. Klub akademiyasi futbolchilarni tayyorlash bo‘yicha dunyoga mashhur CIES Football Observatory global reytingida 46-o‘rinni egallab, ulkan o‘sish poydevori mavjudligini ko‘rsatdi;

  • To‘liq futbol ekotizimi: Zamonaviy futbol shunchaki o‘yin emas, balki yosh iste’dodlarni izlab topish, munosib mehnat sharoitlarini yaratish va halol sport raqobatini ta’minlovchi yaxlit tizim ekani qayd etildi.

Bazani yangilash, tiklanish tizimi va yangi uskunalar

Uchrashuvda jamoa a’zolarining takliflari asosida amaliy chora-tadbirlar belgilab olindi:

  • Moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilish: Futbolchilarning salomatligini tiklash (reabilitatsiya), ularning jismoniy holatini yuqori darajada saqlash va mas’uliyatli xalqaro o‘yinlarga to‘laqonli tayyorgarlik ko‘rishi uchun eng so‘nggi rusumdagi tibbiy va mashg‘ulot uskunalari yetkazib beriladi;

  • Professional menejment va imij: Klub faoliyatiga ilg‘or xalqaro menejment standartlari joriy etiladi hamda «Paxtakor» brendining tarixiga munosib zamonaviy imijini shakllantirish bo‘yicha aniq dasturlar amalga oshiriladi;

  • Moliyaviy ko‘mak: Eslatib o‘tamiz, avvalroq Toshkent shahar hokimligi tomonidan «Paxtakor» klubini qo‘llab-quvvatlash va barqarorligini ta’minlash maqsadida 5 milliard so‘m mablag‘ ajratilgan edi.

Hokimlik va klub rahbariyatining asosiy maqsadi — milliy futbol an’analarini asragan holda, jamoa salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish va xalqaro maydonlarda yangi marralarni zabt etishdan iborat.

PaxtakorShavkat UmurzoqovToshkent shahar hokimligiCIES Football Observatory
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bosh homiy ketganidan so‘ng: Toshkent shahar hokimligi “Paxtakor”ga 5 mlrd so‘m ajratmoqdaBosh homiy ketganidan so‘ng: Toshkent shahar hokimligi “Paxtakor”ga 5 mlrd so‘m ajratmoqda30 oktabr 10:062026 yilgi “Oltin to‘p”ni aynan kim yutishi kerakligi matematik aniqlikda e’lon qilindi2026 yilgi “Oltin to‘p”ni aynan kim yutishi kerakligi matematik aniqlikda e’lon qilindi26 oktabr 22:15Soatiga 35,8 km: CIES tadqiqotida “Manchester Siti” himoyachisi Husanov rekord o‘rnatdiSoatiga 35,8 km: CIES tadqiqotida “Manchester Siti” himoyachisi Husanov rekord o‘rnatdi24 oktabr 17:27Toshkentda avtobus 3, metro 2 daqiqada keladigan bo‘ldiToshkentda avtobus 3, metro 2 daqiqada keladigan bo‘ldi31 oktabr 23:15Toshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi quriladigan manzillar ma’lum bo‘ldiToshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi quriladigan manzillar ma’lum bo‘ldi27 oktabr 22:29Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?26 oktabr 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi