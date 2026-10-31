Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 9-turida «Manchester Siti» o‘z maydonida «Brayton»ga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lganiga qaramay, Abduqodir Husanov uchrashuvni to‘liq o‘tkazib, jamoaning eng yaxshi o‘yinchilari qatoridan joy oldi.
- O‘zbekistonlik himoyachi mudofaadagi ishonchli harakatlari uchun Flashscore portalidan 7,6 ball oldi va bu ko‘rsatkich Erling Holandning natijasidan yuqori bo‘ldi.
Angliya Premer-ligasining 9-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvda «Manchester Siti» o‘z maydonida «Brayton» klubiga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi. «Etihad» stadionidagi qarama-qarshilik taqdirini 11-daqiqada mehmonlar yarimhimoyachisi Yassin Ayyari tomonidan kiritilgan yagona gol hal qildi.
Mezbonlarning omadsiz natijasiga qaramay, O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov mazkur bahsda «shaharliklar» safida eng ishonchli va yorqin o‘yin namoyish etgan yetakchilar safidan joy oldi. Hamyurtimiz uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, maydonda to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.
Flashscore baholari: Husanov kuchli uchlikda
Xalqaro sport statistikasi va tahliliga ixtisoslashgan nufuzli Flashscore portali «Manchester Siti» futbolchilarining «Brayton»ga qarshi o‘yindagi harakatlariga baho berdi:
Husanovdan yuqori ko‘rsatkich (7,6 ball): Abduqodir Husanov mudofaadagi ishonchli harakatlari va to‘p uchun kurashlardagi faolligi evaziga 7,6 ballga loyiq ko‘rildi va Elliot Anderson (7,6) bilan birga jamoaning eng yaxshi o‘yinchilari qatoriga kirdi;
Holanddan ustun natija: E’tiborlisi, hamyurtimizning bali «shaharliklar»ning asosiy to‘purari Erling Holand (6,9) va bir qator tajribali yulduzlarnikidan ancha yuqori bo‘ldi;
Jamoadagi eng yaxshi va eng past ko‘rsatkich: Manchesterliklar safida eng yuqori ballni qanot vingeri Jeremi Doku (8,1) qo‘lga kiritdi. Eng past baho esa maydon markazida xatolarga yo‘l qo‘ygan yosh yarimhimoyachi Ayub Buaddiga (5,8) nasib etdi.
Oldinda — Chempionlar ligasidagi muhim safar
«Brayton» bilan bellashuvdan so‘ng «Manchester Siti» bor e’tiborini qit’aning eng nufuzli klublar musobaqasiga qaratadi:
Raqib: «RB Leypsig» (Germaniya);
Turnir: UYEFA Chempionlar ligasi;
Uchrashuv vaqti: 5 noyabr, Toshkent vaqti bilan soat 01:00 (4 noyabrdan 5 noyabrga o‘tar kechasi);
Manzil: «Red Bull Arena», Leypsig.
Abduqodir Husanovning APL doirasida ko‘rsatayotgan barqaror va yuqori saviyadagi o‘yini uning Yevropa Chempionlar ligasi bahslarida ham asosiy tarkibdan mustahkam joy olishiga katta zamin yaratmoqda.
Izohlar 0
…