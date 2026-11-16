Abduqodir Husanovning Chempionlar ligasi haqidagi orzusi «Siti» muxlislarini ikkiga bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abduqodir Husanovning «Manchester Siti» safida Chempionlar ligasida g‘olib chiqish orzusi xalqaro muxlislar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
- O‘zbekistonlik himoyachining jamoaga bo‘lgan sadoqati va samimiy fikrlari ko‘pchilik tomonidan qo‘llab-quvvatlangan bo‘lsa-da, ayrim muxlislar darvozabon Janluiji Donnarummaning o‘yini yuzasidan tanqidiy qarashlarini bildirdi.
- 22 yoshli futbolchi hozirda kichik jarohati sabab klub ixtiyorida sport formasini tiklamoqda.
Abduqodir Husanovning «Manchester Siti» bilan Chempionlar ligasida g‘olib chiqish orzusi jahonning turli mamlakatlaridagi muxlislar e’tiborini tortdi. O‘zbekistonlik himoyachining klubga bo‘lgan sadoqati va muxlislarga minnatdorligi haqidagi samimiy gaplari ko‘pchilikka manzur bo‘ldi. Biroq uning maqsadlari haqidagi muhokamada darvozabon Janluiji Donnarumma ham tilga olindi. Ayrim muxlislar italiyalik kiperning o‘yinidan norozi ekanini yashirmadi.
«Manchester Siti» safida to‘p surayotgan Abduqodir Husanov nafaqat maydondagi harakatlari, balki jamoaga bo‘lgan munosabati bilan ham muxlislar e’tiborini qozonmoqda.
Ma’lumki, 22 yoshli o‘zbekistonlik himoyachi kichik jarohati sabab O‘zbekiston milliy terma jamoasining noyabr oyidagi o‘quv-mashg‘ulot yig‘inidan ozod qilingan. Ayni paytda u klub ixtiyorida qolib, sport formasini tiklash ustida ishlamoqda.
Shu orada ijtimoiy tarmoqlarda Husanovning «Manchester Siti»dagi faoliyati, muxlislarga munosabati va eng katta orzusi haqidagi fikrlari e’lon qilindi. Uning so‘zlari ko‘plab futbol ishqibozlarining iliq munosabatiga sabab bo‘ldi.
«Bu futbolkani kiyish — katta mas’uliyat»
Husanov «Manchester Siti» kabi yirik klub sharafini himoya qilishdan faxrlanishini ta’kidladi. Uning aytishicha, jamoa muxlislarining safar o‘yinlarida ham, o‘z maydonida ham ko‘rsatayotgan qo‘llab-quvvatlashi futbolchilar uchun katta kuch bag‘ishlaydi.
«Men ushbu klubda o‘ynayotganimdan faxrlanaman. “Manchester Siti”ning ajoyib muxlislari bor. Ular safarda ham, o‘z maydonimizda ham jamoani ko‘pchilik bo‘lib qo‘llab-quvvatlashadi. Bu futbolkani kiyish — katta mas’uliyat.
Muxlislarning qo‘llab-quvvatlashi men uchun juda katta ahamiyatga ega. Men ularga shaxsan minnatdorlik bildirmoqchiman. Hatto qiyin paytlarda ham ular biz bilan birga bo‘lishyapti.
Biz ular uchun yanada ko‘proq sovrinlarni qo‘lga kiritishni istaymiz. Albatta, mening orzum — Yevropa Chempionlar ligasida g‘olib chiqish», — dedi Abduqodir Husanov.
Aynan uning so‘nggi gapi muxlislar orasida qizg‘in muhokamaga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik o‘zbekistonlik futbolchining orzusini qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, ayrimlar jamoaning hozirgi holati va darvozabonlar masalasini ham tilga oldi.
Donnarumma haqidagi savol muhokamani qizitdi
Muxlislar orasida Adoma Belinda ismli foydalanuvchining izohi alohida e’tibor tortdi.
«Husanov, sen darvozada Donnarumma turgan holda Chempionlar ligasida g‘olib chiqmoqchimisan?» — deb yozdi u.
Bu fikrga boshqa muxlislar ham munosabat bildirdi. Piscer Lager esa Janluiji Donnarumma o‘rniga Rullini yaxshiroq variant sifatida ko‘rishini aytdi.
Gladys Kinya esa bunga qarshi fikr bildirib, PSJ aynan Donnarumma bilan Chempionlar ligasida g‘olib bo‘lganini eslatdi. Alabama Adakole va Mafeng Pam ham dastlabki tanqidiy fikrni qo‘llab-quvvatladi.
Yana bir muxlis Musawenkosi Gatsheni Husanovga murojaat qilib, uning darvozabon do‘sti Donnarumma ketma-ket xatolarga yo‘l qo‘yayotganini ta’kidladi.
Mx Max esa jamoa finalgacha yetib borishi va o‘yinning hal qiluvchi daqiqalarida darvozabon xatolarga yo‘l qo‘ymasligi kerakligini hazilomuz tarzda yozdi.
Shunday qilib, Husanovning orzusi haqidagi muhokama tez orada «Manchester Siti»ning darvozabonlik chizig‘i va jamoaning Chempionlar ligasidagi imkoniyatlariga ham ko‘chdi.
«Husanov — bizning eng yaxshi himoyachimiz»
Biroq izohlarning asosiy qismi o‘zbekistonlik futbolchini qo‘llab-quvvatlashga qaratildi. Muxlislar uning tezligi, jismoniy tayyorgarligi, ishonchli o‘yini va jamoaga bo‘lgan munosabatini yuqori baholadi.
Samson Zimba Husanovni sadoqatli, kuchli va tezkor himoyachi deb atadi.
Mpho L. Kgaladi esa «shaharliklar» muxlisi sifatida o‘zbekistonlik futbolchining orzulari amalga oshishini istashini bildirdi.
Victor Jangaya futbolda xatolar bo‘lishi tabiiy ekanini ta’kidlab, haqiqiy ilhomlantiruvchi insonning muhim jihati xatolardan saboq chiqarib, ular ustida ishlash ekanini qayd etdi.
Ayrim muxlislar esa Husanovning har hafta asosiy tarkibda maydonga tushishi kerakligini ta’kidladi.
Raymond Ramshead uni markaziy himoyada muntazam o‘ynatish lozimligini yozgan bo‘lsa, Wanyama Wanyama o‘zbekistonlik futbolchini hozirgi «Manchester Siti»ning eng yaxshi markaziy himoyachisi deb hisoblashini bildirdi.
Kony Madson ham Husanovni jamoaning eng yaxshi markaziy himoyachisi sifatida e’tirof etdi.
«Biz senga ishonamiz, Husanov!»
Muxlislarning boshqa izohlarida ham o‘zbekistonlik futbolchiga nisbatan katta hurmat va ishonch sezilib turdi.
Yaya Ketelle: «Husanov, biz Chempionlar ligasida g‘olib bo‘lamiz, inshaalloh», — deb yozdi.
Saman Hamad Kumia Saied esa futbolchiga orzulari amalga oshishini tiladi.
Paytone Musambila Hammooya uning tezkorligi va jismoniy kuchini alohida e’tirof etdi.
Joseph Mcdecel Husanovning fikrlarini «janoblarga xos» deb baholadi. LK Akha esa uni «jangchi bola» deb atab, aytgan so‘zlari o‘ziga yoqqanini bildirdi.
Elizabeth Burdaky haqiqiy muxlis jamoasini har qanday vaziyatda qo‘llab-quvvatlashi kerakligini ta’kidladi.
Jacobo Eteru esa o‘zbek futbolchisiga murojaat qilib: «Nima bo‘lishidan qat’i nazar, qalbimizdan abadiy joy olgansan, Husanov!» — deya yozdi.
Boshqa muxlislar ham «Olg‘a, Husanov!», «Biz senga ishonamiz!», «Orzuing amalga oshadi, do‘stim!» kabi izohlar bilan uni qo‘llab-quvvatladi.
Husanovning orzusi «Siti» muxlislarini birlashtirdi
Izohlarga nazar tashlasak, muxlislar orasida Donnarummaning o‘yini bo‘yicha turli qarashlar mavjud. Biroq ularning aksariyati Abduqodir Husanovga nisbatan iliq munosabatini yashirmagan.
O‘zbekistonlik himoyachining tezligi, kurashuvchanligi va jamoaga sadoqati muxlislar tomonidan alohida e’tirof etilmoqda. Ayniqsa, uning Chempionlar ligasida g‘olib chiqish orzusi ko‘pchilikka manzur bo‘lgan.
Husanov hali yosh futbolchi. Uning oldida katta maqsadlar va o‘zini yanada yuqori darajada namoyon etish uchun ko‘plab imkoniyatlar bor.
Eng muhimi, o‘zbekistonlik futbolchi nafaqat mamlakatimizda, balki «Manchester Siti»ning xalqaro muxlislari orasida ham o‘z obro‘si va hurmatini shakllantirib bormoqda. Endi muxlislarni bir savol qiziqtirmoqda: Abduqodir Husanovning Chempionlar ligasi kubogini boshi uzra ko‘tarish orzusi qachon amalga oshadi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…