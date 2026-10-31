Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi

·121·Sport
Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 9-turida «Manchester Siti» o‘z maydonida «Brayton»ga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lganiga qaramay, Abduqodir Husanov uchrashuvni to‘liq o‘tkazib, jamoaning eng yaxshi o‘yinchilari qatoridan joy oldi.
  • O‘zbekistonlik himoyachi mudofaadagi ishonchli harakatlari uchun Flashscore portalidan 7,6 ball oldi va bu ko‘rsatkich Erling Holandning natijasidan yuqori bo‘ldi.

Angliya Premer-ligasining 9-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvda «Manchester Siti» o‘z maydonida «Brayton» klubiga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi. «Etihad» stadionidagi qarama-qarshilik taqdirini 11-daqiqada mehmonlar yarimhimoyachisi Yassin Ayyari tomonidan kiritilgan yagona gol hal qildi.

Mezbonlarning omadsiz natijasiga qaramay, O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov mazkur bahsda «shaharliklar» safida eng ishonchli va yorqin o‘yin namoyish etgan yetakchilar safidan joy oldi. Hamyurtimiz uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, maydonda to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.

Flashscore baholari: Husanov kuchli uchlikda

Xalqaro sport statistikasi va tahliliga ixtisoslashgan nufuzli Flashscore portali «Manchester Siti» futbolchilarining «Brayton»ga qarshi o‘yindagi harakatlariga baho berdi:

  • Husanovdan yuqori ko‘rsatkich (7,6 ball): Abduqodir Husanov mudofaadagi ishonchli harakatlari va to‘p uchun kurashlardagi faolligi evaziga 7,6 ballga loyiq ko‘rildi va Elliot Anderson (7,6) bilan birga jamoaning eng yaxshi o‘yinchilari qatoriga kirdi;

  • Holanddan ustun natija: E’tiborlisi, hamyurtimizning bali «shaharliklar»ning asosiy to‘purari Erling Holand (6,9) va bir qator tajribali yulduzlarnikidan ancha yuqori bo‘ldi;

  • Jamoadagi eng yaxshi va eng past ko‘rsatkich: Manchesterliklar safida eng yuqori ballni qanot vingeri Jeremi Doku (8,1) qo‘lga kiritdi. Eng past baho esa maydon markazida xatolarga yo‘l qo‘ygan yosh yarimhimoyachi Ayub Buaddiga (5,8) nasib etdi.

Oldinda — Chempionlar ligasidagi muhim safar

«Brayton» bilan bellashuvdan so‘ng «Manchester Siti» bor e’tiborini qit’aning eng nufuzli klublar musobaqasiga qaratadi:

  • Raqib: «RB Leypsig» (Germaniya);

  • Turnir: UYEFA Chempionlar ligasi;

  • Uchrashuv vaqti: 5 noyabr, Toshkent vaqti bilan soat 01:00 (4 noyabrdan 5 noyabrga o‘tar kechasi);

  • Manzil: «Red Bull Arena», Leypsig.

Abduqodir Husanovning APL doirasida ko‘rsatayotgan barqaror va yuqori saviyadagi o‘yini uning Yevropa Chempionlar ligasi bahslarida ham asosiy tarkibdan mustahkam joy olishiga katta zamin yaratmoqda.

Abduqodir HusanovManchester SitiAngliya Premer-ligasiUYEFA Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)Bugun 23:00“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdiBugun 22:09Abduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqdaAbduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqdaBugun 19:50Ruben Diash “PSJ” bilan o‘yin oldidan Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi?Ruben Diash “PSJ” bilan o‘yin oldidan Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi?13 oktabr 19:21Soatiga 35,8 km: CIES tadqiqotida “Manchester Siti” himoyachisi Husanov rekord o‘rnatdiSoatiga 35,8 km: CIES tadqiqotida “Manchester Siti” himoyachisi Husanov rekord o‘rnatdi24 oktabr 17:27Husanov bugun o‘ng qanotni egallaydimi? Mareskaning AYEKga qarshi kutilmagan taktikasiHusanov bugun o‘ng qanotni egallaydimi? Mareskaning AYEKga qarshi kutilmagan taktikasi20 oktabr 07:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi